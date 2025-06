Vítězství „socialisty“ Mamdaniho v newyorských primárkách vyvolalo pozdvižení

Zatím vyhrál jen demokratické primárky na starostu New Yorku. Ve své vítězné řeči ale cílil mnohem výš. Řeč je o muslimovi s indickými kořeny Zohranovi Mamdanim – ještě donedávna neznámém mladém politikovi. Jako případný starosta největšího amerického města by chtěl být pro celou Demokratickou stranu vzorem, který by se postavil nejmocnějšímu muži v zemi prezidentovi Donaldu Trumpovi. Jenže někteří spolustraníci ho označují za radikála.

Byli to především mladí voliči, kteří do boje o post starosty New Yorku vyslali třiatřicetiletého Zorana Mamdaniho. Mladý muslim s indickými kořeny porazil v primárkách zástupce demokratického establishmentu – o 34 let staršího bývalého guvernéra státu New York Andrewa Cuoma, který před čtyřmi lety odstoupil kvůli nařčení ze sexuálního obtěžování. „Dnešní noc nepatří nám. Patří zákonodárci Mamdanimu. Měl skvělou kampaň,“ uznal prohru Cuomo. Kampaní, kterou Mamdani vedl hlavně na sociálních sítích, ale i na ulicích největšího amerického města, oslovil především generaci Z a nespokojené voliče Demokratické strany, kterých je podle průzkumu agentury Ipsos pro Reuters téměř polovina. Dvaašedesát procent je pro změnu ve vedení strany.

„Líbí se mi, jak je (Mamdani) pokrokový. Líbí se mi, že je víc v obraze než starší kandidáti. Věřím, že naše město posune správným směrem,“ pochvaluje si volič Fionn Taintor-Davidov. Jenže někteří demokraté jeho vzestup nevítají a dokonce Mamdaniho označují za radikála. Třeba za obhajobu sloganu: globalizujme intifádu. Podle některých politologů jde o poslední budíček pro umírněnou část strany před volbami do Kongresu, které se uskuteční příští rok. Mladší voliči ji kritizují hlavně za to, že ignoruje životní náklady běžných Američanů a že neumí vygenerovat lídra, který by se jasně postavil Donaldu Trumpovi. Mladý politik ve svém projevu jasně deklaroval, že je schopen obojího. Trump: Stoprocentní komunistický šílenec „(New York bude místem), kde starosta využije své moci, aby se postavil proti fašismu Donalda Trumpa,“ nechal se slyšet Mamdani. Reakce prezidenta a rodilého Newyorčana na sebe nenechala dlouho čekat. „Tak se to konečně stalo. Demokraté překročili hranici. Zohran Mamdani, stoprocentní komunistický šílenec, právě vyhrál demokratické primárky a je na cestě stát se starostou,“ napsal Trump na své síti Truth Social.