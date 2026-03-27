Dolary mají nést Trumpův podpis. V historii USA to nemá obdoby

Americké ministerstvo financí se chystá na všech nových dolarových bankovkách tisknout podpis prezidenta Donalda Trumpa. S odvoláním na ministerstvo o tom informovala agentura AP, která zdůrazňuje, že v případě úřadujícího amerického prezidenta bude takový krok bezprecedentní.
O plánu jako první informoval časopis Vanity Fair, podle jehož zdrojů mají jít nové bankovky do oběhu už v příštích měsících. Vanity Fair upozorňuje, že v historii Spojených států nemá obdoby, aby na americké měně figurovalo jméno aktuálního nájemníka Bílého domu. Americké bankovky obvykle nesou podpisy ministra financí a pokladníka Spojených států, právě jeho jméno má Trump na dolarech nahradit.
Jde o další z případů, kdy Trump pojmenoval americké kulturní instituce či symboly po sobě nebo jim propůjčil svou tvář, připomíná AP. Mezi ty význačné patří zejména přejmenování Amerického mírového institutu, Kennedyho centra pro múzická umění či nové třídy bitevních lodí.
Na řadě federálních budov, včetně ministerstva práce, ministerstva zemědělství a nejnověji také ministerstva spravedlnosti, se v minulých měsících také objevily obří transparenty s Trumpovým portrétem. Trump mimoto blokuje financování výstavby tunelu pod řekou Hudson v New Yorku ve snaze přimět demokraty, aby podpořili přejmenování Dullesova letiště ve Washingtonu a nádraží Penn Station v New Yorku po jeho osobě.
Plán na umístění podpisů úřadujícího šéfa Bílého domu na dolarové bankovky přichází ruku v ruce s návrhem na výrobu pamětní mince s jeho podobiznou k připomínce 250. výročí založení Spojených států. Návrh čtyřiadvacetikarátové zlaté mince minulý týden jednomyslně schválila americká Komise pro krásná umění, jejíž členy Trump loni v říjnu propustil a v lednu nahradil svými spojenci.
Na nových bankovkách bude v souladu se zvyklostmi nadále figurovat podpis ministra financí Scotta Bessenta. Ten v tiskové zprávě uvedl, že „neexistuje efektivnější způsob, jak ocenit historické úspěchy naší skvělé země“, než vydávat dolarové bankovky s Trumpovým jménem.
Nynější pokladník USA Brandon Beach, jenž má na bankovkách uvolnit místo Trumpovi, pak v prohlášení uvedl, že vytištění Trumpova podpisu na americké měně „je nejen vhodné, ale hlavně zasloužené“.