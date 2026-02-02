Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra na dva roky kvůli rekonstrukci


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Uzavřeno má být národní kulturní centrum od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.

„Toto důležité rozhodnutí, založené na podnětech mnoha vysoce respektovaných odborníků, promění vyčerpané, rozbité a zchátralé centrum, které je již mnoho let ve špatném stavu, a to jak finančně, tak strukturálně, ve světovou baštu umění, hudby a zábavy,“ napsal Trump ve svém příspěvku.

Trump oznámil svůj plán několik dní poté, co byl v Kennedyho centru ve slavnostní premiéře uveden dokumentární film Melania o první dámě USA. Šéf Bílého domu zdůraznil, že návrh podléhá schválení správní radou Kennedyho centra.

Trumpovo-Kennedyho centrum

Trump přitom loni v únoru odvolal členy správní rady Kennedyho centra, jmenované bývalým prezidentem Joem Bidenem, a jmenoval sám sebe jejím předsedou. Na post prozatímního ředitele instituce poté jmenoval bývalého šéfa tajných služeb a svého dlouholetého poradce Richarda Grenella. Ve správní radě zasedly také manželka viceprezidenta JD Vance Usha Vanceová či ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Instituci s oficiálním názvem Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění Trump nechal v prosinci přejmenovat na Trumpovo-Kennedyho centrum.

Film o Melanii musíte vidět, říká Trump. Na trhák to ale nevypadá
Melania Trumpová v dokumentu Melania

Kulturní středisko zaměřené na různé druhy múzických umění, jako jsou divadlo, tanec, klasická huba, jazz či pop, neslo jméno zavražděného demokratického prezidenta Kennedyho. Nový oficiální název zní Pamětní centrum Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho pro múzická umění. Demokraté poukazují na to, že původní název centra byl stanoven Kongresem, a tvrdí, že Trumpovo přejmenování je právně neplatné. Kennedyho rodina odsoudila přejmenování jako podkopávání odkazu někdejšího prezidenta.

Někteří přední v poslední době zrušili svá vystoupení v Kennedyho centru, naposledy skladatel Philip Glass, který oznámil své rozhodnutí stáhnout světovou premiéru své Symfonie č. 15 „Lincoln“. Prohlásil, že hodnoty centra jsou dnes v „přímém rozporu“ s poselstvím tohoto díla.

Od doby, co je Kennedyho centrum Trumpovo, návštěvnost upadá
Donald Trump v prezidentské lóži Kennedyho centra

Výběr redakce

Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi

včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami
Vláda se může dostat do sporu s prezidentem i kvůli rozpočtu

Vláda se může dostat do sporu s prezidentem i kvůli rozpočtu

před 6 hhodinami
Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka

Politika není pro princezny, prezidenta teď budu ignorovat, říká Macinka

včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami
Izrael částečně otevřel přechod Rafah

Izrael částečně otevřel přechod Rafah

včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Pákistánská armáda v reakci na útok v Balúčistánu zabila už 145 povstalců

Pákistánská armáda v reakci na útok v Balúčistánu zabila už 145 povstalců

před 15 hhodinami
Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

Rozsáhlý výpadek připravil značnou část Ukrajiny o elektřinu

31. 1. 2026Aktualizováno31. 1. 2026

Aktuálně z rubriky Svět

Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra na dva roky kvůli rekonstrukci

V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Uzavřeno má být národní kulturní centrum od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.
před 25 mminutami

Rusové na Ukrajině zabili nejméně patnáct lidí úderem dronu blízko autobusu

Nejméně patnáct mrtvých a stejný počet zraněných si vyžádal útok ruského dronu na autobus v ukrajinské Dněpropetrovské oblasti, oznámil náčelník oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža. Ukrajinská energetická společnost DTEK podle webu The Kyiv Independent uvedla, že útok připravil o život patnáct jejích zaměstnanců. Už v noci na neděli ruský dronový útok zabil v Dnipru dva lidi. Devět zraněných včetně dítěte je po dvou ruských úderech v Záporoží. V Kyjevě stále zůstávají stovky bytových domů bez tepla, odstávky energií jsou po celé zemi.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Útok USA na Írán by znamenal regionální ozbrojený konflikt, varoval Chameneí

Íránský nejvyšší duchovní vůdce Alí Chameneí prohlásil, že pokud Spojené státy zaútočí na Írán, bude to tentokrát znamenat „regionální ozbrojený konflikt“. Podle agentury AP jde zatím o nejdůraznější hrozbu, kterou ajatolláh směrem k Washingtonu pronesl. Ajatolláhovo vystoupení živě přenášela íránská televize. Předseda íránského parlamentu Mohammad Bágher Ghálíbáf předtím prohlásil, že považuje ozbrojené síly zemí Evropské unie za teroristické skupiny.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Americké úřady propustily pětiletého chlapce zadrženého agenty ICE v Minneapolisu

Úřady v USA propustily pětiletého chlapce, kterého před necelými dvěma týdny spolu s otcem zadržel při zásahu v Minneapolisu americký Úřad pro imigraci a cla (ICE). Jeho propuštění nařídil dříve soud, informovala agentura DPA.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Italské pořadatele trápí pár dní před olympiádou řada problémů

Závěrečné práce před začátkem zimních olympijských her v Itálii provázejí problémy. Akce začne už za pět dní a pořadatelé přiznávají, že některé stavby nedokončí včas. Třeba v Cortině d’Ampezzo se nerozjede plánovaná lanovka. Organizátoři proto žádají město, aby školákům dalo mimořádné prázdniny a v době konání Her tak ulevilo dopravě. Cortina měla s přípravou Her potíže od samého začátku. Kvůli stavbě bobové dráhy vykácely stavební firmy až pět stovek modřínů, některé byly staré až několik set let. Protikorupční organizace rozplétaly neprůhledné veřejné zakázky.
před 6 hhodinami

Izrael částečně otevřel přechod Rafah

Izrael částečně otevřel hraniční přechod Rafah mezi palestinským Pásmem Gazy a Egyptem. Jeho využívání ve zkušebním provozu bude podléhat omezením a kontrolám. Pravidelná osobní doprava v obou směrech by se měla obnovit až v pondělí, uvedl izraelský portál Ynet. Informaci potvrdila izraelská mluvčí. Zranění Palestinci se tak v tuto chvíli z Pásma Gazy nedostanou.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

Počet obětí požáru baru ve Švýcarsku se zvýšil na 41, píše AFP

Na následky zranění způsobené novoročním požárem v baru v Crans-Montaně zemřel v sobotu osmnáctiletý Švýcar, informovala agentura AFP. Počet obětí tohoto neštěstí se tak zvýšil na 41. Mladík zemřel v curyšské nemocnici, uvedly úřady kantonu Valais. Předchozí bilance uváděla čtyřicet mrtvých a 116 zraněných, desítky z nich jsou stále hospitalizovány s popáleninami. Je mezi nimi i jedna Češka.
před 11 hhodinami

Pákistánská armáda v reakci na útok v Balúčistánu zabila už 145 povstalců

Pákistánská armáda od pátečního večera zabila 145 ozbrojenců po útoku v jihozápadní provincii Balúčistán, kde povstalci připravili o život 31 civilistů a sedmnáct členů bezpečnostních složek. Informuje o tom agentura Reuters. O kontrolu nad Balúčistánem, který je bohatý na ropu a nerostné suroviny, svádějí separatisté boj s bezpečnostními silami už více než dvacet let.
před 15 hhodinami
Načítání...