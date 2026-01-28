Střední Evropa se musí připravit na častější lesní požáry, upozorňují odborníci


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Lesní požáry, které byly ve střední Evropě po desetiletí spíše výjimečné a málo intenzivní, se mohou v budoucnu stávat častějšími a silnějšími. Podle německého odborníka Matthiase Forkela z Technické univerzity v Drážďanech se region musí připravit na podmínky, jaké dnes panují spíše v jižní Evropě.

Jako zásadní zlom označil Forkel na odborné konferenci projektu Interreg CE Clim4Cast v Praze požár v roce 2022 v národním parku České a Saské Švýcarsko, který byl podle něj takzvaným budíčkem pro celý region. Požár tehdy vytvořil i vzácná, takzvaná pyrokumulová oblaka a kouř byl cítit na desítky kilometrů daleko, včetně Prahy. Šlo o největší lesní požár v Česku vůbec.

Podle Forkela se zásadně mění klimatické podmínky. Extrémní požární počasí, tedy kombinace sucha, vysokých teplot a silného větru, ve střední Evropě přibývá rychleji, než předpokládaly starší klimatické modely. Do konce století může počet dnů s vysokým požárním rizikem vzrůst o deset až dvacet ročně, míní. „To znamená výrazně vyšší nároky na připravenost správců lesů i záchranných složek,“ upozornil.

Spálených ploch zatím nepřibývá

Podobně situaci hodnotí i bioklimatolog Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe). Podle něj se celosvětově i v Česku mírně zvyšuje počet požárních incidentů. Zároveň ale data z většiny evropských zemí neukazují nárůst celkové spálené plochy, což se může zdát jako rozpor, zmínil.

Evropa zažívá nejničivější požáry za téměř dvacet let
Požáry na řeckém ostrově Kréta

Trnka předeslal, že důvodem je především rostoucí efektivita a rychlost zásahů. „Požáry dnes hasíme rychleji než v minulosti, máme lepší vybavení, více zkušeností a zároveň se méně využívají hospodářské postupy, které pracovaly s ohněm. Také obecně dochází k menšímu počtu rozdělávání ohňů než v minulosti,“ konstatoval Trnka.

Negativní trend však podle něj spočívá v prodlužování období, kdy jsou podmínky vhodné pro vznik a šíření požárů. Přibývá dnů s horkým a suchým počasím a klesá vlhkost lesního paliva, což zvyšuje celkovou expozici krajiny požárnímu riziku.

Podle odhadů vědců se v horizontu příštích desetiletí bude Česko i další části střední Evropy častěji setkávat s požáry většího rozsahu než v minulosti. Meteorologické podmínky i stav vegetace budou podle Trnky pro vznik a šíření požárů natolik příznivější, že pozitivní trend v efektivitě hašení může být „přehlušen klimatickým signálem“.

Změny klimatu byly zodpovědné za nejhorší extrémy počasí v roce 2025
Bouře v Arizoně

Forkel zároveň upozornil na další rizikové faktory, jako jsou kůrovcové kalamity nebo velké množství odumřelého dřeva, které mohou vést k intenzivnějšímu hoření. Podle Forkela i Trnky bude do budoucna klíčová užší spolupráce vědců, správců lesů, hasičů a samospráv, lepší přeshraniční koordinace a větší důraz na prevenci a informování veřejnosti, zejména v rizikových oblastech.

Výběr redakce

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

před 2 mminutami
Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

11:29Aktualizovánopřed 11 mminutami
Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

09:48Aktualizovánopřed 21 mminutami
Poslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěPoslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

12:16Aktualizovánopřed 29 mminutami
Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

04:29Aktualizovánopřed 54 mminutami
Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

před 55 mminutami
V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

před 1 hhodinou
Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Věda

Alzheimer se do Zeměplochy propsal dekádu před Pratchettovou diagnózou

Vědci prozkoumali rozsáhlé literární dílo britského spisovatele Terryho Pratchetta, aby v něm odhalili první stopy po Alzheimerově chorobě, které nakonec roku 2015 podlehl. Podle nové studie je našli už v knize Poslední světadíl z roku 1998 – tedy o devět let dříve, než mu byla tato nemoc diagnostikována. Pratchett se stal po oznámení diagnózy velkým propagátorem informací o této nemoci.
před 14 mminutami

Střední Evropa se musí připravit na častější lesní požáry, upozorňují odborníci

Lesní požáry, které byly ve střední Evropě po desetiletí spíše výjimečné a málo intenzivní, se mohou v budoucnu stávat častějšími a silnějšími. Podle německého odborníka Matthiase Forkela z Technické univerzity v Drážďanech se region musí připravit na podmínky, jaké dnes panují spíše v jižní Evropě.
před 1 hhodinou

Chtějí zastavit čas a pracují s AI. Co říkají děti o dětech?

Český statistický úřad (ČSÚ) představil výsledky Minisčítání. V tomto projektu děti pomocí sociologických metod zkoumají své vrstevníky. Zaznělo 26 otázek na děti ve věku devíti až patnácti let. Výsledkem je jedinečný, byť ne dokonalý pohled nejmladší generace na ni samotnou.
před 2 hhodinami

Vědce zajímá, co s tělem dělá opera

Vědci z Masarykovy univerzity v Brně zkoumají, co se s lidským tělem i emocemi děje během živého operního představení. Sledují srdeční tep, dech i mozkovou aktivitu a propojují data s tím, co diváci sami popisují.
před 20 hhodinami

Počet lidí žijících v extrémním horku se do roku 2050 může zásadně zvýšit, varuje studie

Nová studie Oxfordské univerzity zjistila, že lidí, kteří budou čelit extrémním teplotám, bude do roku 2050 už 41 procent, pokud globální oteplení dosáhne dvou stupňů. A to je scénář, který klimatologové považují za stále pravděpodobnější.
před 22 hhodinami

Lžička mu pomohla přežít. Salomonovič prošel Osvětimí i Stutthofem

Josef Salomonovič přežil holocaust. Do prvního pracovního tábora ho přivezli ve třech letech. Matka ho schovávala, aby ho nacisti nenašli a nezavraždili. Prošel i vyhlazovacím táborem Auschwitz-Birkenau v Osvětimi. Otce mu nacisti zavraždili injekcí do srdce v táboře Stutthof. Rozhovor se Salomonovičem přinesl Hyde Park Civilizace.
včera v 12:00

Barevný svět modré planety ukazuje fotosoutěž Ocean Art. Vyhrál i český vědec

Ocean Art Underwater Photography je jednou z nejznámějších fotografických soutěží, které se zaměřují na snímky přírody. Je specializovaná na to, co se děje pod hladinou.
26. 1. 2026

První televizní vysílání poslal do éteru před sto lety Skot

V dějinách televizního vysílání se objevila celá řada průkopníků, ale asi jen skotského inženýra Johna L. Bairda lze bez obav označit za skutečného „otce televize“. Nadaný technik nové médium nejen před sto lety, 26. ledna 1926, poprvé předvedl na veřejnosti, ale o dva roky později uskutečnil první dálkový televizní přenos z Londýna do New Yorku. A už koncem dvacátých let minulého století dokonce úspěšně experimentoval s barevným vysíláním.
26. 1. 2026
Načítání...