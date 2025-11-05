„Nová krev demokratů“ Mamdani se hlásí k americkým socialistům


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT24, The Wall Street Journal, Politico

Zohran Mamdani po vítězství ve volbách bude prvním muslimem a prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Je členem Demokratické strany a organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA), která sdružuje politiky, aktivisty či intelektuály na americké levici. Americký prezident Donald Trump a další kritici Mamdaniho označují za komunistu, což politik odmítá.

Voliče v New Yorku podle agentury AP oslovila Mamdaniho energická kampaň zaměřená na životní náklady – prosazuje autobusy zdarma, bezplatnou péči o děti, nové byty i vyšší minimální mzdu. Velký důraz klade na zlepšení dostupnosti bydlení.

Opatření Mamdani hodlá zaplatit z nových daní uvalených na bohaté. Popularitu si podle amerických médií získal i díky podpoře členky Sněmovny reprezentantů Alexandrie Ocasiové-Cortezové a senátora a bývalého kandidáta na prezidenta Bernieho Sanderse. Kritici Mamdanimu vyčítají protiizraelské postoje.

„Zohran Mamdani se stane symbolem nové krve v Demokratické straně a nového směru více levicově-populistické politiky, který se spousta kandidátů bude snažit emulovat. Ať už v příštích kongresových volbách v roce 2026, nebo až se začnou formovat kandidáti pro příští prezidentské volby v roce 2028,“ domnívá se politolog Jakub Dopieralla.

Demokratický socialista Mamdani vyhrál volby starosty New Yorku
Zohran Mamdani

Politické poselství lze replikovat napříč USA, ale Mamdani je unikátní svým charakterem a komunikací na sociálních sítích, upozornil server The Wall Street Journal.

Mamdani, šíitský muslim s indickými kořeny, byl ještě donedávna téměř neznámý. Ve vysoké politice se pohybuje od roku 2020, kdy byl za 36. okrsek – mimo jiné do něj spadá čtvrť Astoria v Queensu – zvolen poslancem Státního shromáždění státu New York.

9 minut
Politolog Jakub Dopieralla k volbám newyorského starosty
Zdroj: ČT24

Levicové zázemí, od kterého si Mamdani držel odstup

Mamdani bývá v některých amerických médiích označován za progresivistu. Jeho velkým kritikem je současný prezident Donald Trump, který před volbami v New Yorku prohlásil, že jeho zvolení by pro město znamenalo zkázu. Trump a další republikáni Mamdaniho opakovaně označují za komunistu, což Mamdani odmítá.

Mamdani je členem organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA), která sdružuje americkou levici. Za demokratické socialisty se považuje několik členů Kongresu v čele se Sandersem a Ocasiovou-Cortezovou.

Definice demokratického socialismu je předmětem debaty. Obecně vychází z odporu ke kapitalismu a jeho cílem je snížit nerovnost prostřednictvím vládních opatření při zachování individuálních svobod a demokratických procesů. DSA je podle svých internetových stránek největší socialistickou organizací ve Spojených státech.

Vítězství „socialisty“ Mamdaniho v newyorských primárkách vyvolalo pozdvižení
Demokratický kandidát na starostu New Yorku Zoran Mamdaní

Na stránkách DSA se mimo jiné píše, že „členové DSA budují progresivní hnutí za sociální změnu a zároveň prosazují otevřeně demokratickou socialistickou přítomnost v amerických komunitách a politice“, či že DSA bojuje za reformy, které oslabí moc korporací a posílí moc pracujících.

Mamdani se však během voleb snažil udržet si od DSA odstup a organizace mu na poskytla větší než obvyklý prostor k odchýlení se od jejích zásad, napsal server Politico.

Po volbách se stane jedna ze dvou věcí, míní docentka politologie na Fordham University Christina Greerová. „Buď mu poskytnou dobu hájení, aby se mohl rozkoukat a uvědomil si, že kompromis je způsob, jak něčeho dosáhnout, nebo se stanou jednou z jeho největších překážek. A pokud k tomu dojde, bude bojovat s kritiky zprava i zleva,“ dodala.

Dětství a studium

Mamdani bude prvním muslimem a prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Narodil se 18. října 1991 rodičům indického původu v hlavním městě africké Ugandy Kampale, již v raném dětství se s ním ale rodiče přestěhovali do Jihoafrické republiky a později do New Yorku.

Studoval na newyorských veřejných školách, navštěvoval Bronx High School of Science a získal bakalářský titul v oboru afrických studií na Bowdoin College. Občanství USA získal v roce 2018.

Jako vysokoškolský student spoluzaložil pobočku Students for Justice in Palestine (Studenti za spravedlnost v Palestině) a později organizoval po celé zemi různá progresivní hnutí, která se snažila ovlivnit národní volby a rozšířit zdravotní pojištění.

Před vstupem do vysoké politiky Mamdani pracoval jako poradce pro prevenci exekucí a pomáhal nízkopříjmovým majitelům nemovitostí v Queensu bojovat proti vystěhování.

Mamdani je ženatý se syrskou umělkyní Ramou Duwajiovou. Je fanouškem hip-hopu a skládá a produkuje rapovou hudbu.

Výběr redakce

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

05:54Aktualizovánopřed 8 mminutami
Okamura je bezpečnostním rizikem, varoval Fiala

ŽivěOkamura je bezpečnostním rizikem, varoval Fiala

08:57Aktualizovánopřed 21 mminutami
Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

11:52Aktualizovánopřed 37 mminutami
Dálniční známky budou od ledna dražší

Dálniční známky budou od ledna dražší

před 44 mminutami
Zemanova hradní kancelář jednala podle NKÚ nehospodárně

Zemanova hradní kancelář jednala podle NKÚ nehospodárně

před 1 hhodinou
Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

před 1 hhodinou
Požár v domově pro seniory v Bosně má jedenáct obětí

Požár v domově pro seniory v Bosně má jedenáct obětí

06:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

05:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Členské státy EU se shodly na nových klimatických cílech

Členské státy EU se oficiálně dohodly na novém klimatickém cíli Evropské unie pro rok 2040. Cílem je stále snížení emisí o 90 procent do roku 2040 oproti roku 1990, jak navrhovala Evropská komise, nicméně některé státy včetně Česka si vyjednaly určité ústupky. Česko v souladu se svou dlouhodobou pozicí hlasovalo proti. Pro přijetí návrhu však stačila kvalifikovaná většina.
05:54Aktualizovánopřed 8 mminutami

Řidič ve Francii najel do lidí, někteří jsou těžce ranění

Řidič najel do lidí na francouzském ostrově Oléron a zranil jich deset, píše Le Parisien. Někteří jsou v kritickém stavu. Podle deníku řidiče policie zadržela, když se pokoušel zapálit své auto. Podle dostupných informací bylo najetí úmyslné a řidič křičel Alláhu akbar. Na místo zamířil francouzský ministr vnitra Laurent Nuňez.
11:52Aktualizovánopřed 37 mminutami

Po přechodu ničivého tajfunu na Filipínách přibývá obětí

Počet obětí po tajfunu Kalmaegi na Filipínách už stoupl na 66, dalších 26 osob se pohřešuje. Živel se prohnal nad centrální částí souostroví. Ve městě Cebu lidé odklízejí trosky poničených domů a vraky aut v ulicích.
před 1 hhodinou

Požár v domově pro seniory v Bosně má jedenáct obětí

Jedenáct lidí zemřelo a dalších 35 utrpělo zranění při požáru, který vypukl v úterý v domově pro seniory v bosenském městě Tuzla. S odvoláním na starostu o tom informoval místní server klix.ba. Příčina požáru zatím není známa.
06:13Aktualizovánopřed 2 hhodinami

„Nová krev demokratů“ Mamdani se hlásí k americkým socialistům

Zohran Mamdani po vítězství ve volbách bude prvním muslimem a prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Je členem Demokratické strany a organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA), která sdružuje politiky, aktivisty či intelektuály na americké levici. Americký prezident Donald Trump a další kritici Mamdaniho označují za komunistu, což politik odmítá.
před 2 hhodinami

Demokraté slaví několik volebních vítězství, Mamdani povede New York

Příštím starostou New Yorku bude Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Ve volbách porazil demokratického exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil republikánský prezident Donald Trump. V noci na středu to napsaly agentury Reuters a AP. Místní volby se konaly i v dalších amerických městech, voliči zároveň vybírali guvernéry některých států USA. Hlasování podle experta mohl ovlivnit takzvaný shutdown vlády.
05:19Aktualizovánopřed 2 hhodinami

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu sedm lidí

Poblíž mezinárodního letiště v Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo podle úřadů nejméně sedm lidí, jedenáct dalších utrpělo zranění. Některé oběti byly v době nehody na zemi. Příčina havárie je zatím nejasná.
05:39Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Orbán dle Dvořáka sní o vzniku antiukrajinské trojky. Situace v Polsku se mění, míní Ševčík

„Pravděpodobný scénář je, že se teď vytvoří formát V3 plus jedna,“ odhadnul ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) osud Visegrádské skupiny. Maďarský premiér Viktor Orbán dle něj sní o vytvoření „antiukrajinské ruské trojky“ – Česka, Maďarska a Slovenska, mimo Polska. To dle něj má pevný a jednoznačný postoj vůči Moskvě. Dle poslance Miroslava Ševčíka (za SPD) se ale situace v Polsku mění, poukázal na zvolení prezidenta Karola Nawrockého. Zmínil také potřebu vzájemné spolupráce se Slovenskem v rámci budoucí vlády. Jejich debatu moderoval v Událostech, komentářích Martin Řezníček.
před 5 hhodinami
Načítání...