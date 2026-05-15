V kladenských pekárnách hořelo, škodu odhadují na sto milionů korun

V Kladně ve čtvrtek hořelo v pekárnách v ulici U Kožovy hory, oheň zasáhl technologie. Škoda je odhadnutá na sto milionů korun. Příčinu zjišťuje vyšetřovatel požárů ve spolupráci s policií a Technickým ústavem požární ochrany, řekl v pátek mluvčí středočeských hasičů Tomáš Bakalář. V ulici U Kožovy hory sídlí pekárny La Lorraine.
Hasiči vyjížděli k požáru, který byl ohlášen před druhou hodinou ranní. Požár poškodil dopravník polotovarů a ochlazovací věž, uvedl Bakalář. Hasiči následně požár uhasili. Do pátečního rána byl na místě nařízený dohled.
Podle Bakaláře se hasičům podařilo uchránit technologie v hodnotě kolem jedné miliardy korun.
La Lorraine Bakery Group je belgická firma. Zaměřuje se nejen na chléb a slané pečivo, ale i na sladké a zákusky. Dodává též restauracím, hotelům a podobně.