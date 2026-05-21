SpaceX míří na burzu a chce výrazně překonat saúdské těžaře


před 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Americká firma SpaceX předložila americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) potřebný dokument pro vstup na burzu. V něm například uvádí, že v budoucnosti chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a Mars. Firma podle dokumentu v prvním čtvrtletí letošního roku hospodařila s čistou ztrátou 4,28 miliardy dolarů (90 miliard korun). Meziročně ztrátu výrazně prohloubila z 528 milionů dolarů. Obrat společnost navýšila meziročně z necelých 4,1 na téměř 4,7 miliardy dolarů.

V loňském roce SpaceX dosáhla tržeb ve výši 18,7 miliardy dolarů, což představuje nárůst oproti 14 miliardám dolarů v roce 2024. Zároveň se v tomto období propadla ze zisku 791 milionů dolarů do ztráty 4,94 miliardy dolarů.

O tom, že ztráta SpaceX loni podle dokumentu pro SEC činila téměř pět miliard dolarů, již dříve s odvoláním na své zdroje psal server The Information. Podle agentury Bloomberg dokument ukazuje, že je SpaceX koncern s vyspělostí, jaká je u společností před vstupem na burzu prakticky nevídaná.

Sídlo společnosti SpaceX v Hawthorne v Kalifornii

SpaceX má v současnosti velmi silnou pozici v přepravě družic do vesmíru. Spadá pod ni také služba Starlink, která dodává připojení k internetu prostřednictvím satelitu. Součástí je také Muskův start-up v oblasti umělé inteligence xAI, který společnost SpaceX v únoru odkoupila.

SpaceX v dokumentu předloženém SEC uvádí, že v budoucnu chce rozvíjet měsíční ekonomiku, infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI) na oběžné dráze či osobní a nákladní přepravu na Měsíc a Mars.

Firma připouští, že její plány počítají se zapojením technologií, které nejsou otestované či vůbec neexistují. „Takové iniciativy by nemusely dosáhnout komerčního úspěchu,“ uvedla firma v prospektu o svých zvažovaných aktivitách. V textu například navrhuje, aby její zakladatel a miliardář Elon Musk dostal mimořádnou prémii, až na Marsu vznikne lidská kolonie s jedním milionem obyvatel.

Firma v dokumentu neuvedla, kolik prostředků chce získat primární nabídkou akcií (IPO) na burze. Podle médií by se však mohlo jednat zhruba o 75 miliard dolarů (1,57 bilionu korun). To by z hlediska objemu získaných financí byla historicky největší transakce tohoto druhu. Dosavadní prvenství drží saúdskoarabská ropná společnost Saudi Aramco, která v roce 2019 prostřednictvím IPO na burze získala 25,6 miliardy dolarů.

Elon Musk

Musk založil firmu SpaceX v roce 2002. Firma vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Loni v srpnu její vesmírná loď dopravila novou čtyřčlennou posádku na Mezinárodní vesmírnou stanici (ISS).

Musk, který je mimo jiné šéfem a největším akcionářem firmy na výrobu elektromobilů Tesla, je nejbohatším člověkem na světě. Podle aktuálního žebříčku miliardářů sestavovaného agenturou Bloomberg činí hodnota jeho majetku zhruba 625 miliard dolarů (zhruba třináct bilionů korun).

V poslední době se Musk výrazně angažoval v politice. V lednu 2025 se zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Podporoval také amerického prezidenta Donalda Trumpa ve volební kampani a po Trumpově vítězství několik měsíců vedl skupinu pro zefektivnění státní správy (DOGE). Vztahy mezi Trumpem a Muskem se postupem času zhoršily, nicméně Musk se účastnil cesty podnikatelů s prezidentem do Číny.

Miliardář Elon Musk

