Demokratický socialista Mamdani vyhrál volby na starostu New Yorku


5. 11. 2025Aktualizovánopřed 37 mminutami|Zdroj: ČTK, The New York Times, Reuters, USA Today

Příštím starostou New Yorku bude Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Ve volbách porazil demokratického exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil republikánský prezident Donald Trump. V noci na středu to napsaly agentury Reuters a AP. Čtyřiatřicetiletý Mamdani bude podle nich prvním muslimským starostou největšího amerického města a po nástupu do úřadu 1. ledna se stane i nejmladším starostou New Yorku za více než sto let.

„Donalde Trumpe, vím, že se díváte, a mám pro vás tři slova: zesilte si zvuk,“ prohlásil Mamdani ve svém povolebním projevu. New York podle něj zůstane městem imigrantů. „Od dnešního večera,“ pokračoval, „je veden imigrantem“, napsal server The New York Times.

Mamdani dále poděkoval široké škále obyvatel města, kteří přispěli k úspěchu jeho kampaně – Uzbekům, Etiopanům a „tetám nejrůznějšího původu“. Dodal, že vybuduje radnici, která „bude pevně stát po boku židovských Newyorčanů“. Reagoval tak na kritiku z kampaně, že jeho protizraelský postoj je antisemitský.

Mamdani ve volbách porazil sedmašedesátiletého Cuoma, který kandidoval jako nezávislý poté, co ho jeho sok porazil v červnu v primárních volbách Demokratické strany. Mamdani ve volbách zvítězil i nad republikánem Curtisem Sliwou, který podle BBC uznal Mamdaniho vítězství. „Máme zvoleného starostu. Samozřejmě mu přeji hodně štěstí, protože pokud se bude dařit jemu, bude se dařit i nám,“ řekl před svými příznivci Sliwa.

Zohran Mamdani
Zdroj: Reuters/Shannon Stapleton

Newyorská volební komise podle stanice BBC informovala o nejvyšší volební účasti za více než pět desetiletí. „Oficiálně jsme dosáhli dvou milionů hlasů – poprvé od roku 1969,“ sdělila na síti X v době, kdy bylo ještě možné volit.

Mamdani je jedním z hrstky prominentních amerických levicových politiků, kteří se označují za demokratické socialisty. Kromě toho, že se po svém zvolení stane prvním muslimem v čele New Yorku, bude také prvním Američanem s indickými kořeny na postu newyorského starosty. Trump a další republikáni Mamdaniho opakovaně označují za komunistu, což politik Demokratické strany odmítá.

Vítězství „socialisty“ Mamdaniho v newyorských primárkách vyvolalo pozdvižení
Demokratický kandidát na starostu New Yorku Zoran Mamdaní

Současný republikánský šéf Bílého domu tento týden prohlásil, že Newyorčané nemají jinou možnost, než zvolit starostou Cuoma. Trump zároveň ostře zkritizoval Mamdaniho a prohlásil, že jeho zvolení by pro New York znamenalo zkázu. Zároveň americký prezident uvedl, že by velmi pravděpodobně zablokoval federální financování New Yorku, pokud by se Mamdani do čela města dostal.

Guvernérské volby

Ve státě New Jersey se konaly guvernérské volky. Zvítězila v nich demokratická kandidátka Mikie Sherrillová, která byla poprvé zvolena do Kongresu v roce 2018 během Trumpova prvního funkčního období. Porazila republikánského podnikatele a bývalého kongresmana Jacka Ciattarelliho. Napsala to ve středu agentura Reuters.

Světové agentury mezitím napsaly, že demokratka, bývalá agentka Ústřední zpravodajské služby (CIA) a v minulosti třikrát zvolená kongresmanka Abigail Spanbergerová porazila ve volebním souboji o post guvernérky Virginie republikánskou viceguvernérku státu Winsome Earleovou-Searsovou, veteránku námořní pěchoty a Trumpovu příznivkyni. Stane se tak první ženou – guvernérkou v tomto státě.

Trump se chytil zvěstí o „genocidě křesťanů“ v Nigérii. Data mluví jinak
Předpokládaný útok Boko Haram v Nigérii v září 2024

Trump podle agentury AFP reagoval na prohry republikánů nebo jím preferovaných kandidátů prohlášením na své síti Truth Social, kde napsal, že důvody pro tento neúspěch jsou dva: „Trump nebyl na volebním lístku a shutdown (omezení chodu federálních úřadů )“.

Úterní volby představují určitý barometr toho, jak Američané reagují na bouřlivých devět měsíců Trumpova vládnutí, napsal Reuters. Agentura zároveň upozornila, že současné místní volby se také odehrály v regionech tíhnoucích k demokratům.

Kvůli shutdownu jsou státní zaměstnanci v USA bez výplaty, nyní hrozí výpadek dávek
Americký kapitol

Změna volebních obvodů v Kalifornii

V Kalifornii voliči v referendu schválili přerozdělení volebních obvodů, což by mělo pomoci demokratům ve volbách do Kongresu v roce 2026 k získání dalších mandátů.

Demokratický guvernér Kalifornie Gavin Newsom prohlásil, že se jedná o reakci na obdobný krok Texasu, který změnil volební mapu ve prospěch Republikánské strany. Reuters napsala, že kvůli tomu mohou republikáni v Texasu získat pět mandátů navíc. Podle Newsoma se případné volební zisky ovlivněné změnou okrsků vzájemně vyrovnají.

Trump na začátku roku 2025 vyzval texaské zákonodárce, aby přerozdělili tamní obvody mimo pravidelnou úpravu volebních map, kterou jednou za deset let dělá americký statistický úřad s ohledem na změny v počtu obyvatel jednotlivých států.

Texaští republikáni schválili změny, kterými si mohou udržet většinu v Kongresu
Demokratičtí zákonodárci v Texasu v boji o změnu volebních obvodů

Výběr redakce

Budoucí vláda zamýšlí nulovou daň z léků na předpis

Budoucí vláda zamýšlí nulovou daň z léků na předpis

před 21 mminutami
Hurikán Melissa má v Karibiku nejméně 76 obětí

Hurikán Melissa má v Karibiku nejméně 76 obětí

před 6 hhodinami
Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

Poslankyně SPD opsala polovinu diplomové práce, píše iRozhlas

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Okamura není způsobilý pro funkci předsedy sněmovny, míní Pláteník

Okamura není způsobilý pro funkci předsedy sněmovny, míní Pláteník

před 9 hhodinami
Pavel: Úlohou politiků je vytvářet podmínky pro nejlepší vztahy Česka a Slovenska

Pavel: Úlohou politiků je vytvářet podmínky pro nejlepší vztahy Česka a Slovenska

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Po měsíci od voleb se vznik nové vlády zatím odsouvá

Po měsíci od voleb se vznik nové vlády zatím odsouvá

před 9 hhodinami
Tajfun Kalmaegi má na Filipínách přes čtyřicet obětí

Tajfun Kalmaegi má na Filipínách přes čtyřicet obětí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani

V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Požár v domově pro seniory v Bosně má deset obětí

Deset lidí zemřelo a další dvě desítky utrpěly zranění při požáru, který vypukl v úterý v domově pro seniory v bosenském městě Tuzla. Píše to agentura AFP. Příčina požáru zatím není známa.
před 11 mminutami

Hladík: Ministři životního prostředí EU se shodli na novém klimatickém cíli

Ministři životního prostředí EU dosáhli dohody na klimatickém cíli pro rok 2040, uvedl šéf resortu Petr Hladík (KDU-ČSL). Závazek snížit emise oxidu uhličitého byl snížen z 90 na 85 procent. Nový systém emisních povolenek ETS 2 má začít v roce 2028, tedy o rok později, sdělil Hladík.
05:54Aktualizovánopřed 16 mminutami

V Kentucky zemřelo při nehodě nákladního letounu sedm lidí

Poblíž mezinárodního letiště v Louisville v americkém státě Kentucky se krátce po vzletu zřítilo nákladní letadlo doručovací společnosti United Parcel Service (UPS). Při neštěstí zahynulo podle úřadů nejméně sedm lidí, jedenáct dalších utrpělo zranění. Některé oběti byly v době neštěstí na zemi.
05:39Aktualizovánopřed 20 mminutami

Demokratický socialista Mamdani vyhrál volby na starostu New Yorku

Příštím starostou New Yorku bude Zohran Mamdani, který se označuje za demokratického socialistu. Ve volbách porazil demokratického exguvernéra státu New York Andrewa Cuoma, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil republikánský prezident Donald Trump. V noci na středu to napsaly agentury Reuters a AP. Čtyřiatřicetiletý Mamdani bude podle nich prvním muslimským starostou největšího amerického města a po nástupu do úřadu 1. ledna se stane i nejmladším starostou New Yorku za více než sto let.
05:19Aktualizovánopřed 37 mminutami

Hurikán Melissa má v Karibiku nejméně 76 obětí

Hurikán Melissa, který se minulý týden přehnal přes Karibik, si vyžádal jen na Haiti nejméně 43 obětí, informovaly nyní tiskové agentury s odvoláním na tamní úřady. Celková bilance obětí jednoho z nejsilnějších hurikánů, jaký kdy byl v Atlantiku zaznamenán, se tak vyšplhala na nejméně 76 mrtvých.
před 6 hhodinami

Pavel: Úlohou politiků je vytvářet podmínky pro nejlepší vztahy Česka a Slovenska

Prezident Petr Pavel přivítal v pražském Obecním domě svůj slovenský protějšek Petera Pellegriniho. Česká hlava státu po setkání uvedla, že „občané očekávají, že vztahy mezi Českem a Slovenskem budou co nejlepší“. Úlohou politiků je dle něj vytvářet k tomu co nejlepší podmínky. Slovenský prezident měl na programu ještě jednání s předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, který od nedávných sněmovních voleb skládá vládu s hnutím SPD a Motoristy.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Tajfun Kalmaegi má na Filipínách přes čtyřicet obětí

Nejméně 46 životů si dosud na Filipínách vyžádal tajfun Kalmaegi, uvedly tamní úřady. Při snaze o záchranu lidí v zasažených oblastech se na severu ostrova Mindanao zřítil vojenský vrtulník, v němž zahynulo šest členů posádky.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

V USA začaly místní volby. V New Yorku má šanci socialista Mamdani

Ve Spojených státech se konají místní volby. Ve Virginii a v New Jersey si občané volí nového guvernéra a v Kalifornii hlasují o úpravách volebních obvodů. V New Yorku si občané vyberou starostu. Favoritem je demokratický kandidát Zohran Mamdani, který se považuje za demokratického socialistu a je trnem v oku republikánů prezidenta Donalda Trumpa. Mamdaniho hlavním soupeřem je bývalý guvernér státu New York Andrew Cuomo, který kandiduje jako nezávislý.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Načítání...