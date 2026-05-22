Evropa bude svou roli v NATO dál posilovat, řekl Rutte

Evropské země budou dále postupně posilovat svou pozici v Severoatlantické alianci, aby snížily její závislost na Spojených státech, řekl před pátečním jednáním ministrů zahraničí NATO jeho generální tajemník Mark Rutte. Doplnil, že USA budou ale stále v Evropě hrát klíčovou roli, a to jak v otázce jaderného odstrašení, tak konvenčních zbraní. Zároveň poděkoval americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi za oznámené vyslání nových vojáků do Polska.
„Řekněme to jasně: cesta, na které jsme, tedy k silnější Evropě a silnější NATO, a která zajistí, že po nějaké době budeme, krok po kroku, méně závislí na jednom jediném spojenci, bude pokračovat,“ řekl podle agentury Reuters Rutte před ministerským jednáním ve švédském Helsingborgu.
Jedním z témat schůzky, které se účastní i šéf americké diplomacie Marco Rubio, má být právě diskuse o transatlantických vztazích po nedávném oznámení USA, že sníží počet svých vojáků v Evropě. Trump opakovaně vyzývá evropské spojence, aby se více sami starali o vlastní bezpečnost, a naléhá, aby zvýšili výdaje na obranu, o nichž se v pátek bude také hovořit.
Trump přitom ve čtvrtek oznámil, že USA vyšlou do Polska pět tisíc nových vojáků, což zdůvodnil svými dobrými vztahy s polským prezidentem Karolem Nawrockým.