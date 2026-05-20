Evropa si zvykla na komfort a bezpečnost. Spoléhala na USA, řekl Pavel


před 8 mminutami|Zdroj: ČTK

Rusko bude i v nadcházejících desetiletích největší bezpečnostní hrozbou pro Evropu a bezpečnost nelze odkládat na zítřek. Na konferenci Křehká bezpečnost to ve středu řekl český prezident Petr Pavel. Uvedl také, že Evropa si zvykla na komfort a bezpečnost a spoléhala na Spojené státy, které už ovšem podle Pavla nechtějí být garantem, jenž za Evropu vše vyřeší.

Pavel připomněl, že od chvíle, kdy Ukrajina, na kterou v únoru 2022 zaútočilo Rusko, souhlasila s americkým návrhem na okamžité a bezpodmínečné příměří, uplynulo 435 dní. „A odpověď Ruska? Vymlouvání, lži a ultimáta,“ řekl. Podle něj se dnes dějiny vracejí, velmoci znovu testují hranice a posouvají je tam, kde narazí na nejmenší odpor.

„Odpor Ukrajinců v reakci na Putinovu agresi byl hrdinný a inspirativní. A kromě obdivu, který jim právem náleží, nám také ukázal něco podstatného. Lekci, z níž se v Evropě musíme poučit. Bezpečnost musíme budovat v době, kdy to ještě nebolí. A pokud tím mám volně navázat na název dnešní konference: Bezpečnost je křehká tehdy, když ji odkládáme na zítřek,“ řekl Pavel.

Evropa si podle Pavla musí vzít poučení

Evropa si podle prezidenta musí z války vzít poučení. Míní, že ruská válka na Ukrajině jednou skončí, ale Rusko jako bezpečnostní problém nezmizí.

„Na tom se shodnou všichni spojenci v Severoatlantické alianci (NATO),“ řekl. Dodal, že by si přál, aby tomu tak nebylo, ale představa o světě a sféře vlivu, podle něj hovoří jasně. „Vychází z představy, že suverenita sousedních států je vždy podmíněná, závislá na vůli mocných,“ řekl Pavel.

Rusko je podle něj dlouhodobě revizionistickým státem, který neakceptuje současné evropské uspořádání. Evropané chtějí mít podle Pavla po svém boku Spojené státy, ale Evropa musí být připravena obstát i sama.

Každá evropská země musí udělat pro bezpečí svých občanů více než doposud, míní Pavel. Co se týče České republiky, vyzdvihl například muniční iniciativu, do které avšak Česko již finančně nepřispívá. Nicméně podle něj jde nejen o symbolickou, ale i praktickou českou roli, která napadené zemi dodala značnou část velkorážové munice. Také zmínil dlouhodobou podporu Ukrajiny a plnění spojeneckých závazků.

Pavel zároveň zdůraznil potřebu posilovat odolnost společnosti. „Musíme budovat i vlastní odolnost. Schopnost nepodléhat manipulacím, udržet si důvěru ve vlastní instituce a nenechat se rozkládat zvenčí ani zevnitř,“ řekl. Dodal, že pokud dnes existuje země, která má zkušenosti s obranou svobody, odolností společnosti a čelením přímé ruské agresi, je to Ukrajina. Pro Evropu má ukrajinská zkušenost podle Pavla silnou vypovídající hodnotu.

V Knihovně Václava Havla gradují spory s vedením

Knihovna Václava Havla je v ohrožení – odcházejí klíčoví lidé i sponzoři. Důvodem jsou spory s vedením instituce, včetně ředitele Tomáše Sedláčka. Knihovna funguje 22 let, spravuje odkaz a dílo Václava Havla, publikuje a pořádá i akce pro veřejnost. Pro veřejnost je tu stále otevřeno. Zatím. V Knihovně totiž chtějí skončit všichni její pracovníci – sedmnáct lidí ze sedmnácti, včetně dramaturga Jáchyma Topola.
Muž s podezřením na ebolu přiletí do Česka. Podle Bulovky je bez příznaků

Občan USA s podezřením na nákazu ebolou přiletí ve středu večer na pražské Letiště Václava Havla. Podle dřívějšího vyjádření Fakultní nemocnice Bulovka, kam ho převezou záchranáři, je bez příznaků. Díky nastaveným bezpečnostním opatřením nepředstavuje případ pro veřejnost riziko, informovala hlavní hygienička Barbora Macková. O přijetí Američana rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) po konzultaci s vládou.
Nepřipustíme žádné další obchodní sankce proti Izraeli, řekl Macinka po jednání se Sa’arem

Izraelský ministr zahraničí Gideon Sa'ar ve středu v Praze jednal s českým šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé). Probírali mimo jiné prohloubení ekonomické spolupráce i aktuální krize na Blízkém východě a jejich dopad na Evropskou unii. Macinka po jednání sdělil, že chce, aby bylo jasné, že Česko patří mezi přátele Izraele. V té souvislosti mimo jiné uvedl, že tuzemsko nepřipustí žádné další obchodní sankce proti Izraeli, i kdyby mělo být jediným státem EU, který by je blokoval.
Vláda plánuje posílit nábor nových vojáků, uvedl Babiš

Vláda plánuje urychlit posilování protivzdušné obrany i nábor nových vojáků, řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po setkání s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) k připravované nové koncepci armády. Předseda vlády také uvedl, že Česko nejspíše letos opět nedosáhne aliančního závazku dvou procent hrubého domácího produktu (HDP) na obranu. Na červencovém summitu Severoatlantické aliance (NATO) v Ankaře má v úmyslu o tom jednat.
Ministerstvo financí zvýší objem emise státních dluhopisů, oznámila Schillerová

Lidé si zatím objednali české státní dluhopisy za 22,4 miliardy korun. Zájem tak překročil původní emisní plán dvacet miliard korun, uvedla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Zároveň rozhodla, že se budou Dluhopisy Republiky prodávat i po překročení emisního plánu, a to až do odvolání. Původně byl úpis první emise naplánovaný do 28. června.
Na Rokycansku havaroval autobus s dětmi, třináct jich skončilo v nemocnici

Po ranní nehodě autobusu s dětmi u Oseka na Rokycansku odvezly sanitky do zdravotnických zařízení třináct dětí mladšího školního věku a jednoho dospělého. Měli převážně lehká poranění hlavy a nohou, sdělila mluvčí krajských záchranářů Karolína Korčíková. Zbývajících osmnáct nezraněných účastníků nehody odvezl autobus hasičů, dvě děti si převzali jejich zákonní zástupci. Dva účastníci nehody nevyžadovali ošetření. K havárii došlo po 9:00.
Česká bankovní asociace zhoršila odhad letošního růstu ekonomiky

Česká bankovní asociace (ČBA) zhoršila odhad letošního růstu tuzemské ekonomiky. Hrubý domácí produkt (HDP) se podle aktuální predikce jejího prognostického panelu zvýší o dvě procenta, v únoru se očekával růst o 2,6 procenta. Pro rok 2027 vyhlíží návrat k silnějšímu růstu ekonomiky na 2,4 procenta. Průměrná inflace by letos dle ČBA měla zrychlit na 2,5 procenta, v únoru ji čekala ve výši 1,7 procenta.
