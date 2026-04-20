Paliva v úterý opět zlevní, strop pro naftu klesne o více než dvě koruny


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pondělku sníží o 2,27 koruny na 40,86 koruny za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 koruny, tedy o 69 haléřů levněji než v pondělí. Ceny na úterý vycházejí ještě z pátečního poklesu na burze, jejich pondělní růst by se měl projevit v cenách na středu. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.

Ministerstvo financí ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimkou jsou prémiové produkty, na které se omezení nevztahují.

Analytici už o víkendu avizovali, že při pondělním stanovování cen na úterý bude stát vycházet ještě z údajů při pátečním uzavírání burzy. V pátek přitom ceny ropy i velkoobchodní ceny pohonných hmot klesaly v reakci na zprávy, že Írán otevře Hormuzský průliv. Během víkendu však Írán průliv opět uzavřel, ceny paliv tak v pondělí opět výrazně rostou, což se podle analytiků projeví při stanovení cen na středu.

O víkendu nejvyšší ceny paliv opět mírně klesnou
Fungování cenových stropů v minulých dnech kritizovala opoziční ODS, podle ní by je měla vláda okamžitě zrušit. Regulace podle strany ohrožuje trh, důsledkem může být i nedostatek paliv a vyšší ceny. Vládní omezení kritizují také petrolejáři, podle kterých nutí některé čerpací stanice prodávat paliva pod cenou.

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po prvním americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku, když v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.

Vládní opatření

Vláda už na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny za litr. U benzinu zůstala na 12,84 koruny za litr.

Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda minulé pondělí schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty o přibližně 17 centů (přibližně čtyři koruny) na litr. Opatření by mělo platit od začátku května po dobu dvou měsíců. Podle dat serveru NDR.de nyní stojí na německých čerpacích stanicích nafta v průměru 2,14 eura (51,98 koruny) za litr a benzin 2,05 eura (49,79 koruny) za litr.

Rakousko v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů, Polsko reagovalo na růst cen snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty. Slovensko pak spustilo dvojí ceny nafty, přičemž motoristé se zahraniční registrační značkou platí více. Evropská komise už dříve uvedla, že rozhodnutí Bratislavy o dvojích cenách nafty je v rozporu s unijním právem.

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, dvojí ceny zůstávají
Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, bude mít absolutní většinu

Bulharské volby vyhrála strana exprezidenta Radeva, bude mít absolutní většinu

10:51Aktualizovánopřed 17 mminutami
ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

12:57Aktualizovánopřed 37 mminutami
Debata o rozpočtovém určení daní se uskuteční, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Debata o rozpočtovém určení daní se uskuteční, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

04:55Aktualizovánopřed 50 mminutami
Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami, hrozí další otřesy

Po silném zemětřesení zasáhly Japonsko první vlny tsunami, hrozí další otřesy

10:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

před 1 hhodinou
Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

12:14Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů

Požár skladu plastů v Brně-Přízřenicích, který se rozhořel ráno, dostali hasiči po poledni pod kontrolu. Ve 12:30 ohlásili lokalizaci, požár už se tedy nešíří. Tři hasiči se lehce zranili, záchranáři je ošetřili na místě. Předběžná výše škody po požáru je 50 milionů korun, příčinu vzniku požáru hasiči zjišťují. U požáru jich zasahovalo přes sto.
ČT a ČRo: Vládní návrh zasahuje do fungování a svobody veřejnoprávních médií

Česká televize a Český rozhlas v pondělí ve společném prohlášení kritizovaly vládní návrh změn financování veřejnoprávních médií. Představené úpravy podle nich zasahují do základních principů a pojistek svobodného, stabilního a předvídatelného fungování veřejnoprávních médií. Návrh, který představil ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) minulý týden, převádí financování ČT a ČRo z poplatků na státní rozpočet a zároveň jim pro příští rok ubírá 1,4 miliardy korun. Premiér Andrej Babiš (ANO) následně oznámil, že se ve středu setká s generálním ředitelem ČT Hynkem Chudárkem.
Debata o rozpočtovém určení daní se uskuteční, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Domlouvat se na rozpočtovém určení daní lze, až se všechny regiony domluví na změně, kterou požadují, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Uznal, že současná podoba rozdělení peněz pro kraje není spravedlivá. Babiš také informoval, že Bezpečnostní rada státu se večer bude zabývat cenami pohonných hmot a zajištěním energetické bezpečnosti. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) oznámil, že stát a ČEZ v pátek uzavřou memorandum k rozvoji malých modulárních reaktorů.
Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad. Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
U Jičína se vyskytlo slabé tornádo, letos první zdokumentované, uvedl ČHMÚ

Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku. Na facebooku o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Případné svědky tornáda meteorologové požádali o poskytnutí svědectví, fotografií či dokumentaci případných škod.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali návštěvu šéfa NATO v Česku

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali návštěvu generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Česku, výdaje na obranu a budoucnost médií veřejné služby. Tématem bylo také směřování Maďarska po vítězství Pétera Magyara v parlamentních volbách nebo nenávist v kyberprostoru. Pozvání přijali publicista Roman Joch, redaktor Reflexu a expert na Maďarsko Oliver Adámek, marketérka Lucie Kubovičová, novinář a moderátor Čestmír Strakatý a bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Debatou provázela Klára Radilová.
VideoÍrán může být po válce agresivnější, říká Telička. Je dál od jaderné bomby, míní Landovský

„V tuto chvíli je velmi diskutabilní, jestli byl (íránský) režim oslaben,“ uvedl v Duelu ČT24 bývalý eurokomisař a poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička. Existuje podle něj také možnost, že Írán bude ještě „agresivnější“, než tomu bylo doposud. „Z hlediska dlouhodobé perspektivy nejsem příliš velkým optimistou,“ dodal. Primárních cílů útoku na Írán, tedy oddálit tuto blízkovýchodní zemi od jaderné bomby, bylo podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského dosaženo. „Změna režimu jako sekundární cíl se nepovedla,“ připustil ale. Kromě války v Íránu probrali hosté debaty moderované Danielem Takáčem také opakovaná vyjádření některých amerických představitelů týkající se možnosti odchodu USA z NATO a obchodní vztahy mezi EU a Spojenými státy.
