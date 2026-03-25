Mullin naznačil zmírnění protiimigrační politiky. Demokraty nepřesvědčil

Nový americký ministr vnitřní bezpečnosti Markwayn Mullin v pondělí složil přísahu a nastoupil do funkce. Dosud působil jako senátor, nyní přebírá odpovědnost za protiimigrační politiku, jednu z hlavních priorit amerického prezidenta Donalda Trumpa. Během schvalovacího slyšení v Senátu Mullin naznačoval, že by ji mohl zmírnit, většina demokratů pro něj přesto ruku nezvedla. Republikán je považován za jednoho ze skalních podporovatelů současného šéfa Bílého domu.
„Nebojím se výzev. Bojím se neúspěchu, a proto budu každý den tvrdě pracovat,“ řekl Mullin během slyšení v Senátu. „Mým cílem pro příštích šest měsíců není, abychom byli každý den na titulních stránkách. Chci, aby lidé pochopili, že jsme tu pro ně. Chráníme je a spolupracujeme s nimi,“ dodal.
Mullina senátoři potvrdili poměrem hlasů 54 ku 45, na ministerstvu vnitřní bezpečnosti (DHS) nahradí Kristi Noemovou. Dosud působil jako senátor za Oklahomu. Bývalý zápasník smíšených bojových umění si v horní komoře amerického parlamentu vysloužil pověst zapáleného řečníka, který se nebojí ostrého slova ani slovní potyčky na sociálních sítích, napsal server PBS.
Mullin je členem kmene Čerokíů a v rodné Oklahomě vedl úspěšnou instalatérskou firmu. Svou politickou kariéru začal ve Sněmovně reprezentantů, kde působil v letech 2013 až 2023 a odkud se přesunul do horní komory. Když poprvé kandidoval do Kongresu, prezentoval se jako člověk, který nepatří do politické struktury a má dost vládních regulací dusících podniky, jako je ten jeho.
Na plénu Kongresu patřil Mullin k těm nejagresivnějším Trumpovým obhájcům, ale v zákulisí často působil jako přívětivý člověk, který chodí v kovbojském klobouku a botách a při rozhovorech s novináři si někdy pohazuje gumovým míčkem.
Funguje jako spojka mezi Bílým domem a vedením republikánů v Senátu a zároveň udržuje vztahy z dob, kdy působil ve Sněmovně reprezentantů.
Finanční podpora v době pandemie
V uplynulých letech Mullin čelil kritice za to, že během pandemie koronaviru obdržely čtyři jím vlastněné podniky až 1,9 milionu dolarů z federálního záchranného programu. Jeho cílem bylo udržet malé podniky nad vodou během složité finanční situace, která vznikla v důsledku lockdownu.
Mullinova mluvčí tehdy uvedla, že kongresman není zapojen do každodenního chodu těchto společností, a veřejnost s kritikou odkázala na finanční ředitele podniků.
Na titulní stránky novin se Mullin dostal během stažení amerických ozbrojených sil z Afghánistánu v roce 2021. Snažil se tehdy získat povolení pro vstup do Kábulu, ale pokaždé byl odmítnut. Mullin uvedl, že se snažil pomoci uprchnout americké rodině.
Náčelník Čerokíů Mullina podpořil
Během své kariéry Mullin podporoval legislativu důležitou pro kmeny amerických původních obyvatel a zasazoval se jejich o suverenitu. V roce 2024 podporoval Trumpovu prezidentskou kampaň a mluvil o něm jako o zběhlém v otázkách kmenů původních obyvatel.
„Je velmi povzbudivé, že někdo s hlubokým porozuměním federální indiánské politice, právu a spravedlnosti byl povýšen do tak důležité vedoucí role v rámci mocné federální agentury,“ uvedl ve čtvrtek hlavní náčelník kmene Čerokíů Chuck Hoskin Jr.
Jako člen kmene by se Mullin mohl zabývat nedávnými obviněními, že členové federálně uznaných kmenů se stali terčem pracovníků Úřadu pro imigraci a cla (ICE), včetně některých zdokumentovaných případů jejich zadržení a zatčení.
DHS chybí peníze
Mullin resort přebírá uprostřed částečného shutdownu, kvůli němuž sto tisíc ze čtvrt milionu zaměstnanců ministerstva pracuje bez výplaty. Během svého slyšení před Senátem 48letý Mullin vyzval zákonodárce, aby co nejrychleji poskytli ministerstvu dostatečné finanční prostředky, připomněl server NPR.
DHS stojí v centru Trumpových plánů na hromadné deportace, které odstartovala série exekutivních příkazů, jež prezident podepsal po svém návratu do Bílého domu.
V uplynulém roce DHS výrazně rozšířilo své aktivity – částečně díky desítkám miliard dolarů, které mu republikáni poskytli loni v létě. Vláda snížila počet zadržených osob na jihozápadní hranici na rekordní minimum, omezila legální migraci a umístila rekordní počet lidí do imigračních detenčních zařízení.
Zároveň však pracovníci DHS zaujali agresivní přístup k prosazování protiimigračních zákonů. Výsledkem byla mimo jiné kritizovaná zatčení či deportace několika amerických občanů.
Kritiku veřejnosti vyvolalo i vyslání migračních agentů do Los Angeles, Bostonu, Chicaga nebo Minneapolisu, kde federální agenti zastřelili dva Američany, kteří protestovali proti jejich nasazení v hlavním městě Minnesoty.
Vyhlídka mírnějšího přístupu k migraci
Mullin avizoval o něco mírnější přístup k migraci a sdělil, že je ochotný komunikovat s kritiky. Během svého slyšení slíbil, že navštíví město ve státě New Jersey, kde se DHS snaží přeměnit skladovací haly na rozsáhlá detenční centra.
Mullin rovněž uvedl, že k vstupu federálních agentů do domů a obchodních prostor by měly být používány soudní příkazy. Agentura AP dříve informovala, že mezi agenty ICE koluje interní pokyn o tom, že mají pravomoc vstupovat do obydlí pouze na základě správního příkazu k zatčení osoby s konečným rozhodnutím o vyhoštění, které DHS schvaluje samo bez soudce.
Mullinova prohlášení představují možný ústupek demokratům, kteří požadovali, aby se pracovníci ministerstva ve své práci neopírali pouze o správní příkazy. Podmínili tím jakoukoliv dohodu o ukončení shutdownu DHS.
O Bidenově vítězství Mullin pomlčel
Mullin se v Senátu vyhnul otázkám na to, zda bývalý prezident Joe Biden vyhrál volby v roce 2020 a zda by během voleb do Kongresu v listopadu 2026 rozmístil uniformované pracovníky DHS k volebním místnostem. Ministerstvo mimo jiné řeší bezpečnost voleb.
Mullin je zastáncem návrhu zákona SAVE America Act, který má reformovat volební pravidla a který mimo jiné vyžaduje prokázání občanství při hlasování. Republikánskou legislativu schválila Sněmovna reprezentantů a čeká ji hlasování v Senátu. Trump prohlásil, že zákon bude platit i bez souhlasu Kongresu.
Někteří zákonodárci doufali, že Mullin možná pomůže rozhýbat zablokovaná jednání mezi senátními demokraty a Bílým domem o financování DHS a omezení postupu federálních imigračních agentů. Tato snaha však o víkendu narazila, když Trump prohlásil, že trvá na tom, že jakákoliv dohoda musí zahrnovat i reformu volebního práva.
Pro Mullina hlasovali dva demokraté
Demokraté, kteří až na Johna Fettermana a Martina Heinricha nesouhlasili s Mullinovou nominací, uvedli, že změna ve vedení ministerstva nepřinese takovou změnu kurzu, jakou Američané požadují.
Heinrich označil Mullina za svého přítele. „Často se neshodneme, ale když k tomu dojde, tak se snažíme najít společnou řeč,“ řekl.
„Také jsem na vlastní oči viděl, že Markwayne není někdo, koho lze jednoduše zastrašit, aby změnil své názory. Těším se na ministra, který nebude přijímat rozkazy od Stephena Millera,“ dodal Heinrich s odkazem na Trumpova dlouholetého poradce, který úzce spolupracoval s Noemovou mimo jiné na vyslání federálních agentů do amerických měst.
