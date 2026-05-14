Inspekce varuje před mletým vepřovým se salmonelou, lidé ho mohou mít v mrazničce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před mletým vepřovým masem, které obsahovalo salmonelu. Podle údajů na balení maso pocházelo z Polska. V prodejní síti se už nenachází, mělo datum spotřeby do 17. dubna. Inspekce ale předpokládá, že by jej lidé mohli mít doma uložené v mrazničce.
Mleté vepřové do dvaceti procent tuku o hmotnosti 0,48 kilogramu s veterinárním označením PL 24770305 WE odebrali inspektoři v prodejně řetězce Albert v Teplicích.
„Laboratorní rozbor potvrdil v uvedené šarži potraviny přítomnost bakterií rodu Salmonella Kapemba, které jsou původcem onemocnění salmonelóza. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný výrobek má již prošlé datum použitelnosti, v tržní síti se nenachází,“ uvedl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
„Státní zemědělská a potravinářská inspekce však důrazně doporučuje všem spotřebitelům, kteří by mohli mít výrobek doma v zamrazeném stavu, aby jej nekonzumovali. Případné zmrazení nemá na bakteriální kontaminaci prakticky žádný vliv,“ dodal Kopřiva.
Upozornění o zajištění nevyhovující potraviny Státní zemědělská a potravinářská inspekce vložila do evropského systému rychlého varování pro potraviny, aby bylo možné případ vyšetřit v zemi původu. S prodejcem zahájila inspekce správní řízení o uložení pokuty.