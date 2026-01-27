Zimní bouře si ve Spojených státech vyžádala už nejméně 35 obětí, píše agentura AP. Jsou mezi nimi tři bratři ve věku šest, osm a devět let, pod kterými se v pondělí probořil led na soukromém jezírku v Texasu. Národní meteorologická služba (NWS) vydala varování před extrémním a nebezpečným chladem, které v úterý ráno místního času platilo od Texasu až po Pensylvánii. V některých oblastech se očekává pokles teploty až na minus 29 stupňů Celsia.
S výpadky elektřiny se potýká přes 560 tisíc odběratelů, z toho přes 170 tisíc v Tennessee, uvádí monitorovací server PowerOutage.us. Výpadky z velké části postihují jih země, kde o víkendu mrznoucí déšť polámal větve stromů a poničil elektrické vedení. Kromě Tennessee se potýkají se značnými problémy také Mississippi a Louisiana. Úřady upozornily, že obnovení dodávek může trvat několik dní.
Mezi oběťmi zimního počasí jsou rovněž dva lidé z Ohia a Massachusetts, které přejel sněžný pluh. Dva teenagery v Arkansasu a Texasu zabila nehoda při bobování. V Kansasu bylo nalezeno tělo ženy pokryté sněhovou pokrývkou. Představitelé města New York oznámili, že venku bylo během víkendu nalezeno osm mrtvých lidí.
Mráz může způsobit podchlazení a omrzliny, varují úřady
Ve značné části Spojených států má celé úterý mrznout, píše AP. V Kentucky guvernér státu Andy Beshear varoval, že teploty mohou klesnout tak nízko, že pouhých deset minut strávených venku může způsobit omrzliny nebo podchlazení. Teploměry na severu Floridy podle předpovědi budou v noci na středu místního času ukazovat minus 3,9 stupně Celsia.
Počet letů rušených kvůli počasí klesá, píše server Business Insider. V úterý bylo zatím zrušeno 1,3 tisíce letů, což je méně než v předchozích dnech. V neděli bylo zrušeno na jedenáct tisíc letů, což bylo podle ministra dopravy Seana Duffyho nejvíce od koronavirové pandemie v roce 2020. V pondělí bylo zrušeno více než šest tisíc letů.
Další zimní bouře by podle předpovědí mohla zasáhnout část východního pobřeží USA tento víkend.