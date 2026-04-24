Maximální ceny paliv o víkendu opět o vyšší desítky haléřů vzrostou


Maximální denní ceny paliv, které určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku zvýší o 82 haléřů na 42,86 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat maximálně za 42,19 koruny za litr, tedy o 58 haléřů dráž než v pátek. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Ministerstvo financí stanovuje ceny od předminulého týdne, mělo by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.

Průměrné ceny pohonných hmot na tuzemských čerpacích stanicích v minulých dnech v mezitýdenním srovnání druhý týden v řadě klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se podle čtvrtečních dat společnosti CCS prodával v průměru za 40,46 koruny za litr, před týdnem byl o 91 haléřů dražší. Nafta analogicky zlevnila o 3,69 koruny na průměrných 40,82 koruny za litr.

Ministerstvo financí maximální ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimku mají prémiové produkty, na něž se omezení nevztahují.

Podle úterních údajů Eurostatu vzrostly ceny nafty v tuzemsku v březnu ve srovnání s únorem o 27,6 procenta, což spolu se Švédskem představuje největší meziměsíční nárůst ze všech zemí Evropské unie. Ceny benzinu v Česku minulý měsíc stouply o 14,6 procenta, což značí čtvrtý nejvyšší meziměsíční nárůst mezi zeměmi EU. Podle analytiků šlo o důsledek zranitelnosti tuzemského trhu i pozdější reakce české vlády.

Vláda na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny. U benzinu pak zůstala na 12,84 koruny za litr. Opatření by měla platit zatím do konce dubna, kabinet jejich další účinnost vyhodnotí na konci tohoto měsíce.

Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku. Ta v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.

Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

Maximální ceny paliv o víkendu opět o vyšší desítky haléřů vzrostou

Maximální ceny paliv o víkendu opět o vyšší desítky haléřů vzrostou

Novým šéfem lidovců je Grolich. Prvním místopředsedou byl zvolen Činčila

Novým předsedou opoziční KDU-ČSL byl zvolen jihomoravský hejtman Jan Grolich, který v čele strany nahrazuje Marka Výborného. Na sjezdu byl jediným kandidátem na nejvyšší stranickou funkci. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. „My už nechceme jen přežívat, my chceme vyhrávat,“ řekl Grolich ve svém kandidátském projevu. Strana zvolila také prvního místopředsedu, kterým se stal poslanec Benjamin Činčila.
Odbory žádají od Turka omluvu. Macinka mluví o „hilsneriádě“

Odbory se ohradily proti výrokům vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (za Motoristy), jenž označil úředníky za parazity, které Motoristé chtějí deratizovat. Používal i výrazy jako škodná či chátra. Omluvu od něj očekávají Odborový svaz státních orgánů a organizací i Českomoravská konfederace odborových svazů. Po premiérovi Andreji Babišovi (ANO) chtějí, aby takové vyjadřování odmítnul. Předseda Motoristů Petr Macinka Turkova slova marginalizoval s tím, že je proti Turkovi vedena „hilsneriáda“.
Poslanci přehlasovali senátní veto zákona o regulaci cen paliv

Poslanci v pátek absolutní většinou 103 hlasů schválili možnost regulace cen pohonných hmot vládním nařízením, proti bylo 46 členů opozice. O cenách benzinu a nafty už tak nemá rozhodovat ministerstvo financí cenovými výměry. Kritici návrhu poukazovali mimo jiné na to, že vůči nařízení vlády by nebyla možná obrana u správních soudů, ale jen u Ústavního soudu. Návrh zákona Senát vetoval v týdnu, dolní komora nyní veto přehlasovala a předlohu dostane k podpisu prezident. Debatu nad opatřením na plénu provázela pře o to, kdo politikaří.
Maximální ceny paliv o víkendu opět o vyšší desítky haléřů vzrostou

Maximální denní ceny paliv, které určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku zvýší o 82 haléřů na 42,86 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat maximálně za 42,19 koruny za litr, tedy o 58 haléřů dráž než v pátek. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Ministerstvo financí stanovuje ceny od předminulého týdne, mělo by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Rakouská dětská výživa obsahovala patnáct mikrogramů jedu

Sklenička s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP, která se našla minulý týden na východě Rakouska, obsahovala patnáct mikrogramů jedu na krysy. Píše to agentura AP s odkazem na státní zastupitelství v Eisenstadtu. Toxikologický posudek má nyní objasnit, jaké důsledky by pozření tohoto množství jedu mohlo mít pro lidský organismus.
Česko by mělo opustit model subdodavatelské ekonomiky, řekl Středula na sjezdu ČMKOS

V Praze začal dvoudenní sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS). Odboráři a odborářky na něm stanoví svou strategii do roku 2030 a zvolí si na příští čtyři roky vedení. O post předsedy největší odborové centrály v zemi se ucházejí tři kandidáti včetně dosavadního šéfa Josefa Středuly. Ten ve svém zahajovacím projevu mimo jiné řekl, že Česko by mělo opustit model podřízené subdodavatelské ekonomiky.
Člověk zadržený na území Bulharska v souvislosti s nedávným žhářským útokem v Pardubicích už je v Česku. Policie vůči němu nyní provádí úkony trestního řízení. Vydání se uskutečnilo v pátek, a to na základě evropského zatýkacího rozkazu, uvedlo dozorující Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Konvoj historických armádních vozidel v centru Prahy v pátek připomněl 81. výročí konce druhé světové války. Před budovou velvyslanectví USA si mohli lidé zhruba desítku zrekonstruovaných vozů prohlédnout. Velvyslanec USA Nicholas Merrick ve svém projevu zdůraznil, že Česko a USA sdílejí společné hodnoty, zejména si váží svobody. Připomněl roli tuzemské komunity v počátcích Spojených států i americkou roli v dějinách Československa. Akce připomínající osvobození části Československa americkou armádou se koná pravidelně od roku 2005. Oslavy vyvrcholí na začátku května v Plzni.
