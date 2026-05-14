Soud pravomocně zamítl žalobu Parkanové kvůli nezákonnému stíhání v kauze CASA

Pražský městský soud ve čtvrtek pravomocně zamítl žalobu exministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Potvrdil tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítl odvolání bývalé političky. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu.
Soudy žalobu bývalé ministryně zamítly i v minulosti, rozsudky ale loni v říjnu zrušil Nejvyšší soud (NS). Konstatoval, že v případu nebyly zohledněny klíčové okolnosti – například porušení presumpce neviny. Podle odvolacího senátu však ani další dokazování neukázalo, že by tomu tak bylo. Parkanová se nyní může znovu obrátit na Nejvyšší soud. Zda to udělá, nechtěla její právní zástupkyně Lucie Števiarová zatím sdělit.
Soudkyně Ludmila Petráková v odůvodnění verdiktu uvedla, že soud rozhodně nezpochybňuje, že stíhání velmi vážně zasáhlo do osobnostních práv bývalé ministryně a mělo dopady i na její zdravotní stav. Členka odvolacího senátu dokonce označila tento zásah za devastující. Zároveň ale řekla, že Parkanová nebyla ve vazbě ani nebyla nepravomocně odsouzena. Částku, kterou dříve od ministerstva žena dostala, proto označil soud za odpovídající.
„My se neztotožňujeme s tvrzením žalobkyně, že její stíhání bylo nedůvodné již od počátku,“ prohlásila Petráková. Až rozsáhlé dokazování v případu podle ní ukázalo, že se skutek, ze kterého policie Parkanovou obvinila, vůbec nestal. Policisté ani státní zástupci také podle odvolacího senátu neučinili v době stíhání žádná prohlášení, která by vybočovala z normálu.
Medializace neospravedlňuje vyšší odškodné
Podle redaktorky ČT Daniely Kopřivové zástupci Parkanové zmiňovali i velkou medializaci případu, která zasahovala do osobního života bývalé ministryně. Soudkyně nicméně uvedla, že míra medializace byla přiměřená a že „byla důsledkem veřejnosti procesu“. Podle soudu tak „ani tyto skutečnosti neukazují na to, že by měla (Parkanová) dostat vyšší odškodné“, dodala redaktorka.
Nákup čtyř transportních letounů zhruba za 3,5 miliardy korun schválila vláda Mirka Topolánka (ODS) v roce 2009. Parkanovou a šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka následně policie obvinila ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 819 milionů. Obžaloba jim vytýkala to, že před rozhodnutím o nákupu nedali zpracovat nezávislý posudek a že stroje proto byly předražené.
Exministryně obrany čelila stíhání od roku 2012, rezignovala tehdy na funkci místopředsedkyně sněmovny. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Podle pravomocného rozsudku nevznikla státu žádná škoda a oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem.