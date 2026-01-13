Světové centrální banky podpořily šéfa Fedu


Vedoucí představitelé hlavních centrálních bank světa se postavili za šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella, kterému administrativa prezidenta Donalda Trumpa hrozí trestním stíháním. Společné stanovisko zveřejnila Evropská centrální banka (ECB), kterou vede Christine Lagardeová.

„Jsme plně solidární s Federálním rezervním systémem a jeho předsedou Jeromem H. Powellem. Nezávislost centrálních bank je základním kamenem cenové, finanční a ekonomické stability v zájmu občanů, kterým sloužíme,“ stojí v prohlášení.

Dokument vedle Lagardeové podepsali také šéfové centrálních bank z Británie, Švédska, Dánska, Švýcarska, Austrálie, Kanady, Jižní Koreje a Brazílie, stejně jako šéfové Banky pro mezinárodní vypořádání plateb (BIS), považované za banku centrálních bank.

Obavy o nezávislost instituce

Bezprecedentní hrozba právních kroků vyostřila obavy, že politický tlak by mohl oslabit nezávislost centrálních bank. To zvyšuje dlouhodobá rizika, že měnovou politiku budou omezovat politické zásahy, než aby hlavním impulzem byly inflační a růstové cíle. Fed a americký dolar jsou kotvami globálního finančního systému, což znamená, že rétorický tlak, natož hrozby právních kroků, doléhá na globální trhy.

„Proto je naprosto nezbytné tuto nezávislost zachovat s plným respektem k právnímu státu a demokratické odpovědnosti. Předseda Powell slouží s integritou, se zaměřením na svůj mandát a s neochvějným závazkem k veřejnému zájmu. Pro nás je respektovaným kolegou, kterého si všichni, kdo s ním spolupracovali, velmi váží.

Powell Trumpovy útoky dosud odrážel tím, že Fed se při stanovování měnové politiky rozhoduje na základě aktuálních dat a v souladu se svým dvojím mandátem, kterým je pečovat o stabilitu cen a o co nejvyšší zaměstnanost v ekonomice. Trump šéfa Fedu kritizuje dlouhodobě, sám ho ale do funkce v roce 2018 jmenoval.

