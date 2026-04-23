„Prostě nám umřeli před očima." Nabatíja je v troskách, zůstal jen zlomek rodin


Vjezd do libanonského města Nabatíja lemují žluté vlajky Hizballáhu a domy zničené izraelskými údery. Bašta šíitského hnutí patřila mezi nejčastější cíle 46 dnů trvající války, kterou minulý týden přerušilo křehké příměří.

Na troskách jednoho z domů truchlí rodina Mohammada Šabíba. Je to přesně měsíc od chvíle, kdy na tomto místě přišel o devatenáctiletého syna Abdalláha.

„Prostě nám umřeli před očima. Bylo to ve středu, ještě na začátku války. Syn a jeho sousedé si normálně připravovali sváteční jídlo,“ vzpomíná Šabíb. „Zrovna jsem mu podával talíř s bramborami, když se pod námi otevřela země a my se propadli. Všichni křičeli. Pak jsem ztratil vědomí,“ popisuje Abdalláhův bratranec.

Izraelský nálet srovnal se zemí osmipatrovou budovu. Zemřelo šest lidí. Sutiny Mohammad Šabíb spolu s ostatními prohledával bez pomoci těžké techniky čtyři dny, než se mu podařilo synovo tělo vyprostit. „Našel jsem svého syna tři metry pod zemí. Jeho tělo bylo od krve. Nikdo nám nepomohl. Žádný stát,“ kritizuje.

Chceme příměří, ne mír, říká libanonský analytik
Výzkumný ředitel tamního institutu Badil Nizar Ghanem

Podle záchranářů podobně zemřely od začátku března desítky místních. Celkem úřady evidují přes 2300 obětí, včetně desítek záchranářů nebo dětí. Ještě začátkem roku 2023 v Nabatíji žilo nejméně 45 tisíc lidí. Teď tu zůstává posledních 150 rodin. Uprchlíci se sem nevracejí, nevěří, že příměří vydrží. Jen v týdnu ho opakovaně porušily obě strany.

Izraelská armáda dál okupuje deset kilometrů široké pohraniční pásmo a pokračuje v demolicích budov, které podle ní sloužily Hizballáhu jako zázemí pro teroristické útoky.

Na zbylém území jihu si ale šíitské hnutí udrželo vliv a upevnilo podporu mezi místními. Výsledek čtvrtečních rozhovorů mezi libanonskou vládou a Izraelem ve Washingtonu se Hizballáh chystá neuznat.

Izraelské útoky na jižní Libanon zabily místní novinářku Amál Chalílovou a zranily fotografku Zajnab Faradžovou. Napsala to v noci na čtvrtek agentura Reuters s odvoláním na vysoce postaveného libanonského vojenského činitele a noviny, pro které novinářka pracovala. Izraelská armáda se zatím k informaci o jejím úmrtí nevyjádřila. Dříve podle Reuters uvedla, že má zprávy o dvou zraněných novinářkách.
Šéf amerického námořnictva John Phelan s okamžitou platností končí ve funkci, oznámil v noci na čtvrtek mluvčí Pentagonu Sean Parnell na síti X. Důvod neuvedl. Podle zdrojů agentury Reuters byl Phelan propuštěn. Je dalším vysoce postaveným vojenským činitelem, který v posledních měsících opustil administrativu amerického prezidenta Donalda Trumpa, uvedla stanice BBC News.
VideoInvestigace CNN rozkryla sexuální útoky na omámené oběti

Téma sexuálních útoků a znásilňování obětí omámených drogami a léky dál rezonuje. Navazuje na nechvalně proslulou kauzu z Francie – Gisele Pelicotovou dlouhá léta znásilňovali cizí muži pozvaní jejím vlastním manželem. Rozsáhlá investigace americké stanice CNN odhalila, že jde o globální fenomén. Do vyšetřování se už v mnoha případech zapojila policie.
Izrael a Hizballáh se obviňují z porušování příměří

Izraelská armáda podnikla několik úderů na Libanon, informovala agentura AFP. Dva lidé podle AFP zemřeli po útoku na vozidlo u obce Tírí na jihu Libanonu, další oběť měl úder v libanonském údolí Bikáa. Teroristické hnutí Hizballáh naopak podle agentury Reuters provedlo dronový útok na izraelské jednotky poblíž jiholibanonského města Súr. Tvrdí, že útok byl reakcí na porušování příměří ze strany Izraele. Armáda židovského státu později sdělila, že dron zneškodnila.
Kyjev má proti Rusku na bojišti nejsilnější pozici za poslední rok, a to díky dronům, protivzdušné obraně a asymetrickým krokům. Na setkání s novináři to prohlásil ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha, jak informují ukrajinská média včetně agentur Ukrinform či Interfax-Ukrajina. Moskva v současné době okupuje asi devatenáct procent ukrajinského území.
Írán hlásí zabavení lodí v Hormuzském průlivu

Íránské revoluční gardy podle oficiálních médií oznámily zabavení dvou nákladních lodí, které se snažily proplout Hormuzským průlivem, informují agentury. Podle stanice BBC jde o dvě ze tří plavidel, na která během středy zaútočily. Britská vojenská námořní služba UKMTO ráno uvedla, že obdržela zprávy o útoku íránského dělového člunu na obchodní loď v průlivu, asi 28 kilometrů severovýchodně od ománských břehů. Posádka je v pořádku.
„Půjčování času.“ Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky

Rusko manipuluje se svými ekonomickými statistikami, aby přesvědčilo spojence Ukrajiny, že jeho ekonomika odolává západním sankcím a že ji neovlivňují vysoké vojenské výdaje, prohlásil šéf švédské vojenské rozvědky Thomas Nilsson. Situace je však pro Moskvu nepříznivá. Podle Nilssona tamní ekonomice nepomáhají ani vyšší příjmy z ropy způsobené válkou na Blízkém východě. Na nepříznivou situaci už upozornil i sám šéf Kremlu Vladimir Putin, kritika přichází také z nižších pater.
