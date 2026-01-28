Film o Melanii musíte vidět, říká Trump. Na trhák to ale nevypadá

Předposlední lednový den do kin, včetně českých, vstupuje Melania. Dokument, natáčený během dvaceti dnů před druhou inaugurací prezidenta Donalda Trumpa, slibuje „nefiltrovaný pohled“ na to, co znamená být první dámou Spojených států. O filmu se mluví ještě před premiérou v souvislosti s diváckým nezájmem a kontroverzemi kolem režiséra.
Upoutávka k filmu začíná dnem inaugurace v lednu 2025 a zachycuje Melanii Trumpovou při přípravách na ceremonii v Kapitolu. Mimo jiné si nasazuje tmavě modrý klobouk s širokou krempou, která ji při inauguraci zastiňovala oči a ztěžovala polibek od manžela, což vedlo k různým výkladům a vtipům.
Teaser ukazuje také její roli poradkyně prezidenta, včetně chvíle, kdy ho nabádá, aby ve svém inauguračním projevu zdůraznil roli „mírotvůrce a sjednotitele“. Trump upoutávku sdílel s poznámkou, že zbývá už jen týden do doby, kdy svět „bude mít možnost nahlédnout do zákulisí jedné z nejdůležitějších událostí naší doby“.
Soukromá projekce ve stínu bouře
Svůj post zveřejnil těsně před víkendem, během něhož první dáma uspořádala soukromou projekci v Bílém domě. Šlo prý o první příležitost, kdy její blízcí, včetně Donalda Trumpa, mohli vidět celý film.
Pozvánku na promítání, jak popsala americká stanice Fox News, dostali lidé z různých oblastí, ale přitom spojeni s dokumentem či Melanií Trumpovou. Soukromou předpremiéru si nenechal ujít například bývalý boxer Mike Tyson, zakladatel Amazonu Jeff Bezos nebo manželka jordánského krále Ranija al-Jasín.
Z řad demokratických politiků ovšem zaznívaly otázky, jestli je taková projekce s rautem a vojenskou kapelou vhodná ve chvíli, kdy se Amerika musí vypořádat s mnohými těžkostmi. V čele s rozvířenou situací poté, co federální agenti v Minneapolisu zastřelili zdravotníka Alexe Prettiho, a s rozsáhlou sněhovou bouří.
Čtyřicet milionů dolarů od Amazonu
Dokument produkoval externí poradce a agent Melanie Trumpové Marck Beckman. Zároveň dohlížel na filmovou smlouvu za velmi velkorysých čtyřicet milionů amerických dolarů (820,8 milionu korun) se studiem MGM, které patří Amazonu. Součástí dohody je také následný dokumentární cyklus, má být uveden později v tomto roce a zaměří se na některé priority Melanie Trumpové, například na děti v pěstounské péči.
Financování filmu tak bylo dalším sbližováním mezi Trumpem a Bezosem. Amazon – stejně jako další technologičtí giganti Google či Meta – rovněž věnoval milion dolarů do inauguračního fondu. Přitom Trump se dříve do Bezose často trefoval kvůli článkům v deníku Washington Post, který jeden z nejbohatších podnikatelů na světě vlastní.
Návrat kontroverzního režiséra
Režii dokumentu producenti svěřili Brettu Ratnerovi. Pro režiséra snímků ze sérií X-Men či Křižovatka smrti to znamená příležitost dostat se opět na filmařské výsluní. A to po téměř deseti letech. Mohlo by jít o poněkud kontroverzní volbu, protože Ratner z veřejného prostoru zmizel poté, co proti němu několik žen vzneslo obvinění ze sexuálního obtěžování. Stalo se tak v počátcích hnutí MeToo v roce 2017.
Ratner obvinění popřel, došlo k několika žalobám, na soud ale nedošlo. Nicméně od té doby na žádných významnějších hollywoodských produkcích nepracoval.
Není jasné, jak přesvědčil první dámu, aby mu svěřila svůj životní příběh, poznamenal loni při oznámení o vzniku dokumentu magazín Variety. Podle Los Angeles Times (LAT) doporučil Ratnera Melanii Trumpové její poradce a producent snímku Beckman. Donedávna z Hollywoodu vyhoštěného filmaře označil za „jednoho z nejtalentovanějších režisérů současnosti“. Znají se roky, z dob, kdy Ratner pro Beckmanovu agenturu točil reklamní kampaně.
LAT Ratnera představuje pragmatičtější – jako režiséra, který si „získal reputaci díky své ambicióznosti, neúnavné energii a nadpřirozené schopnosti obklopit se slavnými přáteli a mentory“.
U tohoto filmaře lze najít i další zprostředkované vazby na Trumpa. Spoluvlastnil totiž filmovou produkční společnost s pozdějším ministrem financí během Trumpova prvního funkčního období Stevena Mnuchina. RatPac-Dune Entertainment financovala filmy Warner Bros. jako Wonder Woman a Dunkerk.
Ratner by měl také režírovat pokračování Křižovatky smrti. Podle všeho po přímé žádosti Donalda Trumpa, aby studio Paramount, s jejichž vlastníky se prezident přátelí, akční krimi komedii vzkřísilo. Ratnerův návrat u kritiků vyvolává obavy, že vlivní muži se bez zodpovědnosti vrací do branže, píší LAT.
Premiéra v Trumpově-Kennedyho centru
Před uvedením filmu do biografů se Trumpovi hodlají účastnit slavnostní premiéry v kulturním Centru Johna F. Kennedyho pro múzická umění ve Washingtonu, do jehož názvu nechal současný prezident přidat svoje jméno.
Převzetí významné kulturní instituce Trumpem a jím dosazenými lidmi vedlo některé umělce a produkce k bojkotování tamního programu. Nejnověji své působení odřekl Philip Glass, jeden z nejuznávanějších současných skladatelů vážné hudby. Americký komponista zrušil světovou premiéru symfonie Lincoln, která se měla konat v červnu. Hodnoty hudebního díla, které je portrétem někdejšího prezidenta Spojených států Abrahama Lincolna, jsou v přímém rozporu s aktuálními hodnotami kulturního centra, zdůvodnil Glass své rozhodnutí.
Není to politický film, říkají lidé blízcí Bílému domu
Beckman o dokumentu Melania říká, že to „není to vůbec politický film“. Za zákulisí ukáže i třeba to, jak funguje tajná služba při ochraně první dámy, a Beckman přislíbil rovněž momenty zachycující prezidentův smysl pro humor. Deník Variety podotýká, že podle ukázek je jasné, že ani první dáma se nebojí „si ze sebe trochu utahovat“.
Tvůrčí vedení měla podle producenta pod palcem právě Melania Trumpová. Sama protagonistka anoncuje, že diváci budou svědky „soukromého, nefiltrovaného pohledu na to, jak se vypořádává s rodinou, podnikáním a filantropií na své pozoruhodné cestě k tomu, aby se stala první dámou Spojených států amerických.“
List The Indendent míní, že divácky přitažlivé by na dokumentu mohlo být právě odkrytí více z osobnosti první dámy, o níž se toho vlastně příliš neví. Nicméně i tak může být – a je – snímek vnímán některými jako propaganda.
Potenciální diváci dokumentu Melania by se ale měli od politiky oprostit, radí kupříkladu tiktokový influencer Link Lauren, přezdívaný MAGA Malfoy díky blízkosti k Trumpově hnutí Make America Great Again (Učiňme Ameriku opět skvělou) a podobnosti s postavou z filmové série o Harrym Potterovi.
„Jděte se na film podívat, bez ohledu na vaše politické názory nebo předem vytvořené představy o tom, kdo je první dáma Melania Trumpová,“ napsal poté, co snímek zhlédl s předstihem jako jeden z hostů v Bílém domě.
Návštěvnost se čeká průměrná
Diváky dokument, zdá se, potřebuje. Předprodeje zatím nesvědčí o velkém zájmu. Například magazín Forbes pár dní před premiérou informoval, že projekce ve velkých amerických městech nejsou zdaleka vyprodané. Také třeba ve Velké Británii je prodej vstupenek „slabý“, řekl deníku Guardian ředitel tamní sítě kin.
Prognózy tržeb za premiérový víkend pro severoamerická kina jsou průměrné, optimistické odhady hovoří až o pěti milionech dolarů, střízlivější o jednom až dvou. Tedy zhruba tolik, kolik utržil loni za úvodní víkend druhý nejúspěšnější dokument o slavné kapele Becoming Led Zeppelin.
První příčku obsadil film propagující album Taylor Swiftové, ale ten se s 34 miliony tržeb i pojetím vymyká srovnání. O zhruba deset milionů méně přinesl do pokladen za první víkend Fahrenheit 9/11. V celkových tržbách je ovšem tento snímek o prezidentství George W. Bushe a válce v Iráku „kasaštyk“ mezi dokumenty.
Risk pro Trumpa
Obecenstvo do kin láká i prezident Trump. „Film Melania musíte vidět. Kupte si lístky ještě dnes – rychle se vyprodávají!“ nabádá na sociálních sítích. Divácký zájem pohání navíc nezahálející marketingová kampaň, jejíž rozpočet pro celosvětové se účely údajně téměř rovná rozpočtu samotného filmu.
Je tedy možné, že se se prázdná sedadla v sálech zhruba patnácti stovek kin ještě na poslední chvíli zaplní, připouští The Hollywood Reporter. Větší otázkou zůstává, jak si film povede v týdnech po premiéře.
Melania je tak pro producenty, tvůrce i Trumpovi velkým riskem. Nedostatečná návštěvnost by mohla totiž zpochybnit i sílu Trumpovy hlavní podporovatelské základny.