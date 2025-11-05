„Nová krev demokratů“ Mamdani se hlásí k americkým socialistům

Zohran Mamdani po vítězství ve volbách bude prvním muslimem a prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Je členem Demokratické strany a organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA), která sdružuje politiky, aktivisty či intelektuály na americké levici. Americký prezident Donald Trump a další kritici Mamdaniho označují za komunistu, což politik odmítá.
Voliče v New Yorku podle agentury AP oslovila Mamdaniho energická kampaň zaměřená na životní náklady – prosazuje autobusy zdarma, bezplatnou péči o děti, nové byty i vyšší minimální mzdu. Velký důraz klade na zlepšení dostupnosti bydlení.
Opatření Mamdani hodlá zaplatit z nových daní uvalených na bohaté. Popularitu si podle amerických médií získal i díky podpoře členky Sněmovny reprezentantů Alexandrie Ocasiové-Cortezové a senátora a bývalého kandidáta na prezidenta Bernieho Sanderse. Kritici Mamdanimu vyčítají protiizraelské postoje.
„Zohran Mamdani se stane symbolem nové krve v Demokratické straně a nového směru více levicově-populistické politiky, který se spousta kandidátů bude snažit emulovat. Ať už v příštích kongresových volbách v roce 2026, nebo až se začnou formovat kandidáti pro příští prezidentské volby v roce 2028,“ domnívá se politolog Jakub Dopieralla.
Politické poselství lze replikovat napříč USA, ale Mamdani je unikátní svým charakterem a komunikací na sociálních sítích, upozornil server The Wall Street Journal.
Mamdani, šíitský muslim s indickými kořeny, byl ještě donedávna téměř neznámý. Ve vysoké politice se pohybuje od roku 2020, kdy byl za 36. okrsek – mimo jiné do něj spadá čtvrť Astoria v Queensu – zvolen poslancem Státního shromáždění státu New York.
Levicové zázemí, od kterého si Mamdani držel odstup
Mamdani bývá v některých amerických médiích označován za progresivistu. Jeho velkým kritikem je současný prezident Donald Trump, který před volbami v New Yorku prohlásil, že jeho zvolení by pro město znamenalo zkázu. Trump a další republikáni Mamdaniho opakovaně označují za komunistu, což Mamdani odmítá.
Mamdani je členem organizace Demokratičtí socialisté Ameriky (DSA), která sdružuje americkou levici. Za demokratické socialisty se považuje několik členů Kongresu v čele se Sandersem a Ocasiovou-Cortezovou.
Definice demokratického socialismu je předmětem debaty. Obecně vychází z odporu ke kapitalismu a jeho cílem je snížit nerovnost prostřednictvím vládních opatření při zachování individuálních svobod a demokratických procesů. DSA je podle svých internetových stránek největší socialistickou organizací ve Spojených státech.
Na stránkách DSA se mimo jiné píše, že „členové DSA budují progresivní hnutí za sociální změnu a zároveň prosazují otevřeně demokratickou socialistickou přítomnost v amerických komunitách a politice“, či že DSA bojuje za reformy, které oslabí moc korporací a posílí moc pracujících.
Mamdani se však během voleb snažil udržet si od DSA odstup a organizace mu na poskytla větší než obvyklý prostor k odchýlení se od jejích zásad, napsal server Politico.
Po volbách se stane jedna ze dvou věcí, míní docentka politologie na Fordham University Christina Greerová. „Buď mu poskytnou dobu hájení, aby se mohl rozkoukat a uvědomil si, že kompromis je způsob, jak něčeho dosáhnout, nebo se stanou jednou z jeho největších překážek. A pokud k tomu dojde, bude bojovat s kritiky zprava i zleva,“ dodala.
Dětství a studium
Mamdani bude prvním muslimem a prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Narodil se 18. října 1991 rodičům indického původu v hlavním městě africké Ugandy Kampale, již v raném dětství se s ním ale rodiče přestěhovali do Jihoafrické republiky a později do New Yorku.
Studoval na newyorských veřejných školách, navštěvoval Bronx High School of Science a získal bakalářský titul v oboru afrických studií na Bowdoin College. Občanství USA získal v roce 2018.
Jako vysokoškolský student spoluzaložil pobočku Students for Justice in Palestine (Studenti za spravedlnost v Palestině) a později organizoval po celé zemi různá progresivní hnutí, která se snažila ovlivnit národní volby a rozšířit zdravotní pojištění.
Před vstupem do vysoké politiky Mamdani pracoval jako poradce pro prevenci exekucí a pomáhal nízkopříjmovým majitelům nemovitostí v Queensu bojovat proti vystěhování.
Mamdani je ženatý se syrskou umělkyní Ramou Duwajiovou. Je fanouškem hip-hopu a skládá a produkuje rapovou hudbu.