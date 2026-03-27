Dolary mají nést Trumpův podpis. V historii USA to nemá obdoby


před 28 mminutami|Zdroj: ČT24

Americké ministerstvo financí se chystá na všech nových dolarových bankovkách tisknout podpis prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na ministerstvo o tom informovala agentura AP, která zdůrazňuje, že v případě úřadujícího amerického prezidenta bude takový krok bezprecedentní.

O plánu jako první informoval časopis Vanity Fair, podle jehož zdrojů mají jít nové bankovky do oběhu už v příštích měsících. Vanity Fair upozorňuje, že v historii Spojených států nemá obdoby, aby na americké měně figurovalo jméno aktuálního nájemníka Bílého domu. Americké bankovky obvykle nesou podpisy ministra financí a pokladníka Spojených států, právě jeho jméno má Trump na dolarech nahradit.

Jde o další z případů, kdy Trump pojmenoval americké kulturní instituce či symboly po sobě nebo jim propůjčil svou tvář, připomíná AP. Mezi ty význačné patří zejména přejmenování Amerického mírového institutu, Kennedyho centra pro múzická umění či nové třídy bitevních lodí.

Na řadě federálních budov, včetně ministerstva práce, ministerstva zemědělství a nejnověji také ministerstva spravedlnosti, se v minulých měsících také objevily obří transparenty s Trumpovým portrétem. Trump mimoto blokuje financování výstavby tunelu pod řekou Hudson v New Yorku ve snaze přimět demokraty, aby podpořili přejmenování Dullesova letiště ve Washingtonu a nádraží Penn Station v New Yorku po jeho osobě.

Plán na umístění podpisů úřadujícího šéfa Bílého domu na dolarové bankovky přichází ruku v ruce s návrhem na výrobu pamětní mince s jeho podobiznou k připomínce 250. výročí založení Spojených států. Návrh čtyřiadvacetikarátové zlaté mince minulý týden jednomyslně schválila americká Komise pro krásná umění, jejíž členy Trump loni v říjnu propustil a v lednu nahradil svými spojenci.

Na nových bankovkách bude v souladu se zvyklostmi nadále figurovat podpis ministra financí Scotta Bessenta. Ten v tiskové zprávě uvedl, že „neexistuje efektivnější způsob, jak ocenit historické úspěchy naší skvělé země“, než vydávat dolarové bankovky s Trumpovým jménem.

Nynější pokladník USA Brandon Beach, jenž má na bankovkách uvolnit místo Trumpovi, pak v prohlášení uvedl, že vytištění Trumpova podpisu na americké měně „je nejen vhodné, ale hlavně zasloužené“.

Tajná operace měla „sundat" opoziční Tiszu, píší maďarští investigativci

USA odkládají útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní, oznámil Trump

Europoslanci podpořili rychlejší vracení migrantů bez práva na azyl

Polsko sníží daň z přidané hodnoty na pohonné hmoty, oznámil Tusk

Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Ukažte, že zvyšujete výdaje na obranu, vyzval šéf NATO členské země

Maďarští novináři rozkryli tajnou operaci, jejímž cílem bylo vyřadit z provozu IT systémy opoziční strany Tisza. IT specialisté, kteří chtěli plán odhalit, se stali terčem policejního vyšetřování, na které podle detektiva tlačila maďarská tajná služba. Ruskem řízení boti mezitím šíří výmysly o údajném atentátu na premiéra Viktora Orbána či o puči, který proti němu prý chystá Ukrajina. To všechno v situaci, kdy Tisza podle posledního průzkumu míří v dubnových volbách k ústavní většině.
před 1 hhodinou

Americké ministerstvo obrany zvažuje, že vyšle až deset tisíc dalších vojáků do oblasti Blízkého východu. Chce tak rozšířit možnosti prezidenta USA Donalda Trumpa ve válce s Íránem. Informoval o tom v noci na pátek SEČ list Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na zdroje z Pentagonu. Šéf Bílého domu zároveň v posledních dnech hovoří o údajně produktivních rozhovorech a velmi dobrém vývoji mírových jednání a s Íránem.
před 4 hhodinami

Americký prezident Donald Trump oznámil, že na „žádost íránské vlády“ odkládá útoky na íránské elektrárny o dalších deset dní do pondělí 6. dubna do 20:00 (úterý 7. dubna 2:00 SELČ). Jednání s Teheránem podle něj pokračují a vyvíjejí se velmi dobře navzdory zprávám v médiích, které označil za nepravdivé.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Za zboží obsažené v malých zásilkách, které přichází do zemí Evropské unie (EU), by se měl nově platit celounijní manipulační poplatek. Vyplývá to z dohody o reformě celního kodexu EU, které dosáhly Evropský parlament a Rada EU zastupující členské státy. Krok zasáhne zejména čínské on-line prodejce Shein nebo Temu. Výši poplatku stanoví Evropská komise (EK), členské státy ho začnou vybírat nejpozději od 1. listopadu 2026.
před 9 hhodinami

Írán zřejmě kontroluje Hormuzský průliv pomocí mýtného systému. S odkazem na zjištění listu zaměřeného na námořní dopravu Lloyd´s List o tom píše web deníku Handelsblatt.
před 10 hhodinami

Ochranáři na severu Německa se ve čtvrtek opět pokoušeli vyprostit velrybu, která na začátku týdne uvázla na mělčině u města Timmendorfer Strand. Dva bagry začaly odstraňovat písek z okolí kytovce, aby mu tak umožnily odplavat do hlubší části zátoky, uvedla agentura DPA. Práce ale večer musely ustat, pokračovat budou znovu v pátek. I tak se přes den podařilo velrybě dostat se několik metrů blíže k hlubší vodě, napsal deník Bild. Snahy o vyproštění mladého keporkaka poutají velkou pozornost německých médií.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

V Teheránu ve čtvrtek pozdě odpoledne SEČ opět zněly výbuchy, uvedly agentury. Íránská metropole už skoro celý měsíc čelí úderům amerických a izraelských sil. Izraelská armáda uvedla, že za poslední den zasáhla několik vojenských závodů.
před 10 hhodinami
