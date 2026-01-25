Sněhová bouře zasáhla jih USA, letiště zrušila tisíce letů

Kvůli nepříznivému zimnímu počasí bylo ve Spojených státech zrušeno přes čtrnáct tisíc letů, napsala v neděli televizní stanice CNN. Podle ní se bez elektřiny ocitly desítky tisíc odběrných míst. Meteorologové vydali varování před nadměrným sněžením, ledovkou a dalším extrémním projevům zimního počasí pro oblasti, kde žije na 140 milionů Američanů.
Velké komplikace způsobuje bouře například v Oklahoma City, kde hlavní letiště zrušilo lety na sobotu i neděli ráno. V Atlantě se od neděle očekává silná ledovka a od nedělního odpoledne tamního času by na severovýchodě USA mělo začít hustě sněžit, uvedla letecká společnost Delta v prohlášení.
Sněhová bouře narušuje leteckou dopravu po celých USA, aerolinky ruší lety a varují před očekávanými zpožděními, informovala stanice CNN. Ty se podle Delta Air Lines dotknou také například Ohia či Tennessee.
Desetitisíce míst bez elektřiny
Mezi prvními státy zasáhla bouře Texas, a to před půlnocí středoevropského času. Bez proudu se ocitly desítky tisíc lidí. Tisíce dobrovolníků na předem vybraných místech rozdávají teplá jídla i deky.
V Mississippi je více než 47 tisíc odběrných míst bez elektřiny, vyplývá to z webu poweroutage.us. To je trojnásobný nárůst oproti stavu před dvěma hodinami, kdy jich bez elektřiny bylo 15 tisíc.
Počet odběrných míst v Louisianě, která nyní zůstala bez elektřiny, vzrostl na téměř 70 tisíc, před dvěma hodinami to bylo 57 tisíc, uvádí webová stránka. Celkový počet zákazníků bez dodávek proudu v celé zemi vzrostl za 12 hodin na více než 230 tisíc, uvedla agentura Reuters.
Prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil nouzový stav v Jižní Karolíně, Virginii, Tennessee, Georgii, Severní Karolíně, Marylandu, Arkansasu, Kentucky, Louisianě, Mississippi, Indianě a Západní Virginii. „Budeme i nadále sledovat situaci a zůstaneme v kontaktu se všemi státy, které se nacházejí v dráze této bouře. Zůstaňte v bezpečí a v teple,“ napsal Trump v příspěvku na sociání síti Truth Social.
„Očekáváme nejméně 20 až 23 centimetrů sněhu, pravděpodobně i více. Nebude to jen sníh. Tato bouře s sebou přinese také intenzivní chlad. Dlouhé období mrazivých teplot, které potrvá až do příštího týdne,“ prohlásil starosta New Yorku Zohran Mamdani.
Na severu USA se rovněž očekává silné sněžení. Po Texasu a Oklahomě, které zasáhl už v pátek, se během soboty bouřkový systém přesunul přes Ohio k Virginii. Hluboké mrazy se proto očekávají v severovýchodním cípu USA.
V Minneapolisu ve státě Minnesota rtuť teploměru v noci klesla k minus 30 stupňům Celsia. Stanice Fox Weather v této souvislosti zveřejnila kuriózní video, na němž jsou vidět zmrzlé špagety na vidličce, což vytváří iluzi příboru vznášejícího se nad talířem.