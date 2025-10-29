Mali uzavřelo školy, džihádisté blokují dodávky paliv


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, BBC, Le Monde

Mali uzavřelo všechny školy a univerzity kvůli nedostatku pohonných hmot. Africká země čelí od počátku září blokádě dovozu paliv zavedenou tamními džihádisty. Americká i česká diplomacie vybízí své občany, aby Mali opustili. Bezpečnostní situace v zemi se zhoršuje po odchodu západních vojáků.

Nedostatek paliv, uzavírání škol a probíhající konflikt mezi „malijskou vládou a teroristickými živly“ v blízkosti hlavního města Bamaka zhoršují nepředvídatelnost bezpečnostní situace v metropoli, uvedlo americké velvyslanectví.

Takzvaná Skupina podporující islám a muslimy (JNIM), která je odnoží teroristické sítě al-Káida, oznámila zákaz dovozu paliv ze sousedních států do Mali začátkem září. Ozbrojenci JNIM v uplynulých týdnech zaútočili na stovky cisteren, které přejely hranice, a zapálili je.

Islamisté prosazují právo šaría

Džihádisté chtějí mimo jiné zrušení veřejných škol a zavedení islámského práva šaría. Od poloviny října skupina vyžaduje, aby ženy nosily závoj a byly odděleny od mužů ve veřejné dopravě. Podle některých zpráv byly na jihovýchodě země zbičovány ženy, jež se novým nařízením vzepřely, upozornil francouzský list Le Monde.

Ministr školství Amadou Sy Savane začátkem týdne ve státní televizi oznámil, že všechny vzdělávací instituce zůstanou uzavřeny do 9. listopadu, a uvedl, že blokáda ovlivnila pohyb zaměstnanců a studentů. Úřady podle něj „dělají vše pro to, aby krizi ukončily a aby se výuka mohla obnovit“.

Wagnerovci přiznali ztráty v bojích v Mali. Přišli i o velitele
Wagnerovci v Africe, ilustrační foto

Mali je vnitrozemský stát, takže veškeré dodávky paliv se dovážejí po silnici ze sousedních států, jako je Senegal a Pobřeží slonoviny. V Bamaku se v posledních týdnech tvoří kolem čerpacích stanic dlouhé fronty, napsal britský server BBC News.

Česká diplomacie dlouhodobě varuje před cestami do Mali a rovněž vyzývá k urychlenému opuštění země. „Vzhledem k přítomnosti teroristických skupin a velkému riziku únosu nedoporučujeme cestovat do Mali a překračovat pozemní hranice s Mauritánií, Burkina Fasem a Pobřežím slonoviny,“ píše na webu Černínský palác.

V hlavní roli armáda

Mali a okolní země se od roku 2012 potýkají s útoky radikálních islamistických skupin. Frustrace z neschopnosti státní moci účinně ozbrojencům čelit přispěla k řadě vojenských převratů v regionu. V letech 2020 a 2021 provedla malijská armáda dva puče, bezpečnost v zemi se však nezlepšila, a intenzita útoků se naopak zvýšila.

V zemi v současnosti vládne vojenská junta vedená generálem Assimim Goïtou. Vůdce puče zrušil volby, rozpustil politické strany, uvěznil oponenty, umlčel média a uzavřel zemi pro zahraniční novináře. Nedokázal však zabránit blokádě hlavního města, a tak odvolal nedávno vysoce postavené armádní představitele pro „nedostatečné výsledky“, uvádí Le Monde.

Francie a další země včetně Česka stáhnou vojáky z Mali. EU jedná v Bruselu s africkými státy
Summit EU a Africké unie v Bruselu

Příklon k Rusku

V posledních letech se Mali odvrátilo od dřívějších západních partnerů a začalo se vojensky i politicky orientovat na Rusko. V zemi skončila mírová mise Spojených národů MINUSMA, ve které od roku 2013 sloužili vojáci z více evropských států. Své síly z bývalé kolonie úplně stáhla i Francie.

V zemi naopak na pozvání vládnoucí junty působí jednotky ruské žoldnéřské Wagnerovy skupiny, v současné době nově nazývané Africa Corps. Džihádistické povstání však pokračuje a velké části severu a východu země zůstávají mimo vládní kontrolu, podotýká BBC.

Výběr redakce

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

07:28Aktualizovánopřed 8 mminutami
Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

04:48Aktualizovánopřed 13 mminutami
Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc

Starosta Sokolova Kubis odmítne funkci poslance, nahradí ho Penc

11:33Aktualizovánopřed 27 mminutami
ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu 3. listopadu, řekl Babiš

ANO, SPD a Motoristé podepíší koaliční smlouvu 3. listopadu, řekl Babiš

08:31Aktualizovánopřed 45 mminutami
Mírová jednání ztroskotala. Pákistán hrozí Talibanu zničením

Mírová jednání ztroskotala. Pákistán hrozí Talibanu zničením

před 50 mminutami
„Pasportizace“ občanů okupovaných území Ukrajiny má posílit propagandu Kremlu

„Pasportizace“ občanů okupovaných území Ukrajiny má posílit propagandu Kremlu

před 1 hhodinou
Mali uzavřelo školy, džihádisté blokují dodávky paliv

Mali uzavřelo školy, džihádisté blokují dodávky paliv

před 1 hhodinou
USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO

USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Gaza hlásí přes sto zabitých. Příměří platí, tvrdí Izrael

Izraelská armáda od úterý zabila v Pásmu Gazy nejméně 101 Palestinců včetně 35 dětí. S odkazem na civilní obranu v Gaze to uvedla agentura AFP. Podle izraelské armády nicméně příměří stále platí.
07:28Aktualizovánopřed 8 mminutami

Hurikán Melissa udeřil na Kubu. Jamajka sčítá škody

Hurikán Melissa udeřil na Kubu, zhruba 750 tisíc lidí se již evakuovalo do výše položených oblastí. Předtím se živel prohnal přes Jamajku. Podle tamních úřadů zůstal jihozápad ostrova pod vodou. Na pět set tisíc lidí se ocitlo bez elektřiny. Silné srážky doprovázené poryvy větru o rychlosti téměř 300 kilometrů za hodinu napáchaly škody na domech, nemocnicích i veřejné infrastruktuře.
04:48Aktualizovánopřed 13 mminutami

Mírová jednání ztroskotala. Pákistán hrozí Talibanu zničením

Rozhovory mezi Pákistánem a Afghánistánem o trvalém příměří selhaly. Podle agentury AFP to oznámil Islámábád, který zároveň pohrozil Talibanu zničením, pokud to bude nutné. Vzájemné střety si už vyžádaly desítky mrtvých.
před 50 mminutami

„Pasportizace“ občanů okupovaných území Ukrajiny má posílit propagandu Kremlu

Ukrajinci žijící na Ruskem okupovaných územích si museli do 10. září podle dekretu šéfa Kremlu Vladimira Putina opatřit ruský pas – v opačném případě jsou nuceni území opustit. Bez příslušného dokumentu si lidé nemohou najít zaměstnání, dostávat sociální dávky či lékařskou péči, popsal ruskojazyčný server BBC. „Pasportizace“ pod taktovkou Moskvy probíhá na ukrajinských okupovaných územích už od anexe Krymu a podle analytičky Kaloriny Hirdové má posílit propagandu Moskvy.
před 1 hhodinou

Mali uzavřelo školy, džihádisté blokují dodávky paliv

Mali uzavřelo všechny školy a univerzity kvůli nedostatku pohonných hmot. Africká země čelí od počátku září blokádě dovozu paliv zavedenou tamními džihádisty. Americká i česká diplomacie vybízí své občany, aby Mali opustili. Bezpečnostní situace v zemi se zhoršuje po odchodu západních vojáků.
před 1 hhodinou

Extrémní kvůli klimatické změně. Melissu posílilo nebývale teplé moře

Hurikán Melissa, který prochází Karibikem, má extrémní vlastnosti. Protože odebírá energii z výjimečně teplé mořské vody, má rekordní sílu i rychlost větru. To může mít na karibských ostrovech ničivé dopady.
před 2 hhodinami

USA hodlají snížit počet svých vojáků na východním křídle NATO

Rumunsko a jeho spojenci z NATO byli informováni o záměru Spojených států snížit počet vojáků umístěných na východním křídle Aliance, oznámilo rumunské ministerstvo obrany. Snížení se má týkat i vojáků, kteří měli být v rámci rotací rozmístěni na základně Mihail Kogalniceanu nedaleko černomořského přístavu Konstanca. Agentura Reuters s odkazem na činitele NATO k oznámení Bukurešti uvedla, že úpravy pozic amerických sil nejsou neobvyklé.
před 2 hhodinami

NATO v říjnu sestřelilo dron nad americkými kasárnami v Estonsku

Síly Severoatlantické aliance 17. října zaznamenaly dva neidentifikované drony v blízkosti vojenských kasáren Reedo na jihu Estonska. Jeden z nich se jim podařilo sestřelit, píše estonský web EER.
před 2 hhodinami
Načítání...