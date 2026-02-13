Americký Senát zablokoval financování ministerstva vnitřní bezpečnosti

Demokraté v americkém Senátu zablokovali návrh zákona o dalším financování ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Žádají, aby republikáni nejprve odsouhlasili omezení protiimigračních operací administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Senátoři hlasovali v poměru 52 ku 47 hlasům, k prosazení návrhu o dalším financování ministerstva však bylo potřeba 60 hlasů. DHS má zajištěné financování do pátku, potom mu hrozí omezení chodu, takzvaný shutdown.
Lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer prohlásil, že další peníze pro DHS bez změn v protiimigračních operacích by daly volnou ruku „neřízené policejní síle, která nedodržuje pravidla, jež platí pro všechny místní policejní složky a úřady šerifa“.
Lídr republikánské většiny v Senátu John Thune argumentoval tím, že legislativa zamítnutá demokraty by splnila některé z jejich požadavků včetně většího dohledu, peněz na kamery na těle a školení o deeskalaci. „Začíná to vypadat tak, že demokraté možná nemají zájem o skutečné reformy,“ řekl Thune.
Ministerstvo čelí ostré kritice zejména v souvislosti se smrtí dvou Američanů, které v lednu zastřelili federální imigrační agenti v Minneapolisu.
Zákon by ministerstvu zajistil financování do 30. září. Tyto peníze by pokryly imigrační operace a další aktivity a programy spadající pod DHS včetně bezpečnosti na letištích, řešení přírodních pohrom, pobřežní stráže a tajné služby.
Pokud se Kongres nedohodne do pátečního termínu, v sobotu financování těchto složek vyprší a DHS bude muset zastavit veškeré činnosti, které jsou považovány za „nepodstatné“.
Shutdown však na ministerstvo nemusí mít velký dopad, píše Reuters. DHS během rekordního 43denního vládního shutdownu loni na podzim označilo 258 tisíc ze svých 272 tisíc zaměstnanců za „podstatné“ a požadovalo, aby nadále chodili do práce.