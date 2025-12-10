Soud odmítl přiznat Parkanové 8,5 milionu za stíhání v kauze CASA

Obvodní soud znovu v plném rozsahu zamítl žalobu bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové. České televizi to sdělila mluvčí soudu Marcela Pröllerová. Parkanová po státu požaduje 8,5 milionu korun za dlouhé trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA, které skončilo osvobozujícím rozsudkem. Mnohamilionové odškodné soudy exministryni v minulosti opakovaně nepřiznaly. Obrátila se proto na Nejvyšší soud, který předchozí rozhodnutí o nepřiznání odškodného letos v říjnu zrušil. Nyní však Parkanové obvodní soud, zatím nepravomocně, odškodnění opět nepřiznal.
„Žaloba byla v plném rozsahu zamítnuta. Rozhodnutí není pravomocné. Odůvodnění Vám nesdělím, neboť není vypracován rozsudek v papírové podobě,“ uvedla pro ČT Pröllerová.
Ministerstvo spravedlnosti se bývalé ministryni už v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu korun. Parkanová však po státu požaduje odškodné vyšší.
Parkanová byla ministryní obrany ve vládě Mirka Topolánka, která v roce 2009 schválila nákup čtyř transportních letounů CASA za přibližně 3,5 miliardy korun. Ministryni a šéfa ministerské sekce vyzbrojování Jiřího Staňka následně policie obvinila ze zneužití pravomoci a z porušení povinnosti při správě cizího majetku se škodou 819 milionů korun. Obžaloba jim vytýkala to, že před rozhodnutím o nákupu nenechali zpracovat nezávislý posudek, a že stroje proto byly předražené.
Bývalá ministryně obrany čelila stíhání od roku 2012, rezignovala tehdy na funkci místopředsedkyně sněmovny. Soudy ji definitivně osvobodily v říjnu 2021. Podle pravomocného rozsudku nevznikla státu žádná škoda a oba obžalovaní udělali maximum pro to, aby se obchod uskutečnil v souladu se zákonem.