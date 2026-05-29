Vláda USA hrozí ukončit odbavování mezinárodních letů do měst ovládaných demokraty

Americký ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin připravuje plány na ukončení odbavování mezinárodních letů v amerických městech, ve kterých probíhají protesty před detenčními centry pro migranty. Jako důvod uvedl víkendové protesty u zařízení Delaney Hall v New Jersey. Oborové asociace v případě realizace daného kroku varují před ochromením turismu a mezinárodního obchodu.
„Brání našim zaměstnancům ve vstupu a při odchodu z budovy. Proč tedy odbavujeme mezinárodní lety na tamních letištích?“ položil Mullin rétorickou otázku ve vysílání televize Fox News.
„Ještě to neimplementujeme, ale v současné době připravujeme plány. Jejich znění by v podstatě bylo: ve městech poskytujících útočiště, kde nám místní radikálně levicoví demokraté nedovolují vykonávat naši práci a prosazovat federální zákony, bychom neměli odbavovat ani mezinárodní lety do jejich měst,“ prohlásil ministr.
„Nechtějí, abychom prosazovali imigrační předpisy, ale chtějí, abychom vyřizovali imigrační záležitosti. Na tom nic nedává smysl,“ dodal.
Pracovníci Americké celní a pohraniční stráže (CBP), která spadá pod ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, vyřizují na hranicích i na letištích vstupy jak amerických občanů, tak zahraničních cestovatelů. CBP kontroluje, zda mají cizinci platné povolení ke vstupu do země, což může zahrnovat turistické vízum, pracovní vízum nebo jiné dokumenty prokazující, že se jedná o osoby s trvalým pobytem, připomněl server The Hill.
Agentura Reuters již minulý týden napsala, že Mullin soukromě informoval vedoucí pracovníky v cestovním ruchu, že může přikročit k zastavení odbavení mezinárodních cestujících. Poprvé tím veřejně pohrozil v dubnu během sporu o federální financování jeho resortu.
Odborné asociace varují před ochromením dopravy i obchodu
Pokud by americká administrativa ke kroku skutečně přistoupila, došlo by k ochromení mezinárodní letecké dopravy a obchodu na hlavních letištích ve státech, které ovládají demokraté. V červnu přitom v USA začíná mistrovství světa ve fotbale, na které přiletí miliony zahraničních turistů, připomíná Reuters.
Zástupci Americké asociace cestovního ruchu (USTA), která zastupuje velké letecké společnosti, hotely, autopůjčovny a další cestovní kanceláře, se setkali s Mullinem. Ministr „potvrdil své předchozí komentáře, že administrativa zvažuje stažení pracovníků CBP z mezinárodních letišť v určitých městech poskytujících azyl,“ dodala asociace.
USTA také upozornila na devastující důsledky pro cestovní ruch a komunity závislé na turismu a zahraničních návštěvnících. Snížení počtu agentů CBP na hlavních letištích by výrazně narušilo provoz leteckých společností a toku mezinárodního nákladu, uvedlo minulý týden sdružení hlavních leteckých společností přepravujících cestující a náklad Airlines for America.
Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo seznam takzvaných „azylových měst“ a států, na kterém figurovalo mnoho míst s významnými mezinárodními letišti. Mezi nimi byly Boston, Denver, Filadelfie, Chicago, Los Angeles, New York, Newark, Seattle a San Francisco. Jen na tři hlavní newyorská letiště v roce 2025 přiletělo více než 50 milionů zahraničních cestujících.
Nastane chaos, tvrdí kritici
Kritici uvedli, že ukončení zpracování mezinárodních letů na různých letištích by způsobilo chaos na letištích po celé zemi, což by donutilo letecké společnosti rušit lety a narušilo by to cestování pro levicově i pravicově orientovaná města, která jsou závislá na práci agentů CBP v hlavních dopravních uzlech.
„Ze všech špatných nápadů, které tato administrativa navrhla, patří tento k těm nejhorším,“ napsala na sociální síti X bývalá pracovnice ministerstva vnitřní bezpečnosti Juliette Kayyemová z éry prezidenta Baracka Obamy. Dodala, že pokud Mullin daný plán prosadí, tak to nebude mít vliv na migrační situaci v USA.
„Letecké společnosti nemohou přesměrovat velké množství mezinárodních letů z jednoho města do druhého,“ napsal na X vedoucí výzkumný pracovník Americké imigrační rady Aaron Reichlin-Melnick. Plán označil za „naprosto šílený“.