Izrael vyzval k evakuaci sedmnácti vesnic v Libanonu navzdory příměří


před 22 mminutami|Zdroj: ČTK

Izraelská armáda vyzvala k okamžité evakuaci obyvatele sedmnácti jiholibanonských vesnic v okresech Bint Džbajl a Súr (také Týr či Týros), které nejsou součástí nárazníkové zóny vytyčené Izraelem, píše agentura AFP a libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mluvčí izraelské armády Avičaj Adraí na síti X vyzval obyvatele, aby se přesunuli do regionu Sajdá (také Sidón). Děje se tak navzdory oficiálně platnému příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o tři týdny.

„Naléhavé varování pro obyvatele Libanonu, kteří se nacházejí v následujících vesnicích a obcích,“ uvedl Adraí a následně zveřejnil seznam sedmnácti vesnic s tím, že je mají obyvatelé okamžitě opustit a vydat se do okresu Sajdá.

Izrael po necelé půlhodině od vydání výzvy provedl útoky na jednu z evakuovaných obcí Tebnín. Úder se podle OLJ odehrál poblíž centra Červeného kříže a tamních nemocnic.

Podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch rozsah izraelských výzev vyvolává obavy, že jejich účelem není chránit civilisty, a to především v kontextu masivního vysídlení obyvatelstva v roce 2024. Kvůli válce mezi Izraelem a Hizballáhem muselo v Libanonu mezi zářím a listopadem 2024 opustit své domovy více než 1,2 milionu obyvatel. Nynější válka k takovému kroku znovu donutila přes milion obyvatel.

Izraelské údery na jihu Libanonu si podle ministerstva vyžádaly 14 mrtvých
Izraelští vojáci stojí vedle vojenského vozidla na izraelské straně izraelsko-libanonské hranice v severním Izraeli, 26. dubna 2026

Národní komise pro lidská práva v Libanonu dále podotýká, že podobná varování bývají často nepřesná a zavádějící a mohou vést k nucenému vysídlení, které je v rozporu s mezinárodním právem.

Komise, která monitorovala a analyzovala varování vydávaná izraelskou armádou pro obyvatele Libanonu, zaznamenala řadu nedostatků: výzvy k evakuaci byly vydávány často s velmi krátkým předstihem, v několika případech šlo o méně než patnáct minut před zahájením útoku.

„Prostě nám umřeli před očima.“ Nabatíja je v troskách, zůstal jen zlomek rodin
Situace v libanonské Nabatíji

Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Írán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje přes dvacet libanonských obcí.

Mezi Izraelem a Libanonem oficiálně od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o další tři týdny, jak oznámil americký prezident Donald Trump. Obě strany se obviňují z jeho porušování.

Izraelské útoky si od 2. března v Libanonu podle místních úřadů vyžádaly životy více než 2500 lidí. Od začátku příměří podle AFP zemřelo v Libanonu nejméně čtyřicet lidí.

Izrael a Hizballáh se obviňují z porušování příměří
Izraelští vojáci v blízkosti hranice s Libanonem, snímek ze 16. dubna 2026

Zelenskyj kritizuje Izrael za přijímání ruských lodí s kradeným ukrajinským obilím

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj kritizoval Izrael za přijímání ruských lodí s obilím z okupovaných částí Ukrajiny. Zdůraznil, že nákup kradeného zboží je v každé normální zemi zločinem a že izraelské úřady nemohou nevědět, jaké lodě a s jakým nákladem do izraelských přístavů připlouvají. Zelenskyj rovněž oznámil, že Ukrajina pracuje na sankcích proti těm, kteří obilí ukradené Ukrajině přepravují a mají z takových obchodů zisky.
před 47 mminutami

Policie na západě Německa zasáhla proti Hells Angels, zabavila motorky i zbraně

Policie v západoněmeckém Severním Porýní – Vestfálsku v úterý podnikla razii proti motorkářskému klubu Hells Angels, zabavila majetek v hodnotě 2,5 milionu eur (61 milionů korun) včetně motorek a zajistila zbraně a důkazy o obchodování s drogami. Oznámil to podle agentury DPA tamní zemský ministr vnitra Herbert Reul s tím, že akce se soustředila na leverkusenskou pobočku klubu, kterou před zátahem zakázal.
08:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Koloseum chystá obranu proti překupníkům se vstupenkami

Pokud se lidé chystají do Itálie, musí se připravit na komplikace se vstupenkami na nejžádanější památky. Z oficiálních předprodejů je totiž vykupují překupníci a nabízejí za vyšší ceny. Platí to například pro římské Koloseum, které už kvůli tomu chystá změnit podmínky on-line prodeje. Podle redaktora ČT Vladimíra Piskaly většina lidí vstupenky na prohlídku tohoto amfiteátru nekupuje v oficiálním předprodeji, ale u někoho jiného a většinou dráž.
před 2 hhodinami

Trump podle CNN naznačil, že odmítne mírový návrh Íránu

Americký prezident Donald Trump naznačil, že nejspíš nepřijme nejnovější návrh Íránu na ukončení války, píše web stanice CNN s odvoláním na informované zdroje. Šéfovi Bílého domu se prý nelíbí, že Írán chce jaderné rozhovory odložit až na pozdější fázi vyjednávání.
před 2 hhodinami

„Dnes se rozhodne." Dobrovolníci opět zkouší zachránit keporkaka v Německu

Tým dobrovolníků se na severu Německa připravuje na další pokus o záchranu velryby, která zde v březnu uvázla na mělčině. V úterý by ji chtěli dostat na speciální nákladní člun, který by ji měl dopravit z Baltského do Severního moře. Pokusy o záchranu keporkaka zvaného Timmy poutají velkou pozornost médií a veřejnosti v Německu i v zahraničí.
před 2 hhodinami

Rafinerie v ruském Tuapse po ukrajinském úderu opět hoří

Ukrajina v noci na úterý provedla další dronový úder na rafinerii ve městě Tuapse v Krasnodarském kraji na jihozápadě Ruska. Na místě vypukl rozsáhlý požár, prohlásil na síti Telegram místní gubernátor Veniamin Kondraťjev a dodal, že úřady evakuují obyvatele v okolí závodu. Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, pravidelně podniká vzdušné údery na ruské vojenské a energetické objekty, aby tak snížila možnosti Moskvy financovat válku.
10:02Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ropa zdražuje, Brent překročil 110 dolarů za barel

Ceny ropy v úterý pokračují v růstu, severomořský Brent se tak vrátil nad 110 dolarů za barel. Snahy o ukončení konfliktu na Blízkém východě nevykazují žádné výraznější známky pokroku a doprava v klíčovém Hormuzském průlivu zůstává ochromena, uvedla agentura Reuters.
před 3 hhodinami
