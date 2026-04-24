Maximální ceny paliv o víkendu opět o vyšší desítky haléřů vzrostou

Maximální denní ceny paliv, které určuje stát, o víkendu opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pátku zvýší o 82 haléřů na 42,86 koruny za litr. Benzin bude možné prodávat maximálně za 42,19 koruny za litr, tedy o 58 haléřů dráž než v pátek. Jde o ceny pro nadcházející tři dny včetně pondělí, o víkendu se měnit nebudou. Ministerstvo financí stanovuje ceny od předminulého týdne, mělo by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
Průměrné ceny pohonných hmot na tuzemských čerpacích stanicích v minulých dnech v mezitýdenním srovnání druhý týden v řadě klesly. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se podle čtvrtečních dat společnosti CCS prodával v průměru za 40,46 koruny za litr, před týdnem byl o 91 haléřů dražší. Nafta analogicky zlevnila o 3,69 koruny na průměrných 40,82 koruny za litr.
Ministerstvo financí maximální ceny počítá z kombinace průměru velkoobchodních denních indexů společností Čepro, Orlen a MOL, dále denní kotace burzovní organizace Platts, maximální marže obchodníků a daní. Výjimku mají prémiové produkty, na něž se omezení nevztahují.
Se Švédskem největší nárůst cen v EU
Podle úterních údajů Eurostatu vzrostly ceny nafty v tuzemsku v březnu ve srovnání s únorem o 27,6 procenta, což spolu se Švédskem představuje největší meziměsíční nárůst ze všech zemí Evropské unie. Ceny benzinu v Česku minulý měsíc stouply o 14,6 procenta, což značí čtvrtý nejvyšší meziměsíční nárůst mezi zeměmi EU. Podle analytiků šlo o důsledek zranitelnosti tuzemského trhu i pozdější reakce české vlády.
Vláda na začátku dubna rozhodla o zastropování marží distributorů paliv, současně schválila snížení spotřební daně na naftu. Marži obchodníků s palivy stanovila na maximálně 2,50 koruny za litr nafty i benzinu. Spotřební daň u nafty dočasně klesla z původních 9,95 koruny za litr na 8,011 koruny. U benzinu pak zůstala na 12,84 koruny za litr. Opatření by měla platit zatím do konce dubna, kabinet jejich další účinnost vyhodnotí na konci tohoto měsíce.
Pohonné hmoty začaly rychle zdražovat po americkém a izraelském útoku na Írán na přelomu února a března. Růst cen paliv se promítl i do celkové inflace v Česku. Ta v březnu zrychlila na 1,9 procenta z únorových 1,4 procenta.