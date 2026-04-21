Počet obyvatel Estonska klesá už druhý rok po sobě


Zdroj: Evropský pohled

Podle údajů estonského statistického úřadu měla země k 1. lednu 1 360 745 obyvatel, což je o 9250 méně než před rokem. Počet obyvatel tak klesl druhý rok po sobě.

Loni se v Estonsku narodilo 9240 lidí a 15 688 zemřelo. Do země se přistěhovalo celkem 15 212 osob, zatímco 18 014 se jich vystěhovalo.

Podle vedoucí oddělení statistik obyvatelstva a vzdělávání estonského statistického úřadu Kadri Rootaluové připadaly dvě třetiny poklesu počtu obyvatel na záporný přirozený přírůstek, zatímco jednu třetinu způsobilo záporné migrační saldo.

Změna počtu obyvatel v Estonsku
Zdroj: Statistics Estonia

„Migrační saldo, které v posledních letech přispívalo k růstu populace a vyrovnávalo záporný přirozený přírůstek, se v roce 2025 po více než deseti letech znovu dostalo do záporných hodnot. Estonsko opustilo o 2802 lidí více, než kolik jich do země přišlo,“ uvedla v tiskové zprávě. Dodala, že přirozený úbytek obyvatel zůstal záporný a činil 6488 osob.

Průměrný věk rodiček se stále zvyšuje

V Estonsku se v roce 2025 narodilo 9240 dětí, o 450 méně než v roce 2024.

„Pokles počtu narozených dětí v loňském roce o 4,6 procenta byl nejmírnější od roku 2022, kdy porodnost začala prudce klesat. O rok dříve se počet narozených během jediného roku snížil o 11,5 procenta a v předchozím roce o šest procent. Ve srovnání s průměrem z období před tímto prudkým poklesem, tedy z let 2010 až 2021, se počet narozených snížil o více než 30 procent,“ vysvětlila Rootaluová.

Úhrnná plodnost, která zohledňuje počet žen v reprodukčním věku, činila v roce 2025 hodnotu 1,16. O rok dříve byla na úrovni 1,18, zatímco průměr za pětileté období před rokem 2022 dosahoval 1,62.

Průměrný věk matek při porodu činil 31,2 roku, zatímco průměrný věk prvorodiček dosáhl 29,4 roku. Oba ukazatele se loni zvýšily a pokračovaly tak v trendu, který přetrvává od znovuzískání estonské nezávislosti.

V roce 2025 se v Estonsku narodilo nejvíce prvních dětí, a to 4010. Druhých dětí bylo 3092 a třetích či dalších 2138. Počet narozených prvních dětí byl oproti předchozímu roku mírně vyšší, zatímco druhých a třetích dětí se narodilo méně.

Novorozenec
Zdroj: Priit Mürk/ERR

„Podíl prvních dětí v posledních čtyřech letech výrazně vzrostl. Zatímco v roce 2021 tvořily první děti 37 procent všech narozených, v roce 2025 už to bylo 43 procent. Od roku 2021 se narodilo o 19 procent méně prvních dětí, o 35 procent méně druhých dětí a o 40 procent méně třetích či dalších dětí,“ uvedla Rootaluová.

Emigrace ukrajinských občanů pokračuje

Podle zpřesněných migračních údajů, které zohledňují i neregistrovanou migraci, přišlo do Estonska 15 212 lidí a 18 014 jich ze země odešlo. K poklesu migračního salda přispělo jak snížení přistěhovalectví, tak zvýšení vystěhovalectví.

„Počet přistěhovalých se oproti předloňsku snížil o 3422, zatímco počet vystěhovalých vzrostl o 754 osob. Migrační saldo, které bylo v roce 2024 ještě kladné a činilo 1374 osob, se během jediného roku propadlo do záporných hodnot na minus 2802,“ uvedla Rootaluová při popisu nejnovějších migračních údajů.

Migrace je nadále ovlivněna i plnohodnotnou ruskou invazí na Ukrajinu. „Zatímco v posledních letech tvořili hlavní skupinu mezi přistěhovalci ukrajinští občané, v uplynulých dvou letech výrazně vzrostl podíl ukrajinských občanů mezi vystěhovalými,“ sdělila Rootaluová.

Demografové upozorňují na další citelný propad porodnosti
Ilustrační snímek

„Nárůst vystěhovalectví se týká především ukrajinských občanů, ale také samotných estonských občanů. Na emigraci má do určité míry vliv i metodika migrační statistiky: pokud lidé zemi opustí, aniž by svůj odjezd oficiálně nahlásili, dostane se tato informace ke statistikům se zpožděním,“ vysvětlila Rootaluová a dodala, že část osob vedených jako vystěhovalé mohla ze země ve skutečnosti odejít už dříve.

Loni do Estonska přišlo 4672 estonských občanů a 6283 jich odešlo, takže odchodů bylo o 1611 více než příchodů. Více ukrajinských občanů z Estonska odešlo, než do něj přišlo: vystěhovalo se jich 5617, zatímco přistěhovalo 4791.

Přístav Tallinn
Zdroj: Siim Lovi /ERR

Estonští občané tvoří 82 procent

Mezi obyvateli Estonska tvoří nezletilí 18,7 procenta. Lidé ve věku od 18 do 64 let představují 59,9 procenta populace, zatímco osoby starší 65 let tvoří 21,4 procenta. Během uplynulého roku se podíl nezletilých snížil, zatímco podíl lidí v důchodovém věku vzrostl. Muži tvoří 47,5 procenta populace a ženy 52,5 procenta.

Z obyvatel Estonska má 82,2 procenta, tedy 1 119 000 lidí, estonské občanství. Ruské občanství drží 5,5 procenta obyvatel, ukrajinské 4,6 procenta a 4,3 procenta má nevymezené občanství. Dalších 3,4 procenta tvoří občané jiných států. Etničtí Estonci tvoří 68,5 procenta celkové populace, tedy 933 tisíc osob, což je zhruba stejný podíl jako před rokem.

Revidovaný údaj o počtu obyvatel zveřejněný statistickým úřadem zohledňuje kromě předběžného údaje o počtu obyvatel zveřejněného v lednu i neregistrovanou migraci. Podrobnější údaje jsou uvedeny na webu estonského statistického úřadu.

ERR, 21/04/2026 09:23 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Magyar podmiňuje politická jednání se Slovenskem „vyřešením“ Benešových dekretů

Pravděpodobný příští maďarský premiér Péter Magyar (Tisza) podmiňuje jednání se Slovenskem v politické oblasti vyřešením záležitostí okolo takzvaných Benešových dekretů. Vyplynulo to z jeho vyjádření po telefonátu se slovenským premiérem Robertem Ficem (Smer). Předseda slovenské vlády po rozhovoru uvedl, že Benešovy dekrety, ke kterým mají obě země principiálně odlišné postoje, budou Magyarovou prioritou.
15:21AktualizovánoPrávě teď

Čína dotáhla USA ve vývoji AI, hlásí Stanfordova univerzita

Spojené státy investuje do AI stovky miliard dolarů. Podle nové analýzy Stanfordovy univerzity ale ve srovnání s Čínou značně neefektivně. Rozdíl ve výkonu mezi nejlepšími americkými a čínskými modely umělé inteligence se snížil na pouhých 2,7 procenta. Ještě v květnu roku 2023 to přitom bylo až 31 procent. Rozdíl je drobný, přestože USA vynakládají na AI mnohem víc peněz než Čína. Podle Stanfordu je to 285,9 miliardy dolarů proti čínským 12,4 miliardy dolarů.
před 4 mminutami

Ukrajina dokončila opravu ropovodu Družba, řekl Zelenskyj

Ukrajina podle tamního prezidenta Volodymyra Zelenského dokončila opravy ropovodu Družba, který poškodil ruský úder. Zařízení se tak může vrátit k provozu. Maďarsko jeho znovuzprovozněním podmiňovalo svůj souhlas s půjčkou Evropské unie pro Kyjev ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), na které se členské státy dohodly již v prosinci 2025. Podle serveru Ukrajinska pravda EU plánuje poskytnout Ukrajině první tranši z úvěru koncem května nebo začátkem června.
před 27 mminutami

Maďarský zákon proti LGBTQ+ porušuje právo EU, rozhodl soud

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBTQ+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
11:55Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Státní zastupitelství: Nic nenasvědčuje tomu, že by otrávených sklenic výživy HiPP bylo víc

Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by skleniček s kojeneckou výživou značky HiPP otrávených jedem na krysy bylo více než původně oznámených šest, řekl v úterý mluvčí Krajského státního zastupitelství v Brně Petr Lužný. O možném větším počtu otrávených balení informovala rakouská média. Na případu pracují jihomoravští kriminalisté, protože dvě otrávené skleničky se našly v Brně. Další dvě byly nalezeny na Slovensku a jedna v Rakousku. Kamenné obchody v tuzemsku výživu dočasně z prodeje stáhly, on-line supermarkety nikoliv.
02:32Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Fronty na příděly, hra mezi přístřešky. Prchající Rohingové přežívají v táborech

Statisíce Rohingů žijí v uprchlických táborech, kam utekli před násilím a nejistotou ve své domovině. Každodenní život se tu odehrává ve znamení čekání na humanitární pomoc od organizací, jako je Světový potravinový program, shánění vody a základních potřeb i snahy zachovat běžný rytmus dne. Lidé stojí ve frontách na příděly, nakupují na provizorních trzích a děti si hrají mezi přístřešky. Život v táborech tak určuje především dostupnost pomoci.
před 3 hhodinami

Satelitní snímky ukazují následky supertajfunu Sinlaku

Bouře Sinlaku krátce před příchodem na tichomořské souostroví Severní Mariany minulý týden zesílila do podoby supertajfunu páté kategorie. Vítr dosahoval rychlosti přes 260 kilometrů za hodinu a zasáhl vše, co mu stálo v cestě – od lidských obydlí až po ostrovní vegetaci. Po ničivém nárazu však živel postupně zeslábl. Podívejte se na snímky, které zachycují kontrast mezi podobou Severních Marian před příchodem bouře a po jejím úderu.
před 5 hhodinami
