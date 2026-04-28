Izrael vyzval k evakuaci sedmnácti vesnic v Libanonu navzdory příměří

Izraelská armáda vyzvala k okamžité evakuaci obyvatele sedmnácti jiholibanonských vesnic v okresech Bint Džbajl a Súr (také Týr či Týros), které nejsou součástí nárazníkové zóny vytyčené Izraelem, píše agentura AFP a libanonský deník L'Orient-Le Jour (OLJ). Mluvčí izraelské armády Avičaj Adraí na síti X vyzval obyvatele, aby se přesunuli do regionu Sajdá (také Sidón). Děje se tak navzdory oficiálně platnému příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o tři týdny.
„Naléhavé varování pro obyvatele Libanonu, kteří se nacházejí v následujících vesnicích a obcích,“ uvedl Adraí a následně zveřejnil seznam sedmnácti vesnic s tím, že je mají obyvatelé okamžitě opustit a vydat se do okresu Sajdá.
Izrael po necelé půlhodině od vydání výzvy provedl útoky na jednu z evakuovaných obcí Tebnín. Úder se podle OLJ odehrál poblíž centra Červeného kříže a tamních nemocnic.
Podle lidskoprávní organizace Human Rights Watch rozsah izraelských výzev vyvolává obavy, že jejich účelem není chránit civilisty, a to především v kontextu masivního vysídlení obyvatelstva v roce 2024. Kvůli válce mezi Izraelem a Hizballáhem muselo v Libanonu mezi zářím a listopadem 2024 opustit své domovy více než 1,2 milionu obyvatel. Nynější válka k takovému kroku znovu donutila přes milion obyvatel.
Národní komise pro lidská práva v Libanonu dále podotýká, že podobná varování bývají často nepřesná a zavádějící a mohou vést k nucenému vysídlení, které je v rozporu s mezinárodním právem.
Komise, která monitorovala a analyzovala varování vydávaná izraelskou armádou pro obyvatele Libanonu, zaznamenala řadu nedostatků: výzvy k evakuaci byly vydávány často s velmi krátkým předstihem, v několika případech šlo o méně než patnáct minut před zahájením útoku.
Válka mezi Izraelem a Hizballáhem začala 2. března, kdy libanonské hnutí zaútočilo na sousední zemi v odvetě za izraelsko-americké útoky na Írán. Izrael na ostřelování odpověděl rozsáhlými odvetnými vzdušnými údery v různých částech Libanonu a pozemní invazí na jihu země, kde okupuje přes dvacet libanonských obcí.
Mezi Izraelem a Libanonem oficiálně od 16. dubna trvá původně desetidenní příměří, které bylo minulý čtvrtek prodlouženo o další tři týdny, jak oznámil americký prezident Donald Trump. Obě strany se obviňují z jeho porušování.
Izraelské útoky si od 2. března v Libanonu podle místních úřadů vyžádaly životy více než 2500 lidí. Od začátku příměří podle AFP zemřelo v Libanonu nejméně čtyřicet lidí.