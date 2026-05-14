Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů


14. 5. 2026
Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července.

V současné emisi očekává Schillerová prodej obligací zhruba za dvacet miliard korun. Z toho deset miliard korun by mělo připadnout na tříměsíční dluhopisy a po pěti miliardách korun na oba typy pětiletých dluhopisů.

Ministryně zároveň upozornila, že objem může být v závislosti na poptávce vyšší či nižší. Každý zájemce může do dluhopisů investovat od tisíce do tří milionů korun. Další emisi Dluhopisů Republiky Schillerová plánuje předběžně na dobu před Vánoci.

Podle Schillerové je nabídka dluhopisů občanům výhodná pro stát i pro investory. Pro stát to představuje diverzifikaci rizika a snížení závislosti na velkých institucionálních investorech. Lidé podle ministryně získají možnost stabilní a bezpečné investice. Výnosy ze státních dluhopisů jsou přitom osvobozeny od daně z příjmu respektive od srážkové daně v případě domácnostní.

U pětiletého fixního dluhopisu bude průměrná úroková sazba při držení do splatnosti 4,5 procenta ročně. Úročení se bude zvyšovat v jednotlivých letech s délkou držení dluhopisu. U protiinflačního dluhopisu se bude úroková sazba odvíjet od květnové meziroční inflace v jednotlivých letech.

Roční výnosy dluhopisů se budou reinvestovat do stejné emise. Lidé budou moci jednou ročně k předem stanovenému datu požádat o předčasné splacení dluhopisů včetně výnosů, a to bez sankcí a poplatků.

Tříměsíční dluhopis bude úročen sazbou 3,5 procenta ročně. Sazba se může měnit, pokud svou základní úrokovou sazbu upraví Česká národní banka (ČNB). Po třech měsících se dluhopis automaticky vymění za nový a jeho výnos se reinvestuje, pokud lidé čtyři pracovní dny před splatností nepožádají o vyplacení peněz.

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.
Sněmovna odmítla konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Sněmovna ve čtvrtek odpoledne přijala vládní usnesení, které odmítá konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Text vyzval organizátory akce, aby od jejího pořádání ustoupili. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V opozičních lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem: „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
Inspekce varuje před mletým vepřovým se salmonelou, lidé ho mohou mít v mrazničce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před mletým vepřovým masem, které obsahovalo salmonelu. Podle údajů na balení maso pocházelo z Polska. V prodejní síti se už nenachází, mělo datum spotřeby do 17. dubna. Inspekce ale předpokládá, že by jej lidé mohli mít doma uložené v mrazničce.
Soud pravomocně zamítl žalobu Parkanové kvůli nezákonnému stíhání v kauze CASA

Pražský městský soud ve čtvrtek pravomocně zamítl žalobu exministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Potvrdil tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítl odvolání bývalé političky. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu.
NS: K organizaci živé produkce je nutný souhlas nositelů autorských práv

Nejvyšší soud vyložil rozhodnutí o tom, koho lze považovat za provozovatele živého provedení díla podle autorského zákona. Podle rozhodnutí musí mít faktický organizátor živé kulturní produkce souhlas nositelů autorských práv, jinak odpovídá za neoprávněné užití díla a je povinen vydat bezdůvodné obohacení. Rozhodnutí souvisí se sporem o produkci Divadla Járy Cimrmana a potvrzuje úspěch Filipa Smoljaka, jehož otec Ladislav je spoluautorem her.
VideoOdpovědné hospodaření není snadné, říká Činčila. Jsme v kleštích, míní Pařil

Poslanci ve středu na mimořádné schůzi jednali o návrhu zákona, který by výrazně uvolnil pravidla rozpočtové odpovědnosti; schvalovat by ho dle Taťány Malé (ANO) mohli v pátek. „Pravidla je za mě potřeba změnit, protože se jinak nehneme z místa,“ sdělil v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Patrik Pařil (ANO). „Jsme v kleštích, které nás brzdí v tom, abychom mohli v budoucnu, nebo především v příštích letech, investovat a snažit se ekonomický růst ještě víc povznést,“ podotkl. Místopředseda téhož výboru Benjamin Činčila (KDU-ČSL) připustil, že pravidla jsou přísná, ale tak je to podle něj v pořádku. „Odpovědné hospodaření není nikdy snadné. (...) Snadné je rozvolnit pravidla a zadlužovat se do aleluja, ale to není odpovědné ani pro současnou generaci, a už vůbec ne pro ty budoucí,“ zdůraznil.
Víkend bude chladný. Hodně pršet má hlavně na východě Česka

Nadcházející víkend v Česku bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni Celsia. Oteplení nad dvacet stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
