Americký Senát zablokoval financování ministerstva vnitřní bezpečnosti

Demokraté v americkém Senátu zablokovali návrh zákona o dalším financování ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Žádají, aby republikáni nejprve odsouhlasili omezení protiimigračních operací administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Senátoři hlasovali v poměru 52 ku 47 hlasům, k prosazení návrhu o dalším financování ministerstva však bylo potřeba 60 hlasů. DHS má zajištěné financování do pátku, potom mu hrozí omezení chodu, takzvaný shutdown.

Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer prohlásil, že další peníze pro DHS bez změn v protiimigračních operacích by daly volnou ruku „neřízené policejní síle, která nedodržuje pravidla, jež platí pro všechny místní policejní složky a úřady šerifa“.

Lídr republikánské většiny v Senátu John Thune argumentoval tím, že legislativa zamítnutá demokraty by splnila některé z jejich požadavků včetně většího dohledu, peněz na kamery na těle a školení o deeskalaci. „Začíná to vypadat tak, že demokraté možná nemají zájem o skutečné reformy,“ řekl Thune.

Ministerstvo čelí ostré kritice zejména v souvislosti se smrtí dvou Američanů, které v lednu zastřelili federální imigrační agenti v Minneapolisu.

Zákon by ministerstvu zajistil financování do 30. září. Tyto peníze by pokryly imigrační operace a další aktivity a programy spadající pod DHS včetně bezpečnosti na letištích, řešení přírodních pohrom, pobřežní stráže a tajné služby.

Pokud se Kongres nedohodne do pátečního termínu, v sobotu financování těchto složek vyprší a DHS bude muset zastavit veškeré činnosti, které jsou považovány za „nepodstatné“.

Shutdown však na ministerstvo nemusí mít velký dopad, píše Reuters. DHS během rekordního 43denního vládního shutdownu loni na podzim označilo 258 tisíc ze svých 272 tisíc zaměstnanců za „podstatné“ a požadovalo, aby nadále chodili do práce.

Zákaz skupiny Palestine Action je nezákonný, rozhodl britský soud

Zákaz propalestinské skupiny Palestine Action v Británii je nezákonný. Podle britských médií o tom v pátek rozhodl londýnský soud, jenž vyhověl žalobě organizace, kterou loni britská vláda označila za teroristickou. Zákaz však zůstane v platnosti, dokud justice nerozhodne v případném odvolacím procesu, stanovil soud.
před 3 mminutami

Rusové v noci útočili na Ukrajinu. Zasáhli i Oděsu

Ruská armáda v noci na pátek podnikla útok na přístav v ukrajinské Oděské oblasti. Jeden člověk přišel o život, dalších šest utrpělo zranění, oznámil na telegramu ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Čtyři lidé zahynuli ve čtvrtek večer v Kramatorsku, kde ruská armáda zasáhla rodinný domek. Ruské úřady hlásí tři zraněné po ukrajinském dronovém útoku z Volgogradu a okolí.
před 39 mminutami

Chystají se mě očernit „v ruském stylu“, prohlásil největší Orbánův rival

Šéf maďarské opoziční strany Tisza Péter Magyar varoval, že lidé napojení na vládu premiéra Viktora Orbána se chystají zveřejnit video, na kterém je zachycen při sexu se svojí bývalou přítelkyní. Magyar se domnívá, že se stal terčem očerňující kampaně v ruském stylu, jejímž cílem je zdiskreditovat ho před dubnovými parlamentními volbami. Jeho strana si před nimi v průzkumech dlouhodobě udržuje vedení před Orbánovým Fideszem.
před 1 hhodinou

Trump vyslal na Blízký východ už druhou letadlovou loď, stupňuje tlak na Írán

Největší letadlová loď světa, americká USS Gerald R. Ford, byla převelena z Karibského moře do oblasti Blízkého východu. Napsala to v pátek agentura AP s odvoláním na zdroj obeznámený s vojenskými plány. Děje se tak v době, kdy americký prezident Donald Trump stupňuje tlak na Írán, aby uzavřel dohodu o svém jaderném programu, a zvažuje případný vojenský zásah.
před 3 hhodinami

Desítky premiérů i prezidentů. Bezpečnostní konference v Mnichově startuje

Bavorský Mnichov se opevňuje. Tradiční bezpečnostní konference se od pátku do neděle zúčastní zástupci 120 zemí, z toho 60 premiérů a prezidentů, a víc než stovka ministrů zahraničí a obrany. Včetně těch z tuzemska. Napjatá očekávání provází avizované vystoupení amerického ministra zahraničí Marca Rubia a jeho pohled na transatlantické vztahy.
před 5 hhodinami

Ve volbách v Bangladéši dle odhadů zvítězila strana někdejší premiérky Zijáové

Bangladéšská nacionalistická strana (BNP) Taríka Rahmána, syna někdejší premiérky Bégam Chálidy Zijáové, podle odhadů médií zaznamenala drtivé vítězství ve čtvrtečních parlamentních volbách. Ty se konaly poprvé od krvavých nepokojů a pádu režimu premiérky šajch Hasíny Vadžídové ze srpna 2024. Oficiální výsledky zatím nebyly zveřejněny, místní televizní stanice ovšem hlásí jasné vedení BNP. Straně nedávno zesnulé Zijáové k vítězství už poblahopřály Spojené státy či Indie.
před 6 hhodinami

Soudce zablokoval snahu Pentagonu degradovat Kellyho

Federální soudce Richard Leon zablokoval snahu šéfa Pentagonu Peta Hegsetha degradovat senátora Marka Kellyho z hodnosti kapitána námořnictva ve výslužbě. Hegseth o to usiloval poté, co senátor s pěti dalšími zákonodárci vyzval příslušníky ozbrojených sil, aby neuposlechli dle nich nelegální rozkazy od administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Podle Leona by bylo takovéto potrestání porušením ústavy. Hegseth sdělil, že se proti rozhodnutí okamžitě odvolá.
před 6 hhodinami
