NS: K organizaci živé produkce je nutný souhlas nositelů autorských práv

Nejvyšší soud vyložil rozhodnutí o tom, koho lze považovat za provozovatele živého provedení díla podle autorského zákona. Podle rozhodnutí musí mít faktický organizátor živé kulturní produkce souhlas nositelů autorských práv, jinak odpovídá za neoprávněné užití díla a je povinen vydat bezdůvodné obohacení. Rozhodnutí souvisí se sporem o produkci Divadla Járy Cimrmana a potvrzuje úspěch Filipa Smoljaka, jehož otec Ladislav je spoluautorem her.
Filip Smoljak zažaloval Žižkovské divadlo J. Cimrmana, což je příspěvková organizace Prahy 3. Domáhal se vydání bezdůvodného obohacení kvůli tomu, že divadlo v letech 2019 a 2020 provozovalo hry, které Ladislav Smoljak napsal spolu se Zdeňkem Svěrákem, aniž mělo uzavřenou licenční smlouvu s dědicem autorských práv.
Městský soud v Praze Filipu Smoljakovi přiznal dohromady zhruba 130 tisíc korun plus úroky. Rozhodnutí potvrdil Vrchní soud v Praze.
Příspěvková organizace v dovolání k Nejvyššímu soudu tvrdila, že je takzvanou stagionou, tedy že jen přenechává prostory ke zkouškám a představením, nemá vlastní soubor a cimrmanovskou produkci objednává od výkonných umělců prostřednictvím agentury Echo. Tvrzení, že divadlo „jen půjčuje sál“, však podle Nejvyššího soudu neobstojí, pokud představení fakticky organizačně zajišťuje.
„Provozovatelem je ten, kdo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost organizačně zajišťuje představení – zejména sjednává výkonné umělce, a to i formou objednání vystoupení, prodává vstupenky, zajišťuje propagaci a nese hospodářské riziko, a nikoli pouze ten, kdo dílo umělecky provádí nebo jen pronajímá či jinak přenechává prostor k uskutečnění představení,“ uvedla mluvčí Nejvyššího soudu Gabriela Tomíčková. Verdikt je dostupný na úřední desce.
Rozhodnutí má podle Tomíčkové širší význam pro kulturní provoz. Týká se obecně subjektů, které pořádají živá představení, tedy nejen kamenných divadel, ale také případně kulturních domů či festivalů. Nadále ale platí, že provozovatelem podle autorského zákona není ten, kdo skutečně jen pronajme místnost k živé produkci, ani samotný výkonný umělec.
Filip Smoljak kvůli otcovu odkazu vedl řadu soudních sporů s různými výsledky. S divadlem uzavřel v roce 2021 před Městským soudem v Praze smír.