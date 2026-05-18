Musk prohrál soudní spor s firmou OpenAI


před 13 mminutami|Zdroj: ČTK

Americký miliardář Elon Musk utrpěl porážku v soudním sporu se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci (AI) ku prospěchu lidstva. Porota v pondělí po zhruba dvou hodinách dospěla k závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt poroty přijala, napsala agentura AP.

Musk byl jedním ze spoluzakladatelů společnosti OpenAI, která vznikla v roce 2015 a vyvinula populární chatovací systém ChatGPT. Žalobu podal v roce 2024.

Připravujeme podrobnosti.

Výběr redakce

Vláda schválila zvýšení rodičovského příspěvku

13:20Aktualizovánopřed 7 mminutami
Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné

16:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Vláda navrhla na náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče

14:15Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Soud nepravomocně zprostil Feriho obžaloby z dalšího znásilnění

10:47Aktualizovánopřed 3 hhodinami
Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

15:49Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

před 5 hhodinami
Počet nelegálních vstupů do EU loni klesl o 26 procent, míra návratů vzrostla

před 6 hhodinami
Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

před 7 hhodinami

Americký miliardář Elon Musk utrpěl porážku v soudním sporu se společností OpenAI, která se podle jeho žaloby odchýlila od původně uváděného cíle vyvíjet umělou inteligenci (AI) ku prospěchu lidstva. Porota v pondělí po zhruba dvou hodinách dospěla k závěru, že Musk žalobu podal příliš pozdě. Soudkyně Yvonne Gonzalezová Rogersová verdikt poroty přijala, napsala agentura AP.
USA opět prodloužily výjimku umožňující nákup ruské ropy na tankerech

Spojené státy podruhé prodloužily o třicet dní výjimku, která zemím umožní nakupovat sankcionovanou ruskou ropu naloženou na tankerech, oznámil v pondělí americký ministr financí Scott Bessent. Tvrdí, že výjimka umožní stabilizovat trh s ropou a dopravit surovinu do energeticky nejzranitelnějších zemí.
19:03Aktualizovánopřed 20 mminutami

Trump stáhl žalobu kvůli úniku daňových přiznání. Původně chtěl obří odškodné

Americký prezident Donald Trump stáhl žalobu, v níž žádal finanční úřad Internal Revenue Service (IRS) o odškodné deset miliard dolarů (asi 208 miliard korun) kvůli úniku svých daňových přiznání do médií, informovaly v pondělí agentury AP a Reuters s odkazem na soudní dokumenty. Stanice ABC News minulý týden uvedla, že Trump je připraven žalobu stáhnout v rámci dohody o vytvoření fondu pro prezidentovy spojence, kteří se domnívají, že byli neoprávněně vyšetřováni.
16:25Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Lotyšská armáda plánuje širší restrukturalizaci

Velitel lotyšských Národních ozbrojených sil oznámil záměr provést širší transformaci armády, včetně přezkumu její struktury. Některé změny by podle pořadu lotyšské televize LTV De Facto mohly být do stávajícího plánu rozvoje armády zapracovány už do letošního podzimu. K tomu by však byla nezbytná funkční vláda.
před 3 hhodinami

Trojice zadržená v Polsku kvůli útoku na pardubickou zbrojovku poputuje do Česka

Všechny osoby zadržené v Polsku v souvislosti se žhářským útokem na halu zbrojovky LPP Holding v Pardubicích předají tamní úřady do tuzemska. České televizi to sdělil mluvčí policejního prezidia David Schön s tím, že k předání dojde nanejvýš v řádu několika týdnů. Podle dřívějších vyjádření polských orgánů by se mělo jednat o dva muže a jednu ženu.
15:49Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Pozůstatky velryby Timmyho zůstanou v moři u dánského ostrova

Pozůstatky keporkaka zvaného Timmy zůstanou v moři u dánského ostrova Anholt, kde je moře vyplavilo. Místní úřady s nimi nehodlají nijak manipulovat, uvedlo ministerstvo životního prostředí německé spolkové země Meklenbursko – Přední Pomořansko. Velryba v březnu a dubnu několikrát uvázla na mělčině na severu Německa, v květnu ji dobrovolníci odvezli do Severního moře. Následně ale keporkak uhynul.
před 5 hhodinami

Počet nelegálních vstupů do EU loni klesl o 26 procent, míra návratů vzrostla

Nelegální cestou loni přišlo do Evropské unie o 26 procent méně lidí ve srovnání s rokem 2024, vyplývá z nejnovější zprávy Evropské komise o stavu Schengenu. Podle ní se rovněž podařilo docílit efektivnějších návratů lidí, kteří nemají právo pobývat v EU. Míra návratů dosáhla hodnoty 28 procent, což je nejvyšší úroveň za posledních deset let.
před 6 hhodinami

Loď s hantavirem zakotvila v Rotterdamu k dezinfekci

Do nizozemského přístavu Rotterdam v pondělí dopoledne připlula výletní loď MV Hondius, na níž se v dubnu objevila nákaza smrtelným hantavirem. Plavidlo, z něhož se cestující vylodili už dříve, dovezlo 25 členů posádky, dva lékaře a tělo jedné ze zemřelých cestujících, informují tiskové agentury. Přímo z lodi míří posádka do karantény, kde by měla strávit šest týdnů. Loď čeká důkladná dezinfekce.
před 7 hhodinami
