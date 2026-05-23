Při výbuších v New Yorku zemřel člověk, desítky lidí byly zraněny

Během pátečním požáru a dvou výbuších v loděnici na newyorském Staten Islandu zemřel jeden člověk. Dalších 36 lidí utrpělo zranění, většinou hasiči a záchranáři. Příčina incidentů se vyšetřuje, napsala agentura AP.
Tísňová linka obdržela podle amerických médií v pátek okolo 15:30 místního času (pátek 21:30 SELČ) hlášení, že v uzavřeném prostoru v přístavu uvázli dva pracovníci. Hasiči, kteří dorazili na místo, zjistili, že v suterénu kovové konstrukce v přístavu hoří. Snažili se oheň uhasit, když místem asi o 50 minut později otřásla silná exploze, uvedla Joanne Marianoová z tiskového oddělení hasičů. Podle svědků byly slyšet dva výbuchy a něco, co připomínalo silnou tlakovou vlnu.
Do akce bylo nasazeno přes 200 hasičů a záchranářů. V konstrukci se při druhém výbuchu nacházeli hasič a velitel hasičů, oba kvůli tlakové vlně utrpěli vážná zranění. Lehká zranění si odnesli další hasiči i někteří záchranáři.
„Jednalo se o složitou a rychle se vyvíjející mimořádnou situaci,“ popsal newyorský starosta Zohran Mamdani.
V místě sídlí několik podniků, včetně pražírny kávy a samoobslužného skladu. Loděnice dříve patřila společnosti Bethlehem Steel Company, která za druhé světové války stavěla lodě pro americké námořnictvo.