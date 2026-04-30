„Smrt libanonské vesnice“. Reuters přiblížila následky izraelských úderů


před 1 hhodinou|Zdroj: Reuters, ČTK

Kfar Kila je jednou z vesnic podél jižní hranice Libanonu, které byly v uplynulých dvou letech postupně srovnány se zemí izraelskými údery. Izrael vesnici označil za hlavní útočiště hnutí Hizballáh a tvrdí, že v ní byla umístěna „rozsáhlá teroristická infrastruktura“, a to i v domech a školách. Agentura Reuters přiblížila stav zničené vesnice záběry z místa i satelitními snímky. Hovořila také s bývalými obyvateli obce.

Izraelská armáda uvedla, že ve vesnici v roce 2024 zabavila více než devadesát nákladních vozů zbraní. Dodala, že se snažila minimalizovat škody na civilním obyvatelstvu. Agentura Reuters nebyla schopna tato tvrzení nezávisle ověřit.

V Libanonu zaujímají vesnice podle Reuters významné psychologické a kulturní místo. Jsou to centra, kam se sjíždějí rodiny, aby si udržely své kořeny investováním do domů a utužováním společenských vazeb. Náhlé zmizení těchto osad připravilo statisíce lidí o své kořeny. „Je to jako s rybami, když opustí vodu, zemřou,“ řekl 58letý Yahya. „Nemůžeme odejít. Zemřeli bychom.“

„Existuje tu duchovní pouto, psychické pouto – a to velmi silné. To je pro Kfar Kila zásadní,“ řekl Reuters starosta vesnice. „Určitě to bude chvíli trvat, ale až se vrátíme, znovu to vybudujeme. Nejsou to jen prázdná slova, vrátíme se,“ slíbil.

Záběry zbořené libanonské vesnice
Zdroj: Reuters

Do konce dubna izraelské síly zničily více než 90 procent domů ve vesnici Kfar Kila, sdělil agentuře Reuters izraelský vojenský představitel, který si z bezpečnostních důvodů přál zůstat v anonymitě.

Poslední vlna bojů, která vypukla na začátku března, donutila 1,2 milionu Libanonců opustit své domovy. To představuje zhruba pětinu obyvatelstva. Jejich návrat je navzdory příměří stále velice komplikovaný. Válka zhoršila dostupnost potravin, protože zasáhla některé silné zemědělské oblasti a současně vedla k nárůstu cen potravin a paliv.

Izrael krátce po evakuaci ostřeloval několik vesnic v Libanonu
Kouř po explozi v jižním Libanonu (28. dubna 2026)

Proíránské hnutí Hizballáh se 2. března vzdušnými údery na Izrael zapojilo do regionální války, kterou 28. února zažehly izraelsko-americké útoky na Írán. Libanonská vláda útoky Hizballáhu ihned odsoudila. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí v jižním Libanonu.

Izrael nevyloží loď s obilím, které podle Ukrajiny Rusko ukradlo na jejím území

Loď vezoucí obilí, které podle Kyjeva ukradlo Rusko na okupovaném území, Izrael nevyloží. Informovaly o tom ve čtvrtek izraelské sdělovací prostředky a potvrdil též ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, který to označil za „vítaný vývoj“, napsala agentura Reuters.
Izrael u Řecka zastavil humanitární flotilu do Gazy, zadržel asi 175 lidí

Izraelské ozbrojené síly zastavily flotilu s humanitární pomocí plující do Pásma Gazy a na palubě více než dvaceti lodí zadržely asi 175 lidí, které nyní odvážejí do Izraele. S odvoláním na vyjádření izraelského ministerstva zahraničí to píše agentura AFP. Organizátoři flotily Global Sumud Flotilla již dříve podle agentury Reuters uvedli, že izraelské námořnictvo proti lodím zasáhlo v noci na čtvrtek v mezinárodních vodách v blízkosti Řecka.
Ekonomika vzrostla v prvním čtvrtletí meziročně o 2,1 procenta, odhaduje ČSÚ

Tuzemská ekonomika v letošním prvním čtvrtletí vzrostla meziročně o 2,1 procenta. Mezičtvrtletně byl hrubý domácí produkt (HDP) vyšší o 0,2 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Analytici růst HDP očekávali.
Rebelující republikáni zavařili Trumpovi s šéfem Fedu či kolem Epsteinovy kauzy

Republikánský senátor Thom Thillis tři měsíce blokoval schválení kandidáta na šéfa americké centrální banky Fed Kevina Warshe, kterého si vybral americký prezident Donald Trump. Tillis ovšem není jediný z republikánů, kteří zkřížili plány šéfa Bílého domu ze stejné strany. Člen Sněmovny reprezentantů Thomas Massie dlouhodobě usiluje o zveřejnění všech dokumentů z kauzy Jeffreyho Epsteina, které se administrativa zdráhá publikovat. Několik republikánů se od hlavního proudu odchýlilo spolu s Massiem.
Svoboda médií ve světě je nejnižší za 25 let, uvedli Reportéři bez hranic

Svoboda médií ve světě je nejnižší za posledních 25 let, uvedla ve své pravidelné zprávě mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic (RSF). Ve většině ze 180 sledovaných zemí je podle ní situace médií obtížná nebo velmi vážná, zejména vlivem rozšiřování restriktivních zákonů. Česko si v žebříčku proti loňsku o jedno místo pohoršilo na jedenáctou příčku.
„Smrt libanonské vesnice“. Reuters přiblížila následky izraelských úderů

Nejméně sedmnáct migrantů zahynulo a devět se pohřešuje po nehodě člunu u Libye

Nejméně sedmnáct lidí zemřelo a devět se pohřešuje po nehodě člunu s migranty u pobřeží Libye, uvedla ve středu podle agentury Reuters organizace Červený půlměsíc a libyjské bezpečnostní zdroje. Dobrovolníci ve spolupráci s pobřežní stráží a armádou při pátrání u východního pobřeží severoafrické země zachránili sedm přeživších, dodala organizace.
USA usilují o novou koalici pro otevření Hormuzského průlivu, píše WSJ

Spojené státy usilují o novou mezinárodní koalici zemí připravených přispět k otevření Hormuzského průlivu, který je zablokován v důsledku americko-izraelské války s Íránem. Napsal to list The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na depeši amerického ministerstva zahraničí.
