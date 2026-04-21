Počet obyvatel Estonska klesá už druhý rok po sobě

Podle údajů estonského statistického úřadu měla země k 1. lednu 1 360 745 obyvatel, což je o 9250 méně než před rokem. Počet obyvatel tak klesl druhý rok po sobě.
Loni se v Estonsku narodilo 9240 lidí a 15 688 zemřelo. Do země se přistěhovalo celkem 15 212 osob, zatímco 18 014 se jich vystěhovalo.
Podle vedoucí oddělení statistik obyvatelstva a vzdělávání estonského statistického úřadu Kadri Rootaluové připadaly dvě třetiny poklesu počtu obyvatel na záporný přirozený přírůstek, zatímco jednu třetinu způsobilo záporné migrační saldo.
„Migrační saldo, které v posledních letech přispívalo k růstu populace a vyrovnávalo záporný přirozený přírůstek, se v roce 2025 po více než deseti letech znovu dostalo do záporných hodnot. Estonsko opustilo o 2802 lidí více, než kolik jich do země přišlo,“ uvedla v tiskové zprávě. Dodala, že přirozený úbytek obyvatel zůstal záporný a činil 6488 osob.
Průměrný věk rodiček se stále zvyšuje
V Estonsku se v roce 2025 narodilo 9240 dětí, o 450 méně než v roce 2024.
„Pokles počtu narozených dětí v loňském roce o 4,6 procenta byl nejmírnější od roku 2022, kdy porodnost začala prudce klesat. O rok dříve se počet narozených během jediného roku snížil o 11,5 procenta a v předchozím roce o šest procent. Ve srovnání s průměrem z období před tímto prudkým poklesem, tedy z let 2010 až 2021, se počet narozených snížil o více než 30 procent,“ vysvětlila Rootaluová.
Úhrnná plodnost, která zohledňuje počet žen v reprodukčním věku, činila v roce 2025 hodnotu 1,16. O rok dříve byla na úrovni 1,18, zatímco průměr za pětileté období před rokem 2022 dosahoval 1,62.
Průměrný věk matek při porodu činil 31,2 roku, zatímco průměrný věk prvorodiček dosáhl 29,4 roku. Oba ukazatele se loni zvýšily a pokračovaly tak v trendu, který přetrvává od znovuzískání estonské nezávislosti.
V roce 2025 se v Estonsku narodilo nejvíce prvních dětí, a to 4010. Druhých dětí bylo 3092 a třetích či dalších 2138. Počet narozených prvních dětí byl oproti předchozímu roku mírně vyšší, zatímco druhých a třetích dětí se narodilo méně.
„Podíl prvních dětí v posledních čtyřech letech výrazně vzrostl. Zatímco v roce 2021 tvořily první děti 37 procent všech narozených, v roce 2025 už to bylo 43 procent. Od roku 2021 se narodilo o 19 procent méně prvních dětí, o 35 procent méně druhých dětí a o 40 procent méně třetích či dalších dětí,“ uvedla Rootaluová.
Emigrace ukrajinských občanů pokračuje
Podle zpřesněných migračních údajů, které zohledňují i neregistrovanou migraci, přišlo do Estonska 15 212 lidí a 18 014 jich ze země odešlo. K poklesu migračního salda přispělo jak snížení přistěhovalectví, tak zvýšení vystěhovalectví.
„Počet přistěhovalých se oproti předloňsku snížil o 3422, zatímco počet vystěhovalých vzrostl o 754 osob. Migrační saldo, které bylo v roce 2024 ještě kladné a činilo 1374 osob, se během jediného roku propadlo do záporných hodnot na minus 2802,“ uvedla Rootaluová při popisu nejnovějších migračních údajů.
Migrace je nadále ovlivněna i plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu. „Zatímco v posledních letech tvořili hlavní skupinu mezi přistěhovalci ukrajinští občané, v uplynulých dvou letech výrazně vzrostl podíl ukrajinských občanů mezi vystěhovalými,“ sdělila Rootaluová.
„Nárůst vystěhovalectví se týká především ukrajinských občanů, ale také samotných estonských občanů. Na emigraci má do určité míry vliv i metodika migrační statistiky: pokud lidé zemi opustí, aniž by svůj odjezd oficiálně nahlásili, dostane se tato informace ke statistikům se zpožděním,“ vysvětlila Rootaluová a dodala, že část osob vedených jako vystěhovalé mohla ze země ve skutečnosti odejít už dříve.
Loni do Estonska přišlo 4672 estonských občanů a 6283 jich odešlo, takže odchodů bylo o 1611 více než příchodů. Více ukrajinských občanů z Estonska odešlo, než do něj přišlo: vystěhovalo se jich 5617, zatímco přistěhovalo 4791.
Estonští občané tvoří 82 procent
Mezi obyvateli Estonska tvoří nezletilí 18,7 procenta. Lidé ve věku od 18 do 64 let představují 59,9 procenta populace, zatímco osoby starší 65 let tvoří 21,4 procenta. Během uplynulého roku se podíl nezletilých snížil, zatímco podíl lidí v důchodovém věku vzrostl. Muži tvoří 47,5 procenta populace a ženy 52,5 procenta.
Z obyvatel Estonska má 82,2 procenta, tedy 1 119 000 lidí, estonské občanství. Ruské občanství drží 5,5 procenta obyvatel, ukrajinské 4,6 procenta a 4,3 procenta má nevymezené občanství. Dalších 3,4 procenta tvoří občané jiných států. Etničtí Estonci tvoří 68,5 procenta celkové populace, tedy 933 tisíc osob, což je zhruba stejný podíl jako před rokem.
Revidovaný údaj o počtu obyvatel zveřejněný statistickým úřadem zohledňuje kromě předběžného údaje o počtu obyvatel zveřejněného v lednu i neregistrovanou migraci. Podrobnější údaje jsou uvedeny na webu estonského statistického úřadu.
ERR, 21/04/2026 09:23 (GMT+2)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.