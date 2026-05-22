OBRAZEM: Nejkrásnější snímky Mléčné dráhy ukazují mizející nádheru

Přes 6500 snímků se letos pokusilo dostat do výběru nejlepších fotografií Mléčné dráhy. Poslali je astrofotografové z patnácti zemí světa. Vybrané naleznete v přiložené fotogalerii.
Organizátoři fotosoutěže Fotograf Mléčné dráhy za rok 2026 zveřejnili oceněné snímky – často je na nich naše galaxie zachycená v kontextu nějakého jiného přírodního jevu – ať už to jsou roje meteorů, hejna světlušek nebo noční bouře.
Tento výběr sestavuje už devátý rok za sebou editor webu Capture the Atlas Dan Zafra. Cílem projektu je podle něj oslavit fotografii Mléčné dráhy a zároveň povzbudit fotografy a cestovatele, aby zkoušeli hledat tmavou oblohu, objevovali nová místa a propojili se s nocí i v časech, kdy moderní technologie skrze světelné znečištění velké části lidstva tuto krásu odpírají.
„Každý rok nám tato soutěž připomíná, že fotografování Mléčné dráhy není jen o technice nebo plánování. Je to o zvědavosti, trpělivosti a touze zažít noční oblohu na místech, která stále ještě zůstávají přirozená,“ uvedl Zafra. „Mnoho z těchto pohledů se stává stále vzácnějšími a doufáme, že tyto snímky inspirují lidi nejen k jejich obdivování, ale také k jejich oceňování i ochraně,“ doplnil.