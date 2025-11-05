Demokratický socialista Mamdani vyhrál volby na starostu New Yorku

Příštím starostou New Yorku bude Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Ve volbách porazil demokratického exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil republikánský prezident Donald Trump. V noci na středu to napsaly agentury Reuters a AP. Čtyřiatřicetiletý Mamdani bude podle nich prvním muslimským starostou největšího amerického města a po nástupu do úřadu 1. ledna se stane i nejmladším starostou New Yorku za více než sto let.
„Donalde Trumpe, vím, že se díváte, a mám pro vás tři slova: zesilte si zvuk,“ prohlásil Mamdani ve svém povolebním projevu. New York podle něj zůstane městem imigrantů. „Od dnešního večera,“ pokračoval, „je veden imigrantem“, napsal server The New York Times.
Mamdani dále poděkoval široké škále obyvatel města, kteří přispěli k úspěchu jeho kampaně – Uzbekům, Etiopanům a „tetám nejrůznějšího původu“. Dodal, že vybuduje radnici, která „bude pevně stát po boku židovských Newyorčanů“. Reagoval tak na kritiku z kampaně, že jeho protizraelský postoj je antisemitský.
Mamdani ve volbách porazil sedmašedesátiletého Cuoma, který kandidoval jako nezávislý poté, co ho jeho sok porazil v červnu v primárních volbách Demokratické strany. Mamdani ve volbách zvítězil i nad republikánem Curtisem Sliwou, který podle BBC uznal Mamdaniho vítězství. „Máme zvoleného starostu. Samozřejmě mu přeji hodně štěstí, protože pokud se bude dařit jemu, bude se dařit i nám,“ řekl před svými příznivci Sliwa.
Newyorská volební komise podle stanice BBC informovala o nejvyšší volební účasti za více než pět desetiletí. „Oficiálně jsme dosáhli dvou milionů hlasů – poprvé od roku 1969,“ sdělila na síti X v době, kdy bylo ještě možné volit.
Mamdani je jedním z hrstky prominentních amerických levicových politiků, kteří se označují za demokratické socialisty. Kromě toho, že se po svém zvolení stane prvním muslimem v čele New Yorku, bude také prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Trump a další republikáni Mamdaniho opakovaně označují za komunistu, což politik Demokratické strany odmítá.
Současný republikánský šéf Bílého domu tento týden prohlásil, že Newyorčané nemají jinou možnost, než zvolit starostou Cuoma. Trump zároveň ostře zkritizoval Mamdaniho a prohlásil, že jeho zvolení by pro New York znamenalo zkázu. Zároveň americký prezident uvedl, že by velmi pravděpodobně zablokoval federální financování New Yorku, pokud by se Mamdani do čela města dostal.
Guvernérské volby
Ve státě New Jersey se konaly guvernérské volky. Zvítězila v nich demokratická kandidátka Mikie Sherrillová, která byla poprvé zvolena do Kongresu v roce 2018 během Trumpova prvního funkčního období. Porazila republikánského podnikatele a bývalého kongresmana Jacka Ciattarelliho. Napsala to ve středu agentura Reuters.
Světové agentury mezitím napsaly, že demokratka, bývalá agentka Ústřední zpravodajské služby (CIA) a v minulosti třikrát zvolená kongresmanka Abigail Spanbergerová porazila ve volebním souboji o post guvernérky Virginie republikánskou viceguvernérku státu Winsome Earleovou-Searsovou, veteránku námořní pěchoty a Trumpovu příznivkyni. Stane se tak první ženou – guvernérkou v tomto státě.
Trump podle agentury AFP reagoval na prohry republikánů nebo jím preferovaných kandidátů prohlášením na své síti Truth Social, kde napsal, že důvody pro tento neúspěch jsou dva: „Trump nebyl na volebním lístku a shutdown (omezení chodu federálních úřadů )“.
Úterní volby představují určitý barometr toho, jak Američané reagují na bouřlivých devět měsíců Trumpova vládnutí, napsal Reuters. Agentura zároveň upozornila, že současné místní volby se také odehrály v regionech tíhnoucích k demokratům.
Změna volebních obvodů v Kalifornii
V Kalifornii voliči v referendu schválili přerozdělení volebních obvodů, což by mělo pomoci demokratům ve volbách do Kongresu v roce 2026 k získání dalších mandátů.
Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom prohlásil, že se jedná o reakci na obdobný krok Texasu, který změnil volební mapu ve prospěch Republikánské strany. Reuters napsala, že kvůli tomu mohou republikáni v Texasu získat pět mandátů navíc. Podle Newsoma se případné volební zisky ovlivněné změnou okrsků vzájemně vyrovnají.
Trump na začátku roku 2025 vyzval texaské zákonodárce, aby přerozdělili tamní obvody mimo pravidelnou úpravu volebních map, kterou jednou za deset let dělá americký statistický úřad s ohledem na změny v počtu obyvatel jednotlivých států.