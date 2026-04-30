„Smrt libanonské vesnice“. Reuters přiblížila následky izraelských úderů

Kfar Kila je jednou z vesnic podél jižní hranice Libanonu, které byly v uplynulých dvou letech postupně srovnány se zemí izraelskými údery. Izrael vesnici označil za hlavní útočiště hnutí Hizballáh a tvrdí, že v ní byla umístěna „rozsáhlá teroristická infrastruktura“, a to i v domech a školách. Agentura Reuters přiblížila stav zničené vesnice záběry z místa i satelitními snímky. Hovořila také s bývalými obyvateli obce.
Izraelská armáda uvedla, že ve vesnici v roce 2024 zabavila více než devadesát nákladních vozů zbraní. Dodala, že se snažila minimalizovat škody na civilním obyvatelstvu. Agentura Reuters nebyla schopna tato tvrzení nezávisle ověřit.
V Libanonu zaujímají vesnice podle Reuters významné psychologické a kulturní místo. Jsou to centra, kam se sjíždějí rodiny, aby si udržely své kořeny investováním do domů a utužováním společenských vazeb. Náhlé zmizení těchto osad připravilo statisíce lidí o své kořeny. „Je to jako s rybami, když opustí vodu, zemřou,“ řekl 58letý Yahya. „Nemůžeme odejít. Zemřeli bychom.“
„Existuje tu duchovní pouto, psychické pouto – a to velmi silné. To je pro Kfar Kila zásadní,“ řekl Reuters starosta vesnice. „Určitě to bude chvíli trvat, ale až se vrátíme, znovu to vybudujeme. Nejsou to jen prázdná slova, vrátíme se,“ slíbil.
Do konce dubna izraelské síly zničily více než 90 procent domů ve vesnici Kfar Kila, sdělil agentuře Reuters izraelský vojenský představitel, který si z bezpečnostních důvodů přál zůstat v anonymitě.
Poslední vlna bojů, která vypukla na začátku března, donutila 1,2 milionu Libanonců opustit své domovy. To představuje zhruba pětinu obyvatelstva. Jejich návrat je navzdory příměří stále velice komplikovaný. Válka zhoršila dostupnost potravin, protože zasáhla některé silné zemědělské oblasti a současně vedla k nárůstu cen potravin a paliv.
Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu.