Zimní bouře v USA má oběti. Způsobila výpadky elektřiny a problémy v dopravě


26. 1. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Devět mrtvých si vyžádala zimní bouře, která nyní sužuje značnou část Spojených států, informuje zpravodajský server NBC News. Zrušeno podle něj v neděli bylo ve Spojených státech přes dvanáct tisíc letů, v pondělí se očekává zrušení dalších více než tří tisíc leteckých spojení a zpoždění dalších 645. S výpadky elektřiny se stále potýká více než 820 tisíc odběratelů, z toho přes čtvrt milionu v Tennessee, uvádí monitorovací server PowerOutage.us.

Chladné počasí si vyžádalo tři mrtvé v Tennessee, dva v Louisianě a dva v Texasu a jednoho v Kansasu a Massachusetts, uvedla NBC News s odkazem na tamní úřady. Mezi mrtvými je podle serveru i šestnáctiletá dívka, kterou stejně starý chlapec v Texasu táhl na laně za džípem na bobech. Dívka ve vysoké rychlosti narazila do obrubníku a následně do stromu a zemřela po převozu do nemocnice. Další šestnáctiletá dívka, která se také nechala táhnout na bobech, je v kritickém stavu.

Od Texasu po severovýchodní cíp Spojených států podle Národní meteorologické služby (NWS) panují „život ohrožující“ podmínky. Vydatné sněžení, sníh s deštěm a mrznoucí déšť, což je nebezpečný jev, při němž se ochlazené dešťové kapky okamžitě mění v led na povrchu, by mohly přetrvávat několik dní a bouře by mohla zasáhnout zhruba 185 milionů Američanů, tedy více než polovinu populace.

„Sníh a led budou tát velmi, velmi pomalu a jen tak nezmizí, což výrazně zkomplikuje jakékoli záchranné a obnovovací práce,“ řekla stanici CBS News meteoroložka NWS Allison Santorelliová.

Stav nouze

Téměř polovina států vyhlásila stav nouze a školy po celé zemi ruší výuku. Americký Senát také zrušil hlasování plánované na pondělní večer. Při vyhlášení stavu nouze v hlavním městě Washingtonu starostka Muriel Bowserová nynější sněhovou bouři označila za největší za posledních deset let.

Zatímco severní oblasti, jako jsou Severní a Jižní Dakota a Minnesota, jsou na zimní teploty pod bodem mrazu zvyklé, v Texasu, Louisianě a Tennessee jsou teploty přibližně o patnáct až dvacet stupňů Celsia nižší než je sezonní průměr. V Bostonu, New Yorku a Albany by podle NBC News mohlo napadnout 40 až 60 centimetrů sněhu. Hustě sněžit by mělo také ve státech Maine a Connecticut.

Bouře se bude pohybovat směrem na severovýchod a v úterý by se měla přesunout nad východ Kanady. Chladno podle předpovědí zůstane i začátkem února.

Se silným sněžením se potýká také Kanada, kde byly zrušeny stovky letů. V provincii Ontario, kde se nachází hlavní město Ottawa, by podle předpovědí mohlo napadnout patnáct až třicet centimetrů sněhu.

