Policie ukázala záznam útěku zloděje lebky svaté Zdislavy

Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů.
Záznam útěku pachatele po krádeži zveřejnila policie na svém webu. Neznámý pachatel v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl.
Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii a když poté přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat. Po pachateli policie zatím marně pátrá.
„Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky během úterý a zejména v podvečer do 18:00,“ uvedla ve čtvrtek regionální mluvčí policie Ivana Baláková.
Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. „A činíme kroky k zařazení relikvie do celosvětové databáze odcizených předmětů zpracovávané Interpolem,“ dodala mluvčí policie.
Bazilika je opět otevřená
Bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku, která je národní kulturní památkou, je od čtvrtka opět přístupná veřejnosti. Uzavřená byla kvůli vyšetřování policie. Představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí Pavel P. Mayer řekl, že relikviář nechali na svém místě, což je jeden z bočních oltářů hlavní lodi baziliky.
„Uklidili jsme střepy, které byly na menze oltáře. Trošku jsme upravili květiny, ale ten samotný relikviář, novorokový, kde bylo rozbito to sklo, a pak i ten vnitřní, kde bylo také rozbito sklo, tak to jsme nechali v tom stavu, aby lidé viděli, co je dneska bohužel možné,“ řekl Mayer.
Podle Mayera zatím žádná nová bezpečnostní opatření po krádeži relikvie nepřijali. „To bylo to nejvzácnější, co zde mohlo být vzato. Takže už jsme žádná další opatření nedělali a pokračujeme v tom bezpečnostním režimu, který byl předtím,“ řekl.
Bazilika je včetně prohlídek přístupná denně od 9:00 do 17:00. Nic se nemění ani na programu bohoslužeb.
Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátor litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném náleží, považuje krádež za vážnou věc. Vyzval ve středu pachatele, aby lebku vrátil. O motivaci zloděje je podle něj možné jen spekulovat. „Já se domnívám, že to buď může být někdo, kdo není úplně v pořádku psychicky, nebo někdo, kdo to chce používat k nějakým třeba okultním praktikám. Pak se ptám, proč zrovna tuhle lebku? Nebo to může být někdo, kdo třeba na objednávku pro někoho zkrátka tu lebku ukradl. Nic jiného mě nenapadá,“ řekl Přibyl.
Svatá Zdislava z Lemberka žila v první polovině 13. století. Proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. S manželem, velmožem Havlem z Markvartic, vybudovala kostel, klášter a špitál, v kterém ošetřovala nemocné a mnoho jich uzdravila. Je patronkou Libereckého kraje, Litoměřické diecéze, České dominikánské provincie a patronkou rodin. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.
