New York zpoplatnil vjezd do centra. Trump to plánuje zrušit

Horizont ČT24: New York zpoplatnil vjezd do centra (zdroj: ČT24)

New York se rozhodl zpoplatnit vjezd do nejrušnější části Manhattanu, cílem je omezit dopravní zácpy. Podobný krok již udělal Londýn nebo Stockholm, ale v USA je New York první. Kvůli opatření město nainstalovalo stovky mýtných bran, kamer a speciálních značek. Některým lidem – často těm z předměstí – se zpoplatnění vjezdu nelíbí. Mezi odpůrci je i zvolený americký prezident Donald Trump, který slíbil, že opatření po nástupu do Bílého domu zruší.