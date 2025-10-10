Po explozi v továrně na výbušniny v Tennessee se pohřešuje devatenáct lidí

Po páteční explozi v továrně na vojenskou munici v americkém státě Tennessee se pohřešuje 19 lidí, informovaly tiskové agentury s odvoláním na místní úřady. Okresní šerif nespecifikoval, kolik lidí při výbuchu zemřelo, vyjádřil však obavy, že pohřešovaní mohou být po smrti. Záchranáři se museli několik hodin po výbuchu kvůli hořícímu poli trosek a riziku sekundárních explozí držet stranou místa neštěstí.
Výbuch, který slyšeli a pocítili lidé na kilometry daleko, se stal v závodě společnosti Accurate Energetic Systems, uvedl úřad šerifa. Firma podle svého webu vyrábí a testuje výbušniny v areálu o osmi budovách, který se rozkládá na zalesněných kopcích poblíž města Bucksnort asi 85 kilometrů jihozápadně od Nashvillu.
Letecké záběry a snímky z místa neštěstí ukazují, že exploze zcela srovnala se zemí jednu z budov na kopci, kde zůstaly jen doutnající trosky a ohořelé vraky vozidel.