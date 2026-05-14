NS: K organizaci živé produkce je nutný souhlas nositelů autorských práv


před 2 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT24

Nejvyšší soud vyložil rozhodnutí o tom, koho lze považovat za provozovatele živého provedení díla podle autorského zákona. Podle rozhodnutí musí mít faktický organizátor živé kulturní produkce souhlas nositelů autorských práv, jinak odpovídá za neoprávněné užití díla a je povinen vydat bezdůvodné obohacení. Rozhodnutí souvisí se sporem o produkci Divadla Járy Cimrmana a potvrzuje úspěch Filipa Smoljaka, jehož otec Ladislav je spoluautorem her.

Filip Smoljak zažaloval Žižkovské divadlo J. Cimrmana, což je příspěvková organizace Prahy 3. Domáhal se vydání bezdůvodného obohacení kvůli tomu, že divadlo v letech 2019 a 2020 provozovalo hry, které Ladislav Smoljak napsal spolu se Zdeňkem Svěrákem, aniž mělo uzavřenou licenční smlouvu s dědicem autorských práv.

Městský soud v Praze Filipu Smoljakovi přiznal dohromady zhruba 130 tisíc korun plus úroky. Rozhodnutí potvrdil Vrchní soud v Praze.

Příspěvková organizace v dovolání k Nejvyššímu soudu tvrdila, že je takzvanou stagionou, tedy že jen přenechává prostory ke zkouškám a představením, nemá vlastní soubor a cimrmanovskou produkci objednává od výkonných umělců prostřednictvím agentury Echo. Tvrzení, že divadlo „jen půjčuje sál“, však podle Nejvyššího soudu neobstojí, pokud představení fakticky organizačně zajišťuje.

„Provozovatelem je ten, kdo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost organizačně zajišťuje představení – zejména sjednává výkonné umělce, a to i formou objednání vystoupení, prodává vstupenky, zajišťuje propagaci a nese hospodářské riziko, a nikoli pouze ten, kdo dílo umělecky provádí nebo jen pronajímá či jinak přenechává prostor k uskutečnění představení,“ uvedla mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková. Verdikt je dostupný na úřední desce.

Rozhodnutí má podle Tomíčkové širší význam pro kulturní provoz. Týká se obecně subjektů, které pořádají živá představení, tedy nejen kamenných divadel, ale také případně kulturních domů či festivalů. Nadále ale platí, že provozovatelem podle autorského zákona není ten, kdo skutečně jen pronajme místnost k živé produkci, ani samotný výkonný umělec.

Filip Smoljak kvůli otcovu odkazu vedl řadu soudních sporů s různými výsledky. S divadlem uzavřel v roce 2021 před Městským soudem v Praze smír.

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

Aby zběhl k Ukrajincům, zastřelil dva Rusy. Dezertérů mezi okupanty přibývá

Rusko bájí s AI o vítězstvích, na frontě je ale příběh jiný

Stomatová a Schürger z ČT mají cenu za reportáž z Ukrajiny, ocenění jsou novináři mnoha médií

Izrael asi čekají předčasné volby, koalice chce hlasovat o rozpuštění parlamentu

Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Inspekce varuje před mletým vepřovým se salmonelou, lidé ho mohou mít v mrazničce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před mletým vepřovým masem, které obsahovalo salmonelu. Podle údajů na balení maso pocházelo z Polska. V prodejní síti se už nenachází, mělo datum spotřeby do 17. dubna. Inspekce ale předpokládá, že by jej lidé mohli mít doma uložené v mrazničce.
Soud pravomocně zamítl žalobu Parkanové kvůli nezákonnému stíhání v kauze CASA

Pražský městský soud ve čtvrtek pravomocně zamítl žalobu exministryně obrany Vlasty Parkanové, která žádala odškodné 8,5 milionu korun za dlouholeté nezákonné trestní stíhání v kauze armádních letounů CASA. Potvrdil tak loňské rozhodnutí obvodního soudu a zamítl odvolání bývalé političky. Ministerstvo spravedlnosti se Parkanové v minulosti omluvilo a zaplatilo jí 1,6 milionu.
VideoOdpovědné hospodaření není snadné, říká Činčila. Jsme v kleštích, míní Pařil

Poslanci ve středu na mimořádné schůzi jednali o návrhu zákona, který by výrazně uvolnil pravidla rozpočtové odpovědnosti; schvalovat by ho dle Taťány Malé (ANO) mohli v pátek. „Pravidla je za mě potřeba změnit, protože se jinak nehneme z místa,“ sdělil v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Patrik Pařil (ANO). „Jsme v kleštích, které nás brzdí v tom, abychom mohli v budoucnu, nebo především v příštích letech, investovat a snažit se ekonomický růst ještě víc povznést,“ podotkl. Místopředseda téhož výboru Benjamin Činčila (KDU-ČSL) připustil, že pravidla jsou přísná, ale tak je to podle něj v pořádku. „Odpovědné hospodaření není nikdy snadné. (...) Snadné je rozvolnit pravidla a zadlužovat se do aleluja, ale to není odpovědné ani pro současnou generaci, a už vůbec ne pro ty budoucí,“ zdůraznil.
Víkend bude chladný. Hodně pršet má hlavně na východě Česka

Nadcházející víkend v Česku bude deštivý a chladný. Vydatně pršet bude zejména ve východní polovině země, a to především v neděli. Teplotní maxima budou mezi 11 až 17 stupni Celsia. Oteplení nad dvacet stupňů očekávají meteorologové až v příštím týdnu. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

Ambulantní specialisté oslovení Českou televizí zaznamenali výrazné zvýšení cen jednorázových zdravotnických rukavic. Někteří evidují také méně dodaných kusů, než si objednali. Ceny jsou podle lékařů oproti začátku roku na dvojnásobku. Potíže přiznávají také některé z dodavatelských a distribučních firem. Stav dávají lékaři i firmy do souvislosti s aktuální geopolitickou situací a nižší dostupností některých materiálů.
Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření

V Brně se tento měsíc uskuteční sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL), poprvé v Česku. Jeho konání vadí vládě ANO, SPD a Motoristů, která chce ve sněmovně prosadit usnesení vyzývající k jeho zrušení. Ze strany kritiků akce opět zaznívají kromě jiného obavy ze zrušení takzvaných Benešových dekretů a otevření majetkových otázek. SdL se ale majetkových nároků v průběhu let vzdalo a také dekrety jsou pro něj už jen okrajovým tématem.
Sněmovna schvalování novely rozpočtových zákonů nedokončila

Poslanci ve středu nedokončili závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice ji kritizovala, obává se umožnění nekontrolovatelného zadlužování a posunu ve vztahu výkonné a zákonodárné moci. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítla, že by nemyslela na další generace. Dolní komora dále projednala ve druhém čtení senátní ústavní novelu, která rozšiřuje prověrkovou působnost Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) i na Českou televizi a Český rozhlas. Jednání o protiobstrukčních úpravách sněmovního jednacího řádu sněmovna přerušila do pátku.
