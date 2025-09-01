Novým chomutovským primátorem se stal Märc, dosud byl náměstkem

Novým primátorem Chomutova se stal Milan Märc (Nový Sever). Dosud vykonával funkci prvního náměstka. Jeho předchůdce Milan Petrilák (zvolen za ANO) začátkem června rezignoval. Rezignaci primátora i radních zvolených za ANO požadovalo krajské vedení hnutí kvůli informacím o exprimátorově obchodu se stroji na respirátory. Petrilák, který byl ve funkci osm měsíců, tyto informace označoval za účelově zkreslené. Případem se zabývá policie. Chomutovská buňka ANO zanikla.
Do funkce Petrilák nastoupil loni v září, když předchozího primátora zvoleného za ANO – Marka Hrabáče – obvinila policie v souvislosti s možným ovlivňováním veřejných zakázek. Hrabáčovi hrozí až dvanáct let vězení.
Pondělního jednání se Hrabáč zúčastnil, hlasoval pro Märcovo zvolení. Petrilák jako jediný z 35 zastupitelů nedorazil, omluvil se.
Pro zvolení Märce se vyslovilo osmnáct zastupitelů z 34 přítomných. V zastupitelstvu o 35 členech mají třináct mandátů lidé zvolení za ANO, pět má Nový Sever. V zastupitelstvu o 35 členech mají 13 mandátů lidé zvolení za ANO, pět Nový Sever. Pro zvolení Märce hlasovala také zastupitelka Petra Koníčková (KSČM).
Do funkce prvního náměstka primátora zastupitelé zvolili Martina Bociana (Nový Sever). Chybějící místo v radě po odvolání Hrabáče doplnil Petr Troníček (nez.).
Co předcházelo rezignaci Petriláka
Server Seznam Zprávy v květnu popsal obchod Petriláka s čínskými stroji na výrobu respirátorů z doby pandemie covidu-19. Petrilák stroje nakoupil v roce 2020 za 13 milionů korun. Jeho měsíc stará firma bez zaměstnanců je pak prodala zhruba za trojnásobek soukromé firmě, která získala na nákup dotaci od ministerstva průmyslu a obchodu vedeného tehdy Karlem Havlíčkem (ANO). Petrilák informace označil za "hon" na něj a jeho rodinu poté, co na radnici provedl nepopulární kroky, jako byl třeba audit tří městských společností. Radnice v červenci oznámila, že tyto audity nezjistily podezření na trestnou činnost.
Petriláka a další radní ANO vyzvalo krajské vedení hnutí po zveřejnění kauzy se stroji na respirátory k rezignaci. Na zastupitelstvu na začátku června primátor a radní odmítli rezignovat s odůvodněním, že se ničeho špatného nedopustili. Den poté ale Petrilák z funkce odstoupil. V rezignačním dopise uvedl, že zprávy, jež kolem něj rozviřují média, jsou pro něj a jeho rodinu skličující a neumožňují mu vykonávat funkci v klidu a s rozvahou. Další radní za ANO odmítli rezignovat a vystoupili z hnutí.
Policie se podle médií podezřelým obchodem zabývá z úřední povinnosti. „V současné době kriminalisté zjišťují okolnosti původu finančních prostředků a jednotlivých obchodů. Momentálně shromažďují veškeré dostupné materiály a podklady potřebné pro další postup,“ řekl v pondělí bez dalších podrobností mluvčí policie Kamil Marek.