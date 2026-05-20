Evropa si zvykla na komfort a bezpečnost. Spoléhala na USA, řekl Pavel

Rusko bude i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Na konferenci Křehká bezpečnost to ve středu řekl český prezident Petr Pavel. Uvedl také, že Evropa si zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem, jenž za Evropu vše vyřeší.
Pavel připomněl, že od chvíle, kdy Ukrajina, na kterou v únoru 2022 zaútočilo Rusko, souhlasila s americkým návrhem na okamžité a bezpodmínečné příměří, uplynulo 435 dní. „A odpověď Ruska? Vymlouvání, lži a ultimáta,“ řekl. Podle něj se dnes dějiny vracejí, velmoci znovu testují hranice a posouvají je tam, kde narazí na nejmenší odpor.
„Odpor Ukrajinců v reakci na Putinovu agresi byl hrdinný a inspirativní. A kromě obdivu, který jim právem náleží, nám také ukázal něco podstatného. Lekci, z níž se v Evropě musíme poučit. Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí. A pokud tím mám volně navázat na název dnešní konference: Bezpečnost je křehká tehdy, když ji odkládáme na zítřek,“ řekl Pavel.
Evropa si podle Pavla musí vzít poučení
Evropa si podle prezidenta musí z války vzít poučení. Míní, že ruská válka na Ukrajině jednou skončí, ale Rusko jako bezpečnostní problém nezmizí.
„Na tom se shodnou všichni spojenci v Severoatlantické alianci (NATO),“ řekl. Dodal, že by si přál, aby tomu tak nebylo, ale představa o světě a sféře vlivu, podle něj hovoří jasně. „Vychází z představy, že suverenita sousedních států je vždy podmíněná, závislá na vůli mocných,“ řekl Pavel.
Rusko je podle něj dlouhodobě revizionistickým státem, který neakceptuje současné evropské uspořádání. Evropané chtějí mít podle Pavla po svém boku Spojené státy, ale Evropa musí být připravena obstát i sama.
Každá evropská země musí udělat pro bezpečí svých občanů více než doposud, míní Pavel. Co se týče České republiky, vyzdvihl například muniční iniciativu, do které avšak Česko již finančně nepřispívá. Nicméně podle něj jde nejen o symbolickou, ale i praktickou českou roli, která napadené zemi dodala značnou část velkorážové munice. Také zmínil dlouhodobou podporu Ukrajiny a plnění spojeneckých závazků.
Pavel zároveň zdůraznil potřebu posilovat odolnost společnosti. „Musíme budovat i vlastní odolnost. Schopnost nepodléhat manipulacím, udržet si důvěru ve vlastní instituce a nenechat se rozkládat zvenčí ani zevnitř,“ řekl. Dodal, že pokud dnes existuje země, která má zkušenosti s obranou svobody, odolností společnosti a čelením přímé ruské agresi, je to Ukrajina. Pro Evropu má ukrajinská zkušenost podle Pavla silnou vypovídající hodnotu.