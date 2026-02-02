Trump ohlásil uzavření Kennedyho centra na dva roky kvůli rekonstrukci

V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Uzavřeno má být národní kulturní centrum od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.
„Toto důležité rozhodnutí, založené na podnětech mnoha vysoce respektovaných odborníků, promění vyčerpané, rozbité a zchátralé centrum, které je již mnoho let ve špatném stavu, a to jak finančně, tak strukturálně, ve světovou baštu umění, hudby a zábavy,“ napsal Trump ve svém příspěvku.
Trump oznámil svůj plán několik dní poté, co byl v Kennedyho centru ve slavnostní premiéře uveden dokumentární film Melania o první dámě USA. Šéf Bílého domu zdůraznil, že návrh podléhá schválení správní radou Kennedyho centra.
Trumpovo-Kennedyho centrum
Trump přitom loni v únoru odvolal členy správní rady Kennedyho centra, jmenované bývalým prezidentem Joem Bidenem, a jmenoval sám sebe jejím předsedou. Na post prozatímního ředitele instituce poté jmenoval bývalého šéfa tajných služeb a svého dlouholetého poradce Richarda Grenella. Ve správní radě zasedly také manželka viceprezidenta JD Vance Usha Vanceová či ministryně spravedlnosti Pam Bondiová. Instituci s oficiálním názvem Centrum Johna F. Kennedyho pro múzická umění Trump nechal v prosinci přejmenovat na Trumpovo-Kennedyho centrum.
Kulturní středisko zaměřené na různé druhy múzických umění, jako jsou divadlo, tanec, klasická huba, jazz či pop, neslo jméno zavražděného demokratického prezidenta Kennedyho. Nový oficiální název zní Pamětní centrum Donalda J. Trumpa a Johna F. Kennedyho pro múzická umění. Demokraté poukazují na to, že původní název centra byl stanoven Kongresem, a tvrdí, že Trumpovo přejmenování je právně neplatné. Kennedyho rodina odsoudila přejmenování jako podkopávání odkazu někdejšího prezidenta.
Někteří přední v poslední době zrušili svá vystoupení v Kennedyho centru, naposledy skladatel Philip Glass, který oznámil své rozhodnutí stáhnout světovou premiéru své Symfonie č. 15 „Lincoln“. Prohlásil, že hodnoty centra jsou dnes v „přímém rozporu“ s poselstvím tohoto díla.