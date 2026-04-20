Kalifornský marast může demokraty připravit o zdánlivou jistotu

Před guvernérskými volbami v Kalifornii se demokratičtí kandidáti potýkají s nízkou podporou v průzkumech. V polovině dubna navíc odstoupil dosud favorizovaný demokrat Eric Swalwell, který čelí obviněním ze sexuálního násilí, a to ještě posílilo šance republikánů zcela vyřadit demokraty ze souboje o guvernérské křeslo. Ve státě s jednou z nejsilnějších ekonomik na světě přitom poslední roky dominovali právě demokraté.
„Byla by to nevynucená chyba historických rozměrů, pokud by se demokraté nedokázali koordinovat tak moc, že by republikán vyhrál ve státě, kde je popularita Donalda Trumpa o něco méně než třicet procent,“ prohlásil profesor politologie na Kalifornské univerzitě v Berkeley Eric Schickler pro server BBC.
Demokratům se nedařilo dlouhodobě a může za to i roztříštěné pole kandidátů. Když už se v něm začal prosazovat kongresman Eric Swalwell, zveřejnily deník San Francisco Chronicle a televizní stanice CNN obvinění několika žen ze sexuálního obtěžování a sexuálního násilí.
Žena, která pracovala pro Swalwella, uvedla, že ji dvakrát sexuálně napadl, když byla příliš opilá na to, aby mohla k takovému chování svolit, napsal server The Guardian. Podle CNN obvinily Swalwella z nevhodného chování další tři ženy, které uvedly, že jim kongresman posílal nevyžádané nahé fotografie nebo zprávy se sexuálním podtextem.
Swalwell se omluvil za „chyby v úsudku, kterých jsem se v minulosti dopustil“, ale zároveň slíbil, že „bude bojovat proti závažným a nepravdivým obviněním, která byla vznesena“. Následně oznámil, že pozastavuje svou kampaň na guvernéra Kalifornie.
Současný demokratický guvernér Gavin Newsom se kvůli omezení počtu funkčních období nemůže ucházet o znovuzvolení a další politici s celostátním renomé – jako například bývalá viceprezidentka Kamala Harrisová – kandidaturu odmítli.
Zbývá sedm méně známých kandidátů, kteří se snaží získat podporu kalifornských voličů.
Demokraté nedosahují na vrchol, naznačuje průzkum z Berkeley
V březnu vyšel průzkum veřejného mínění provedený Kalifornskou univerzitou v Berkeley, podle něhož největší podporu voličů v dané době měli dva republikánští kandidáti, zatímco demokratické hlasy se rozmělnily v přeplněném poli uchazečů.
Z kalifornských primárek, které se konají 2. června, do listopadového hlavního souboje o guvernérské křeslo postupují dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů bez ohledu na stranickou příslušnost. Pokud by tedy výsledek primárek odpovídal průzkumu z Berkeley, tak by se na podzim rozhodovalo mezi dvěma republikány. I když v Kalifornii od konce působení guvernéra Arnolda Schwarzeneggera v roce 2011 vládli demokraté.
Během března a dubna vzniklo několik dalších průzkumů veřejného mínění, ve kterých někteří demokratičtí kandidáti získali pomyslné druhé nebo i první místo. Přesto jejich výsledky nejsou přesvědčivé, protože nikdo z nich nedokáže získat jasnou převahu.
Swalwell v posledních týdnech začal nabírat náskok před ostatními kandidáty v demokratickém poli, což u jeho spolustraníků vyvolalo naději, že by jim mohl zajistit místo v listopadových volbách. Ale po jeho odchodu není jasné, který kandidát – a zda někdo vůbec – dokáže sjednotit demokratické voliče.
„Je to ten nejméně přehledný souboj o post kalifornského guvernéra, jaký jsem kdy viděl,“ sdělil dlouholetý demokratický volební stratég Garry South, který v daném státě řídil již čtyři guvernérské kampaně. „Situace mezi demokraty byla už dost zamotaná, a to i poté, co Swalwell získal mírný náskok,“ řekl South. „Teď je to prostě úplný marast,“ dodal.
Bývalá kongresmanka, environmentální miliardář a zmatek
Dva kandidáti, kteří mají nejlepší šanci přetáhnout Swalwellovy voliče a dát demokratům šanci na úspěch v hlavních volbách, jsou bývalá kongresmanka Katie Porterová a miliardář a zastánce environmentální politiky Tom Steyer.
Nicméně oba dva mají kolem sebe několik otazníků. Porterová se musela již dříve vypořádat se zprávami serveru Politico, že se údajně špatně chovala ke svým zaměstnancům. V reakci poté prohlásila, že se bude „více snažit projevovat vděčnost svým spolupracovníkům“.
Steyer podle deníku San Francisco Chronicle utratil za reklamu 89 milionů dolarů (1,8 miliardy korun), ale v průzkumech veřejného mínění se zatím neprojevil kýžený nárůst popularity.
Přesto se tato dvojice začala v průzkumech vzdalovat od ostatních demokratických kandidátů. Mezi nimi jsou bývalý ministr zdravotnictví a sociálních služeb Xavier Becerra, starosta San José Matt Mahan, inspektor veřejného školství Tony Thurmond, bývalý starosta Los Angeles Antonio Villaraigosa a bývalá státní kontrolorka Betty Yeeová.
Žádný z nich však nemá to takovou sílu osobnosti, jakou by si představovali demokratičtí stratégové. Voličům například dělá potíže rozlišit jednotlivé demokratické kandidáty a jejich politické programy.
„Ještě jsem nezažil primárky guvernéra, kde by panovala taková nerozhodnost a nezájem voličů, a to méně než dva měsíce před začátkem hlasování,“ řekl Mark DiCamillo, který vedl průzkum veřejného mínění Kalifornské univerzity v Berkeley, jenž minulý měsíc šokoval demokraty. „Voliči si opravdu nedokážou udělat jasný obrázek o žádném z kandidátů,“ dodal.
Situace v republikánském táboře
Hlavními kandidáty Republikánské strany jsou šerif okresu Riverside Chad Bianco a bývalý moderátor televizní stanice Fox News a někdejší poradce britského premiéra Davida Camerona Steve Hilton.
Hiltona sice podpořil americký prezident Donald Trump, ale na sjezdu Kalifornské republikánské strany se delegáti nepostavili ani za jednoho z nich. To naznačuje, že stále nejsou rozhodnutí.
„Myslím, že se demokraté mohou oprávněně obávat, protože jejich dosavadní favorit odpadl,“ řekl profesor politologie na Sacramento State University Wesley Hussey. Pokud se však velká část Swalwellových příznivců přikloní k podpoře Steyera nebo Porterové – nebo dokonce k někomu jinému z demokratických kandidátů –, tak by se Kalifornie mohla dočkat tradičního souboje mezi demokraty a republikány, dodal Hussey.
