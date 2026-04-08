Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, dvojí ceny zůstávají


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty do zahraničí, který zavedlo 19. března, rozhodla vláda premiéra Roberta Fica (Smer). Omezení při prodeji nafty a její dvojí ceny, které už kritizovala Evropská komise (EK), zůstanou v platnosti. Bratislavská rafinerie Slovnaft dlouhodobě vyváží většinu produkce paliv, k hlavním exportním trhům patří tuzemsko. Fico uvedl, že zrušení slovenského zákazu exportu nafty žádali premiéři Česka i Maďarska.

Návrh na odvolání zákazu exportu nafty slovenská správa státních hmotných rezerv zdůvodnila kromě jiného dodávkami ropy ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku. Tuto alternativní trasu začal Slovnaft využívat po lednovém přerušení tranzitu ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu, kvůli kterému následně Ficova vláda v únoru vyhlásila stav ropné nouze a Slovnaftu poskytla ropu ze státních rezerv.

V březnu, po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě a po takzvané palivové turistice, Slovensko na třicet dnů zavedlo objemové i finanční omezení při tankování nafty u čerpacích stanic a také vyšší ceny tohoto paliva pro vozidla se zahraniční poznávací značkou. Součástí vládního nařízení byl původně také zákaz vývozu nafty ze Slovenska.

Slovnaft podle Fica už v neděli vrátil 105 tisíc tun ropy, kterou si dříve vypůjčil od státu s cílem zvládnout přechodné období, než si zajistí dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Adria. Slovenský premiér řekl, že stav ropné nouze zůstane v platnosti, neboť to státu umožňuje uplatňovat omezení při prodeji paliv.

Premiér Andrej Babiš (ANO) v březnu při společném jednání české a slovenské vlády Fica požádal, aby Slovensko stav ropné nouze ukončilo.

Fico vítá příměří na Blízkém východě

Dvoutýdenní příměří ve válce na Blízkém východě, které v noci na středu oznámily Írán, Spojené státy a Izrael, Fico uvítal. Ropa v reakci na příměří prudce zlevnila, podle slovenského premiéra surovina za nižší cenu ale bude k dispozici až v červnu.

Fico opětovně kritizoval přístup Evropské komise ohledně kontroly ropovodu Družba, který podle Kyjeva poškodil ruský útok za současné války mezi Ruskem a Ukrajinou. Slovensko a Maďarsko shodně tvrdí, že Ukrajina s obnovením přepravy ropy otálí z politických důvodů.

Ruští hackeři, proti nimž zasáhla vojenská rozvědka, ovládli podle NÚKIB routery

Vojenské zpravodajství (VZ) se v březnu zapojilo do mezinárodní operace proti aktivitám hackerů spojovaným s ruskou vojenskou zpravodajskou službou GRU a která přes routery prováděla kybernetické útoky na státní a další organizace v tuzemsku i zahraničí. Operaci vedl americký úřad FBI a jejím cílem bylo odebrat útočníkům přístup k napadeným zařízením a ty následně zabezpečit.
Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, dvojí ceny zůstávají

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty do zahraničí, který zavedlo 19. března, rozhodla vláda premiéra Roberta Fica (Smer). Omezení při prodeji nafty a její dvojí ceny, které už kritizovala Evropská komise (EK), zůstanou v platnosti. Bratislavská rafinerie Slovnaft dlouhodobě vyváží většinu produkce paliv, k hlavním exportním trhům patří tuzemsko. Fico uvedl, že zrušení slovenského zákazu exportu nafty žádali premiéři Česka i Maďarska.
před 59 mminutami

Světoví lídři vítají příměří mezi USA a Íránem, vyzývají k trvalému míru

Generální tajemník OSN António Guterres uvítal dvoutýdenní příměří mezi USA a Íránem. Šéf OSN zároveň vyzval všechny strany konfliktu, aby pracovaly na dosažení trvalého míru na Blízkém východě. Příměří vítá také německý kancléř Friedrich Merz, i podle něj je nyní nutné vyjednat trvalý mír. Britský premiér Keir Starmer chce s partnery v Perském zálivu jednat o trvalém otevření Hormuzského průlivu. Podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona by dohoda měla zahrnovat i Libanon.
Izrael znovu udeřil v jižním Libanonu, Hizballáh útoky pozastavil

Izraelská armáda provedla ráno několik úderů v jižním Libanonu, napsala libanonská tisková agentura NNA. Jeruzalém také vyzval k evakuaci jiholibanonského města Súr (jinak zvaného Týr či Týros), což naznačuje, že hodlá v bojových operacích pokračovat. Teroristické hnutí Hizballáh naopak útoky pozastavilo, píše agentura Reuters s odkazem na své zdroje.
USA a Írán souhlasily s dvoutýdenním příměřím

Spojené státy a Írán souhlasily s okamžitým příměřím v celé oblasti Blízkého východu, dohodu potvrdili i jejich spojenci. Klid zbraní se podle pákistánského premiéra Šahbáze Šarífa, který dohodu zprostředkovával, týká i Libanonu, to ovšem izraelský premiér Benjamin Netanjahu odmítá. Kuvajt, Spojené arabské emiráty a Írán tvrdí, že se i po vyhlášení příměří staly terčem útoků.
Komáři v Jižní Americe se geneticky adaptují na insekticidy

Komáři v Jižní Americe se vyvíjejí tak, aby se vyhnuli účinkům insekticidů, varují vědci v nové studii, která vyšla v odborném žurnálu Science. Mohlo by to podle nich mít znepokojivé důsledky pro šíření malárie nejen v této části světa.
Ceny ropy a plynu klesají

Ceny ropy a plynu se snižují v reakci na oznámení dvoutýdenního příměří mezi Spojenými státy a Íránem, které přináší naději na obnovení přepravy obou komodit Hormuzským průlivem. Cena ropy Brent ztratila čtrnáct procent a propadla se pod 94 dolarů za barel, cena americké ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla o více než patnáct procent pod 95 dolarů za barel. Plyn zlevnil zhruba o sedmnáct procent a pohybuje se kolem 44 eur za megawatthodinu.
Francie čelí vlně rasismu a násilí

Rasismus a antisemitismus – dvě skvrny historie, kterým se nedokáže vyhnout ani dnešní Francie. Obě patologie se teď skloňují v souvislosti s krajně levicovou stranou Nepoddajná Francie, i když každá s opačným znaménkem. Zatímco její čerstvě zvolený starosta afrického původu čelí rasistickým urážkám, stranická europoslankyně je obviněná ze schvalování protižidovského terorismu.
