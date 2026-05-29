Vláda USA hrozí ukončit odbavování mezinárodních letů do měst ovládaných demokraty


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, The Hill, Reuters

Americký ministr vnitřní bezpečnosti Markwayne Mullin připravuje plány na ukončení odbavování mezinárodních letů v amerických městech, ve kterých probíhají protesty před detenčními centry pro migranty. Jako důvod uvedl víkendové protesty u zařízení Delaney Hall v New Jersey. Oborové asociace v případě realizace daného kroku varují před ochromením turismu a mezinárodního obchodu.

„Brání našim zaměstnancům ve vstupu a při odchodu z budovy. Proč tedy odbavujeme mezinárodní lety na tamních letištích?“ položil Mullin rétorickou otázku ve vysílání televize Fox News.

„Ještě to neimplementujeme, ale v současné době připravujeme plány. Jejich znění by v podstatě bylo: ve městech poskytujících útočiště, kde nám místní radikálně levicoví demokraté nedovolují vykonávat naši práci a prosazovat federální zákony, bychom neměli odbavovat ani mezinárodní lety do jejich měst,“ prohlásil ministr.

„Nechtějí, abychom prosazovali imigrační předpisy, ale chtějí, abychom vyřizovali imigrační záležitosti. Na tom nic nedává smysl,“ dodal.

Protestující se střetli s agenty ICE u detenčního centra v New Jersey
Proti protestujícím před detenčním zařízením Delaney Hall v Newarku použili agenti ICE pepřové spreje i tasery

Pracovníci Americké celní a pohraniční stráže (CBP), která spadá pod ministerstvo pro vnitřní bezpečnost, vyřizují na hranicích i na letištích vstupy jak amerických občanů, tak zahraničních cestovatelů. CBP kontroluje, zda mají cizinci platné povolení ke vstupu do země, což může zahrnovat turistické vízum, pracovní vízum nebo jiné dokumenty prokazující, že se jedná o osoby s trvalým pobytem, připomněl server The Hill.

Agentura Reuters již minulý týden napsala, že Mullin soukromě informoval vedoucí pracovníky v cestovním ruchu, že může přikročit k zastavení odbavení mezinárodních cestujících. Poprvé tím veřejně pohrozil v dubnu během sporu o federální financování jeho resortu.

Odborné asociace varují před ochromením dopravy i obchodu

Pokud by americká administrativa ke kroku skutečně přistoupila, došlo by k ochromení mezinárodní letecké dopravy a obchodu na hlavních letištích ve státech, které ovládají demokraté. V červnu přitom v USA začíná mistrovství světa ve fotbale, na které přiletí miliony zahraničních turistů, připomíná Reuters.

Mullin naznačil zmírnění protiimigrační politiky. Demokraty nepřesvědčil
Markwayne Mullin

Zástupci Americké asociace cestovního ruchu (USTA), která zastupuje velké letecké společnosti, hotely, autopůjčovny a další cestovní kanceláře, se setkali s Mullinem. Ministr „potvrdil své předchozí komentáře, že administrativa zvažuje stažení pracovníků CBP z mezinárodních letišť v určitých městech poskytujících azyl,“ dodala asociace.

USTA také upozornila na devastující důsledky pro cestovní ruch a komunity závislé na turismu a zahraničních návštěvnících. Snížení počtu agentů CBP na hlavních letištích by výrazně narušilo provoz leteckých společností a toku mezinárodního nákladu, uvedlo minulý týden sdružení hlavních leteckých společností přepravujících cestující a náklad Airlines for America.

Americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo seznam takzvaných „azylových měst“ a států, na kterém figurovalo mnoho míst s významnými mezinárodními letišti. Mezi nimi byly Boston, Denver, Filadelfie, Chicago, Los Angeles, New York, Newark, Seattle a San Francisco. Jen na tři hlavní newyorská letiště v roce 2025 přiletělo více než 50 milionů zahraničních cestujících.

ICE dál pokračuje v zatýkání, počíná si ale nenápadněji
Odcházející úřadující ředitel Úřadu pro imigraci a cla (ICE) Todd Lyons, 13. květen 2026

Nastane chaos, tvrdí kritici

Kritici uvedli, že ukončení zpracování mezinárodních letů na různých letištích by způsobilo chaos na letištích po celé zemi, což by donutilo letecké společnosti rušit lety a narušilo by to cestování pro levicově i pravicově orientovaná města, která jsou závislá na práci agentů CBP v hlavních dopravních uzlech.

„Ze všech špatných nápadů, které tato administrativa navrhla, patří tento k těm nejhorším,“ napsala na sociální síti X bývalá pracovnice ministerstva vnitřní bezpečnosti Juliette Kayyemová z éry prezidenta Baracka Obamy. Dodala, že pokud Mullin daný plán prosadí, tak to nebude mít vliv na migrační situaci v USA.

„Letecké společnosti nemohou přesměrovat velké množství mezinárodních letů z jednoho města do druhého,“ napsal na X vedoucí výzkumný pracovník Americké imigrační rady Aaron Reichlin-Melnick. Plán označil za „naprosto šílený“.

Motorista Beran se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomacii

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Kombinovaná výuka na ZŠ končí, oznámilo ministerstvo školství

Sněmovna nedokončila schvalování novely o podpoře bydlení

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

Žalobce nepodá odvolání proti rozsudku v kauze Čapí hnízdo, píší Seznam Zprávy

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Armáda ocenila firmy za účast zaměstnanců ve výcviku aktivních záloh

Aktuálně z rubriky Svět

EU uvolní Maďarsku přes 16 miliard zmrazených eur, země se zavázala k reformám

Evropská unie uvolní Maďarsku z evropských fondů přes 16 miliard zmrazených eur (asi 388 miliard korun). Brusel tak učiní s ohledem na pokrok, kterého Budapešť dosáhla či ještě dosáhne v oblasti reforem pod vedením nové vlády, uvedli po společném jednání předsedkyně Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová a nový maďarský premiér Péter Magyar. Maďarsko potřebuje zablokované prostředky EU k ozdravení svých veřejných financí. Magyar zdědil prudce rostoucí rozpočtový deficit a ekonomiku, která se po letech stagnace v prvním čtvrtletí sotva vymanila z recese.
14:41Aktualizovánopřed 13 mminutami

Kongo má prvního vyléčeného pacienta od vypuknutí epidemie eboly

V Kongu propustili z nemocnice prvního vyléčeného pacienta, u kterého byla při současné epidemii potvrzena nákaza ebolou. Měl negativní výsledky dvou testů. V pátek to podle agentury Reuters oznámila Světová zdravotnická organizace (WHO). Nyní je v Kongu podle organizace evidováno 906 případů podezření na nákazu ebolou, včetně 223 podezřelých úmrtí.
před 33 mminutami

Německo-nizozemský sbor převezme vedoucí roli NATO v Lotyšsku a Estonsku

V nadcházejících týdnech převezme 1. německo-nizozemský sbor (1GNC) v obranných plánech NATO roli taktického velitelství. Podle lotyšského ministerstva obrany bude řídit alianční aktivity na východním křídle, konkrétně v Lotyšsku a Estonsku.
před 37 mminutami

Ruský dron zasáhl dům v Rumunsku, evropští státníci žádají mezinárodní odpověď

Ruský dron v noci na pátek během útoku proti Ukrajině zasáhl na jihovýchodě Rumunska panelový dům. Informovaly o tom rumunské úřady a NATO. Na budově ve městě Galac u hranic s Ukrajinou jsou značné škody, dva lidé utrpěli lehká zranění. Rumunské ministerstvo obrany upřesnilo, že ruský dron se zřítil na střechu domu, explodoval a způsobil požár. Tamní diplomacie incident označila za závažnou a nezodpovědnou eskalaci ze strany Moskvy. V reakci Bukurešť uzavřela ruský konzulát. Útok odsoudilo NATO i unijní představitelé.
03:05Aktualizovánopřed 47 mminutami

V Madridu odhalili sochu Františka Suchého, který zachraňoval popel obětí nacismu

Ve španělském Madridu v pátek v poledne odhalili sochu Františka Suchého, bývalého ředitele strašnického krematoria v Praze, který ukrýval popel obětí nacismu, aby jednou mohly být důstojně pohřbeny. Mezi obětmi bylo i několik Španělů, kteří za druhé světové války zemřeli v koncentračním táboře Hradištko u Prahy. Spolu se svým synem Františkem Suchým mladším zachránil pozůstatky 2200 zavražděných. Autorem pomníku je sochař Jakub Vlček.
12:15Aktualizovánopřed 58 mminutami

Raketa společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě

Raketa New Glenn společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose explodovala při testu na startovací rampě, informují tiskové agentury. Veškerý personál je v bezpečí, ujistil Bezos s tím, že je ještě příliš brzy na zjištění, co se pokazilo. K výbuchu došlo ještě na startovací rampě, což je podle experta pro firmu o to závažnější.
04:54Aktualizovánopřed 1 hhodinou

„Kyslík ruské propagandě.“ Polsko kritizuje nový název ukrajinské jednotky

Polští představitelé se ostře ohradili proti dekretu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, na jehož základě jednotka ukrajinských ozbrojených sil dostala čestný titul Hrdinové Ukrajinské povstalecké armády (UPA). Tato kontroverzní armáda za druhé světové války bojovala proti nacistům i proti sovětské armádě a má na svědomí brutální vyhánění a vraždění Poláků, Židů i volyňských Čechů na západě Ukrajiny.
před 1 hhodinou
