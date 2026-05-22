Souhrn dne
Stát zvažuje prodej Explosie | USA vyšlou do Polska tisíce vojáků | Smrt dítěte po onemocnění záškrtem Zobrazit

Vědci z Lille vyvíjejí mužské antikoncepční tělísko, na trhu by mohlo být do roku 2033


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Vyvíjené mužské antikoncepční tělísko je „malou svorkou“, která se zavádí během patnácti minut v lokální anestezii. Její antikoncepční účinek je čistě mechanický a mohl by trvat až tři roky.

Skupina vědců z Fakultní nemocnice v Lille už čtyři roky pracuje na vývoji mužského antikoncepčního implantátu, informovala v pátek stanice France Inter. První testy na zvířatech se mají uskutečnit příští měsíc. Předcházet budou testům na lidech v rámci klinické studie, která by podle očekávání mohla začít v roce 2030.

Veřejnost si bude muset počkat nejméně do roku 2033, do kdy by měl přípravek projít evropským regulačním procesem.

Tělísko nazvané „STEOM“ podle Jessiky Schirové, doktorky biomechaniky z Fakultní nemocnice v Lille a jedné z jeho tvůrkyň, připomíná „malou svorku“. Schirová zároveň vysvětluje, jak funguje: „Při vasektomii se tyto vývody přeruší, zatímco u našeho tělíska zařízení zavedeme a odkloníme dráhu spermií.“

Čeští mladí začínají se sexem později, méně používají kondomy
Ilustrační foto

„Je to především o svobodě“

Zákrok trvá patnáct minut, provádí se v lokální anestezii a je podobný vazektomii. Metoda funguje čistě mechanicky a nemá ovlivňovat tvorbu spermií. Zařízení je navrženo k používání po dobu tří let a je vratné.

Podle Julie Prasivoravongové, androložky z Fakultní nemocnice v Lille, projekt vznikl na základě dvou trendů. Na jedné straně jde o „nárůst poptávky po vasektomiích v andrologických ordinacích“, na druhé o to, že „ženy jsou čím dál zdrženlivější vůči užívání antikoncepce, zejména té hormonální“.

Počet vasektomií se v posledních letech výrazně zvýšil; mezi lety 2010 a 2022 vzrostl patnáctinásobně.

Pro Prasivoravongovou je projekt především otázkou možnosti volby. „Jde o svobodu, jde o možnost volby. A člověk může svůj názor během času změnit. Nemusíte po celý život používat stejnou metodu antikoncepce,“ říká.

Interrupce v Evropě: právo pro některé, boj pro miliony dalších
Ilustrace článku

Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl článek publikován 22. května 2026 v 08:21 (SELČ).

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Výběr redakce

Kdože? Do názvů kapel se dostala dědova známá, tělocvikář i pes

Kdože? Do názvů kapel se dostala dědova známá, tělocvikář i pes

před 26 mminutami
Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

Stát zvažuje prodej výrobce výbušnin Explosia, řekl Babiš

13:35Aktualizovánopřed 58 mminutami
Alberta bude hlasovat o odtržení od Kanady

Alberta bude hlasovat o odtržení od Kanady

před 1 hhodinou
Počet případů hantaviru souvisejících s plavbou v Atlantiku vzrostl na dvanáct

Počet případů hantaviru souvisejících s plavbou v Atlantiku vzrostl na dvanáct

před 2 hhodinami
Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

Členské státy EU finálně schválily nová pravidla na ochranu psů a koček

před 5 hhodinami
Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

Ekonomická nespokojenost v Bolívii přerostla v protesty žádající odchod prezidenta

před 6 hhodinami
Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

před 7 hhodinami
Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

před 7 hhodinami

Aktuálně z rubriky Věda

Celosvětový výskyt duševních poruch se od roku 1990 téměř zdvojnásobil, ukazuje studie

Duševních poruch ve světě od roku 1990 téměř dvojnásobně přibylo a v současnosti jimi trpí zhruba 1,2 miliardy lidí. Vyplývá to ze studie Institutu pro měření a vyhodnocování zdravotního stavu (IHME) při Washingtonské univerzitě, kterou ve spolupráci s Queenslandskou univerzitou zveřejnil časopis The Lancet. Výzkum upozorňuje také na výrazný nárůst v Řecku.
před 46 mminutami

Vědci z Lille vyvíjejí mužské antikoncepční tělísko, na trhu by mohlo být do roku 2033

Vyvíjené mužské antikoncepční tělísko je „malou svorkou“, která se zavádí během patnácti minut v lokální anestezii. Její antikoncepční účinek je čistě mechanický a mohl by trvat až tři roky.
před 1 hhodinou

Neočkovaný předškolák z Ostravska zemřel po onemocnění záškrtem

Neočkované dítě podlehlo nemoci v pražské Fakultní nemocnice Motol a Homolka tento týden poté, co se jeho stav několik týdnů zhoršoval. Výskyt záškrtu je v České republice vzácný, hygienici přesto nabádají rodiče ke kontrole očkování u dětí. V posledních letech se totiž tato nemoc s vysokou smrtností vrací: roku 2024 na ni v Česku po 55 letech poprvé zemřel člověk.
před 7 hhodinami

Lidské ruce vznikly u našich prapředků, kteří chodili po kloubech

Vědci popsali nové poznatky o tom, jak vznikla lidská ruka. Podle nich se prapředkové člověka pohybovali podobně jako moderní gorily, opírali se při chůzi o klouby předních končetin.
před 7 hhodinami

Pražští lékaři nasadili pacientce proti zlatému stafylokokovi bakteriofágy

Bakterie zlatého stafylokoka u lidí způsobují spoustu zdravotních problémů, které se projevují vážnými záněty, jež se dají jen špatně léčit. V přírodě ale existují jejich predátoři – bakteriofágy. Právě ty teď vědci využili u pacientky v Praze.
před 8 hhodinami

OBRAZEM: Nejkrásnější snímky Mléčné dráhy ukazují mizející nádheru

Přes 6500 snímků se letos pokusilo dostat do výběru nejlepších fotografií Mléčné dráhy. Poslali je astrofotografové z patnácti zemí světa. Vybrané naleznete v přiložené fotogalerii.
před 10 hhodinami

Ebola se v Kongu šíří stovky kilometrů od dosavadního ohniska

V provincii Jižní Kivu na východě Konga byl potvrzen případ eboly, nemoc se tak objevila stovky kilometrů od dosavadního epicentra nákazy. Uvedla to ve čtvrtek povstalecká aliance, která oblast kontroluje, informovala agentura Reuters. Případ podle ní vyvolává obavy z dalšího šíření epidemie. Mladíci zapálili centrum pro léčbu eboly poté, co jim bylo odepřeno pohřbít tělo jejich blízkého.
včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami

První týdny otcovství mění mužům zásadně mozek, popsali experti

Když žena přivede na svět dítě, změní ji to duševně i tělesně. Týká se to i změn v mozku, které už vědci opakovaně a docela detailně popsali. Ale oč lépe známé byly dopady rodičovství na ženy, o to méně se vědělo o tom, co dělá otcovství s mozkem mužů. Teď to popsali němečtí psychologové, kteří čerstvé otce prozkoumali celou řadou těch nejmodernějších přístrojů.
včera v 15:42
Načítání...