Peníze na tunel uvolním, když po mně pojmenujete letiště a nádraží, vzkázal Trump


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, CNN

Americký prezident Donald Trump nabídl, že přestane blokovat financování výstavby tunelu pod řekou Hudson v New Yorku, pokud lídr demokratů v Senátu Chuck Schumer podpoří přejmenování Dullesova letiště ve Washingtonu a nádraží Penn Station v New Yorku po Trumpovi. Schumer to rázně odmítl s tím, že nemá pravomoc přejmenovávat významné budovy.

V pátek se bude konat soudní slyšení o naléhavé žádosti měst New York a New Jersey o obnovení financování tunelu Gateway Hudson River předtím, než během dne stavba projektu ustane a tisíc stavebních dělníků přijde o práci.

Oba státy nyní žalují Trumpovu vládu kvůli zmrazení finančních prostředků a ve stížnosti podané začátkem tohoto týdne tvrdí, že blokování peněz je nezákonné. Trump zmrazil financování projektu v říjnu, podle demokratů šlo o politicky motivované rozhodnutí. Výstavba má stát 16 miliard dolarů (329 miliard korun).

Protinávrh guvernérky New Yorku

Guvernérka státu New York Kathy Hochulová na návrh šéfa Bílého domu reagovala na sociálních sítích protinávrhem, podle kterého by se newyorský mrakodrap Trump Tower přejmenoval právě po ní.

Demokratická senátorka z New Yorku Kirsten Gillibrandová ve čtvrtek Trumpův návrh označila za směšný. „Práva na pojmenování nejsou směnitelná v rámci jakýchkoliv vyjednávání, stejně jako důstojnost Newyorčanů... Prezident nadále upřednostňuje svůj narcismus před dobře placenými pracovními místy chráněnými odbory, které tento projekt poskytuje, a nad mimořádným ekonomickým dopadem, který tunel Gateway bude mít,“ vzkázala senátorka do Bílého domu.

Výstavbu tunelu pod Hudsonem schválila vláda Joea Bidena
Zdroj: Reuters/Kevin Lamarque

Stavební projekt, na který bylo vyčleněno přibližně 15 miliard dolarů federální podpory za vlády tehdejšího prezidenta Joea Bidena, zahrnuje opravy stávajícího tunelu a výstavbu nového tubusu pro osobní železniční dopravu společnosti Amtrak a státních příměstských linek mezi New Jersey a Manhattanem.

Šíření Trumpova odkazu

Přestože někteří konzervativní zákonodárci již předložili návrh zákona o přejmenování Dullesova letiště na „Mezinárodní letiště Donalda J. Trumpa“, zatím se prezidentovi nedařilo jeho záměr prosadit. V Kongresu ovládaném republikány legislativa nepokročila.

Trumpovi spojenci už po něm přejmenovali Americký mírový institut (USIP). O pár týdnů později se prezidentovo jméno objevilo na budově kulturního Kennedyho centra v hlavním městě. Nově nese název Trumpovo-Kennedyho centrum.

Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra na dva roky kvůli rekonstrukci
Americký prezident Donald Trump v Kennedyho centru (29. ledna 2026)

Podle americké stanice CNN si Trump od svého návratu do Bílého domu usilovně snaží tímto způsobem zajistit místo v americké historii. V posledním roce představil řadu iniciativ nesoucích jeho jméno, včetně Trumpovy zlaté karty nabízející cestu k občanství, webových stránek TrumpRx s levnějšími léky na předpis či nové bitevní lodi třídy Trump, která má symbolizovat éru zahraniční politiky „mír skrze sílu“.

Peníze na tunel uvolním, když po mně pojmenujete letiště a nádraží, vzkázal Trump

