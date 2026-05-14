Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů

Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července.
V současné emisi očekává Schillerová prodej obligací zhruba za dvacet miliard korun. Z toho deset miliard korun by mělo připadnout na tříměsíční dluhopisy a po pěti miliardách korun na oba typy pětiletých dluhopisů.
Ministryně zároveň upozornila, že objem může být v závislosti na poptávce vyšší či nižší. Každý zájemce může do dluhopisů investovat od tisíce do tří milionů korun. Další emisi Dluhopisů Republiky Schillerová plánuje předběžně na dobu před Vánoci.
Podle Schillerové je nabídka dluhopisů občanům výhodná pro stát i pro investory. Pro stát to představuje diverzifikaci rizika a snížení závislosti na velkých institucionálních investorech. Lidé podle ministryně získají možnost stabilní a bezpečné investice. Výnosy ze státních dluhopisů jsou přitom osvobozeny od daně z příjmu respektive od srážkové daně v případě domácnostní.
U pětiletého fixního dluhopisu bude průměrná úroková sazba při držení do splatnosti 4,5 procenta ročně. Úročení se bude zvyšovat v jednotlivých letech s délkou držení dluhopisu. U protiinflačního dluhopisu se bude úroková sazba odvíjet od květnové meziroční inflace v jednotlivých letech.
Roční výnosy dluhopisů se budou reinvestovat do stejné emise. Lidé budou moci jednou ročně k předem stanovenému datu požádat o předčasné splacení dluhopisů včetně výnosů, a to bez sankcí a poplatků.
Tříměsíční dluhopis bude úročen sazbou 3,5 procenta ročně. Sazba se může měnit, pokud svou základní úrokovou sazbu upraví Česká národní banka (ČNB). Po třech měsících se dluhopis automaticky vymění za nový a jeho výnos se reinvestuje, pokud lidé čtyři pracovní dny před splatností nepožádají o vyplacení peněz.