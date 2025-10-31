Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek

3 minuty
Americká federální vláda již měsíc funguje v nouzovém režimu. A zatím bez výhledu na kompromis. Demokraté trvají na tom, že rozpočet schválí jen výměnou za státní dotace do zdravotního pojištění. Takzvaný shutdown vede k výpadkům mezd milionu a půl státních zaměstnanců a od soboty hrozí také pozastavení potravinových dávek pro více než čtyřicet milionů lidí. Řada z nich nemá finanční rezervy a vychází jen díky provizorním opatřením. Dva federální soudci zatím ale v pátek rozhodli, že vláda musí prozatím pokračovat ve financování Programu doplňkové potravinové pomoci za použití nouzových prostředků.