Od doby, co je Kennedyho centrum Trumpovo, návštěvnost upadá

Tržby za představení v Kennedyho centru, jedné z nejprestižnějších amerických kulturních institucí, jsou nejhorší od pandemie covidu-19. Upozornila na to analýza deníku Washington Post. Centrum v hlavním americkém městě se potýká s kritikou od doby, kdy dohled nad programem, který považoval za příliš woke, převzal coby předseda prezident Donald Trump a do vedení dosadil republikánské sympatizanty.

Trump letos v únoru odvolal členy správní rady Kennedyho centra jmenované bývalým prezidentem Joem Bidenem a stal se jejím předsedou. Vedení instituce poté svěřil bývalému šéfovi tajných služeb a svému dlouholetému poradci Richardu Grenellovi.

„Převzali jsme Kennedyho centrum. Nelíbilo se nám, co uváděli, a řada dalších věcí. Máme ale zcela novou skupinu lidí, která se toho ujme. Já se stanu předsedou a zajistíme, aby to bylo dobré, a nebude to woke,“ prohlásil tehdy Trump s odkazem na výraz často označující různé aspekty protidiskriminační nebo sociálně-liberální politiky. Ve Spojených státech termín mnohdy pejorativně používají republikáni a jim naklonění komentátoři.

„Už žádné drag show ani žádná protiamerická propaganda – jen to nejlepší,“ upřesnil tehdy Trump své představy.

Bez drag show i bez tržeb

Nový tým měl rovněž napravit podle Grenella nedostatečné výdělky progresivních programů. Jenže to se podle listu Washington Post nedaří. Téměř devět měsíců poté, co se Trump stal předsedou centra, a více než měsíc po zahájení hlavní sezony, je prodej vstupenek do tří největších divadelních sálů Kennedyho centra nejhorší za poslední roky, píše list. Analyzoval prý údaje o prodeji vstupenek v porovnání této a minulých sezon a také z interních informací o tržbách.

Protest drag umělců a jejich podporovatelů po změnách Trumpovy administrativy v Kennedyho centru (jaro 2025)
Zdroj: Reuters/Craig Hudson

Prázdná sedadla zůstávají na koncertech Národního symfonického orchestru, při hostování broadwayských produkcí i na tanečních představeních. Nejmenovaný zaměstnanec Kennedyho centra listu řekl, že „bezprecedentní převzetí nepolitické umělecké instituce“ v kombinaci s nedostatkem zkušeností a rétorikou nového vedení mělo na Kennedyho centrum velký dopad.

Vidíme změnu, řekl Grenell

Na článek ve Washington Post Kennedyho centrum nereagovalo. „Děláme velké věci, které lidé chtějí vidět... Vidíme obrovskou změnu, protože lidé si uvědomují, že chtějí být součástí něčeho, co je program založený na zdravém rozumu,“ uvedl ale Grenell v rozhovoru dva týdny před zveřejněním analýzy.

Umělecké vedení Washingtonské národní opery v listopadu zmínilo, že soubor zvažuje odchod z Kennedyho centra, kde sídlí od jeho otevření na začátku sedmdesátých let. Hledání nového působiště zmiňuje jako možný scénář po propadu tržeb z prodeje vstupenek a „otřesení“ důvěry donorů v důsledku převzetí instituce Trumpem.

Skončil muzikál o žralokovi i sopranistka Flemingová

Někteří z propuštěných členů původní rady vyjádřili po tomto Trumpově rozhodnutí obavy z toho, že se prezident snaží ovládnout umění, informoval The Washington Post. „Nemyslím, že je pro zemi obecně dobré, když se do všeho tahá stranická politika. Bylo by hezké, kdyby v některých věcech měly zastoupení obě strany,“ uvedl jeden z odvolaných členů rady pod podmínkou anonymity.

Od Kennedyho centra se také samy distancovaly některé osobnosti z umění a šoubyznysu, když se rozhodly s institucí pod novým vedením nespolupracovat. Na svou funkci pokladníka rezignovala například showrunnerka seriálu Chirurgové Shonda Rhimesová, uměleckou poradkyní přestala být sopranistka Reneé Flemingová. 

Kennedyho centrum ve Washingtonu
Zdroj: Reuters/Hyungwon Kang

Jako konkrétní krok k „tomu nejlepšímu“ vnímali kritici změn v Kennedyho centru zrušení turné muzikálu Finn, který se měl po premiéře v této instituci představit i publiku mimo Washington. Příběh řeší prostřednictvím vyprávění o mladém žralokovi témata dospívání. Šedá paryba v závěru přijme nový, barevný a třpytivý vzhled, což tvůrci vykládají jako „univerzální poselství lásky a přijetí“. Předpokládají, že právě tenhle moment mohl vadit. Server Deadline uvedl, že podle centra bylo ale o zrušení rozhodnuto ještě před nástupem Trumpových lidí do vedení instituce, navíc z „čistě finančních“ důvodů.

Hamilton se nevrátí

Do Kennedyho centra se lidé nepodívají ani třeba na muzikál Hamilton, ovšem odvolat vystoupení se rozhodli sami producenti tohoto muzikálového hitu, ověnčeného divadelními cenami Tony i Pulitzerovou cenou. Pojednává o jednom ze zakladatelů státu a prvním ministru financí USA Alexandru Hamiltonovi a hraje se na Broadwayi už dekádu.

Představení v Kennedyho centru bylo naplánováno k 250. výročí podpisu Deklarace nezávislosti v příštím roce a pravděpodobně by šlo o největší produkci sezony v programu centra, jenže tvůrci nehodlají Hamilton vrátit do centra po celou dobu, kdy tuto uměleckou instituci bude řídit Donald Trump.

Muzikál Hamilton na Broadwayi (2021)
Zdroj: Reuters/Eduardo Munoz

Richard Grenell označil tento postoj za „reklamní trik“ a projev netolerance vůči lidem, kteří s tvůrci Hamiltona nesouhlasí politicky. Nicméně inscenace se v Kennedyho centru hrála po dobu čtrnácti týdnů už za první Trumpovy prezidentské éry v roce 2018, připomněl list The New York Times. Producent uvedl, že zrušení uvedení v příštím roce není jednáním proti Trumpově administrativě, ale proti „stranické politice Kennedyho centra“.

V publiku byli Obama, Biden i Pence

Muzikál za dobu uvádění zhlédla řada vysoce postavených politiků, zašel na něj Barack Obama, ještě když zastával prezidentskou funkci, i tehdejší viceprezident Joe Biden, oba zástupci demokratů.

Když na show v listopadu 2016, krátce po prvním vítězství republikánského kandidáta Donalda Trumpa v prezidentských volbách, zavítal nový viceprezident Mike Pence, oslovili ho při děkovačce herci s obavou, že „nová administrativa nebude chránit nás, naši planetu, děti a rodiče, že nás nebude bránit a že nám nezaručí naše nezadatelná práva“. Pence před koncem této výzvy z divadla odešel a Trump po divadelnících následně vyžadoval omluvu.

Vypískání z obou stran

Prvním představením, na které Trump zavítal do Kennedyho centra už coby jeho předseda, byli v červnu muzikáloví Bídníci. „Je mi to úplně jedno, starám se jen o to, aby země fungovala dobře,“ reagoval na dotaz New York Post, jak vnímá, že část obsazení plánovala představení bojkotovat právě kvůli prezidentově přítomnosti.

Do sporu s novým vedením Kennedyho centra se dostala také kytaristka Yasmin Williamsová, která zveřejnila e-mailovou korespondenci s Grenellem ohledně obav z omezení principů DEI (Diversity, Equity, Inclusion – diverzita, rovnost, inkluze). Šéf centra jí vysvětloval, že „každý, kdo zrušil vystoupení, tak učinil proto, že nemohl být v přítomnosti republikánů“, přičemž instituce sama „nezrušila ani jedno vystoupení“. Takové zprávy označil za mediální výmysl.

Richard Grenell (vlevo) a Donald Trump v Kennedyho centru na jaře 2025
Zdroj: Reuters/Jim Watson/Pool

„Kdo je tu netolerantní?“ položil také řečnickou otázku v souvislosti s nedávnou situací na koncertě Národního symfonického orchestru. Hudební produkci si přišel poslechnout i viceprezident JD Vance, ale ještě před prvními tóny slyšel pískot namířený proti němu.

A to kvůli muzejnímu komplexu Smithsonian Institution, v jehož radě Vance zasedá a kde dostal za úkol posvítit si na programy propagující „ideologie neslučitelné s federálními zákony a politikou“. Trump například muzeum zkritizoval za to, že příliš zdůrazňuje, jak špatné bylo otroctví. „Nic o úspěchu, nic o budoucnosti,“ vadí mu.

Trump vytáhl proti muzeu. Chce, aby dodržovalo jeho kulturní politiku
Ilustrační foto

Williamsová v září v Kennedyho centru zahrála, prý aby „podpořila všechny dobré lidi, kteří tu stále jsou“. Grenella i Trumpa poslala z pódia do patřičných míst, líčí LGBTQ+ magazín Advocate. Její vystoupení provázel pískot z hlediště, podle muzikantky iniciovaný od členů organizace Log Cabin Republicans, kteří uposlechli výzvu, „aby publikum bylo plné vlastenců“, a dorazili s cílem ji zastrašit. Log Cabin Republicans se popisují jako organizace pro LGBT konzervativce a jejich vztah s Trumpem je poněkud komplikovaný: zatímco při první prezidentské volbě ho nepodpořili, při té druhé ano.

Opera Melanie Trumpové?

Dráždění demokratů v souvislosti s Kennedyho centrem bude nejspíš dál pokračovat. V červenci přišli totiž republikáni v americké Sněmovně s nápadem na přejmenování Opery Kennedyho centra po Melanii Trumpové. První dáma je podle tradice čestnou předsedkyní správní rady instituce. Operní sál s kapacitou 2364 míst je po koncertní síni druhým největším v celém kulturním komplexu.

Pasáž o přejmenování opery zahrnuli republikáni do pozměňovacího návrhu zákona o rozpočtu ministerstva vnitra, Agentury pro ochranu životního prostředí (EPA) a dalších vládních agentur na příští rok. K republikánům se v hlasování pro návrh přidala demokratická kongresmanka Marie Gluesenkampová Perezová. Pro zavedení opatření musí zákon schválit Sněmovna reprezentantů a Senát.

Nejhorší, okomentoval Trump portrét od britské malířky. Ten od Putina ho dojal
Trumpův portrét v Kapitolu v Coloradu

Od doby, co je Kennedyho centrum Trumpovo, návštěvnost upadá

Tržby za představení v Kennedyho centru, jedné z nejprestižnějších amerických kulturních institucí, jsou nejhorší od pandemie covidu-19. Upozornila na to analýza deníku Washington Post. Centrum v hlavním americkém městě se potýká s kritikou od doby, kdy dohled nad programem, který považoval za příliš woke, převzal coby předseda prezident Donald Trump a do vedení dosadil republikánské sympatizanty.
