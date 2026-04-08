Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty, dvojí ceny zůstávají

Slovensko od pátku zruší zákaz vývozu nafty do zahraničí, který zavedlo 19. března, rozhodla vláda premiéra Roberta Fica (Smer). Omezení při prodeji nafty a její dvojí ceny, které už kritizovala Evropská komise (EK), zůstanou v platnosti. Bratislavská rafinerie Slovnaft dlouhodobě vyváží většinu produkce paliv, k hlavním exportním trhům patří tuzemsko. Fico uvedl, že zrušení slovenského zákazu exportu nafty žádali premiéři Česka i Maďarska.
Návrh na odvolání zákazu exportu nafty slovenská správa státních hmotných rezerv zdůvodnila kromě jiného dodávkami ropy ropovodem Adria, který začíná v Chorvatsku. Tuto alternativní trasu začal Slovnaft využívat po lednovém přerušení tranzitu ropy ropovodem Družba přes Ukrajinu, kvůli kterému následně Ficova vláda v únoru vyhlásila stav ropné nouze a Slovnaftu poskytla ropu ze státních rezerv.
V březnu, po prudkém zdražení ropy v reakci na válku na Blízkém východě a po takzvané palivové turistice, Slovensko na třicet dnů zavedlo objemové i finanční omezení při tankování nafty u čerpacích stanic a také vyšší ceny tohoto paliva pro vozidla se zahraniční poznávací značkou. Součástí vládního nařízení byl původně také zákaz vývozu nafty ze Slovenska.
Slovnaft podle Fica už v neděli vrátil 105 tisíc tun ropy, kterou si dříve vypůjčil od státu s cílem zvládnout přechodné období, než si zajistí dodávky ropy prostřednictvím ropovodu Adria. Slovenský premiér řekl, že stav ropné nouze zůstane v platnosti, neboť to státu umožňuje uplatňovat omezení při prodeji paliv.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v březnu při společném jednání české a slovenské vlády Fica požádal, aby Slovensko stav ropné nouze ukončilo.
Fico vítá příměří na Blízkém východě
Dvoutýdenní příměří ve válce na Blízkém východě, které v noci na středu oznámily Írán, Spojené státy a Izrael, Fico uvítal. Ropa v reakci na příměří prudce zlevnila, podle slovenského premiéra surovina za nižší cenu ale bude k dispozici až v červnu.
Fico opětovně kritizoval přístup Evropské komise ohledně kontroly ropovodu Družba, který podle Kyjeva poškodil ruský útok za současné války mezi Ruskem a Ukrajinou. Slovensko a Maďarsko shodně tvrdí, že Ukrajina s obnovením přepravy ropy otálí z politických důvodů.