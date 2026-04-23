„Prostě nám umřeli před očima.“ Nabatíja je v troskách, zůstal jen zlomek rodin

Vjezd do libanonského města Nabatíja lemují žluté vlajky Hizballáhu a domy zničené izraelskými údery. Bašta šíitského hnutí patřila mezi nejčastější cíle 46 dnů trvající války, kterou minulý týden přerušilo křehké příměří.
Na troskách jednoho z domů truchlí rodina Mohammada Šabíba. Je to přesně měsíc od chvíle, kdy na tomto místě přišel o devatenáctiletého syna Abdalláha.
„Prostě nám umřeli před očima. Bylo to ve středu, ještě na začátku války. Syn a jeho sousedé si normálně připravovali sváteční jídlo,“ vzpomíná Šabíb. „Zrovna jsem mu podával talíř s bramborami, když se pod námi otevřela země a my se propadli. Všichni křičeli. Pak jsem ztratil vědomí,“ popisuje Abdalláhův bratranec.
Izraelský nálet srovnal se zemí osmipatrovou budovu. Zemřelo šest lidí. Sutiny Mohammad Šabíb spolu s ostatními prohledával bez pomoci těžké techniky čtyři dny, než se mu podařilo synovo tělo vyprostit. „Našel jsem svého syna tři metry pod zemí. Jeho tělo bylo od krve. Nikdo nám nepomohl. Žádný stát,“ kritizuje.
Podle záchranářů podobně zemřely od začátku března desítky místních. Celkem úřady evidují přes 2300 obětí, včetně desítek záchranářů nebo dětí. Ještě začátkem roku 2023 v Nabatíji žilo nejméně 45 tisíc lidí. Teď tu zůstává posledních 150 rodin. Uprchlíci se sem nevracejí, nevěří, že příměří vydrží. Jen v týdnu ho opakovaně porušily obě strany.
Izraelská armáda dál okupuje deset kilometrů široké pohraniční pásmo a pokračuje v demolicích budov, které podle ní sloužily Hizballáhu jako zázemí pro teroristické útoky.
Na zbylém území jihu si ale šíitské hnutí udrželo vliv a upevnilo podporu mezi místními. Výsledek čtvrtečních rozhovorů mezi libanonskou vládou a Izraelem ve Washingtonu se Hizballáh chystá neuznat.