Vědci z Lille vyvíjejí mužské antikoncepční tělísko, na trhu by mohlo být do roku 2033

Vyvíjené mužské antikoncepční tělísko je „malou svorkou“, která se zavádí během patnácti minut v lokální anestezii. Její antikoncepční účinek je čistě mechanický a mohl by trvat až tři roky.
Skupina vědců z Fakultní nemocnice v Lille už čtyři roky pracuje na vývoji mužského antikoncepčního implantátu, informovala v pátek stanice France Inter. První testy na zvířatech se mají uskutečnit příští měsíc. Předcházet budou testům na lidech v rámci klinické studie, která by podle očekávání mohla začít v roce 2030.
Veřejnost si bude muset počkat nejméně do roku 2033, do kdy by měl přípravek projít evropským regulačním procesem.
Tělísko nazvané „STEOM“ podle Jessiky Schirové, doktorky biomechaniky z Fakultní nemocnice v Lille a jedné z jeho tvůrkyň, připomíná „malou svorku“. Schirová zároveň vysvětluje, jak funguje: „Při vasektomii se tyto vývody přeruší, zatímco u našeho tělíska zařízení zavedeme a odkloníme dráhu spermií.“
„Je to především o svobodě“
Zákrok trvá patnáct minut, provádí se v lokální anestezii a je podobný vazektomii. Metoda funguje čistě mechanicky a nemá ovlivňovat tvorbu spermií. Zařízení je navrženo k používání po dobu tří let a je vratné.
Podle Julie Prasivoravongové, androložky z Fakultní nemocnice v Lille, projekt vznikl na základě dvou trendů. Na jedné straně jde o „nárůst poptávky po vasektomiích v andrologických ordinacích“, na druhé o to, že „ženy jsou čím dál zdrženlivější vůči užívání antikoncepce, zejména té hormonální“.
Počet vasektomií se v posledních letech výrazně zvýšil; mezi lety 2010 a 2022 vzrostl patnáctinásobně.
Pro Prasivoravongovou je projekt především otázkou možnosti volby. „Jde o svobodu, jde o možnost volby. A člověk může svůj názor během času změnit. Nemusíte po celý život používat stejnou metodu antikoncepce,“ říká.
Článek od franceinfo (Radio France), poprvé byl článek publikován 22. května 2026 v 08:21 (SELČ).
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.