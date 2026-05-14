Policie ukázala záznam útěku zloděje lebky svaté Zdislavy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Policie ve čtvrtek zveřejnila záznam z kamery, který zachycuje útěk pachatele po úterní krádeži lebky sv. Zdislavy z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty chce policie zařadit do celosvětové databáze odcizených předmětů.

Záznam útěku pachatele po krádeži zveřejnila policie na svém webu. Neznámý pachatel v úterý mezi 18:00 až 18:15 využil toho, že byl v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy vypnutý alarm při přípravě bohoslužby a uvnitř nikdo nebyl.

Krádež lebky umístěné ve skleněné schránce byla velmi rychlá. Kněz se připravoval v zákristii a když poté přicházel k oltáři, uslyšel jen dvě rány a poté viděl někoho utíkat. Po pachateli policie zatím marně pátrá.

„Stále vyhodnocujeme stopy zajištěné v kostele, přičemž spolupracujeme s kriminalistickým ústavem v Praze a také zpracováváme informace od občanů. Pomohou nám i záznamy z palubních kamer z projíždějících vozidel v okolí baziliky během úterý a zejména v podvečer do 18:00,“ uvedla ve čtvrtek regionální mluvčí policie Ivana Baláková.

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice
Lebka svaté Zdislavy

Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí. „A činíme kroky k zařazení relikvie do celosvětové databáze odcizených předmětů zpracovávané Interpolem,“ dodala mluvčí policie.

Bazilika je opět otevřená

Bazilika v Jablonném v Podještědí na Liberecku, která je národní kulturní památkou, je od čtvrtka opět přístupná veřejnosti. Uzavřená byla kvůli vyšetřování policie. Představený a děkan dominikánů v Jablonném v Podještědí Pavel P. Mayer řekl, že relikviář nechali na svém místě, což je jeden z bočních oltářů hlavní lodi baziliky.

„Uklidili jsme střepy, které byly na menze oltáře. Trošku jsme upravili květiny, ale ten samotný relikviář, novorokový, kde bylo rozbito to sklo, a pak i ten vnitřní, kde bylo také rozbito sklo, tak to jsme nechali v tom stavu, aby lidé viděli, co je dneska bohužel možné,“ řekl Mayer.

Podle Mayera zatím žádná nová bezpečnostní opatření po krádeži relikvie nepřijali. „To bylo to nejvzácnější, co zde mohlo být vzato. Takže už jsme žádná další opatření nedělali a pokračujeme v tom bezpečnostním režimu, který byl předtím,“ řekl.

Bazilika je včetně prohlídek přístupná denně od 9:00 do 17:00. Nic se nemění ani na programu bohoslužeb.

Neznámý pachatel odcizil z baziliky na Liberecku lebku svaté Zdislavy
Bazilika svatého Vavřince a svaté Zdislavy

Pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který je zároveň administrátor litoměřické diecéze, do níž bazilika v Jablonném náleží, považuje krádež za vážnou věc. Vyzval ve středu pachatele, aby lebku vrátil. O motivaci zloděje je podle něj možné jen spekulovat. „Já se domnívám, že to buď může být někdo, kdo není úplně v pořádku psychicky, nebo někdo, kdo to chce používat k nějakým třeba okultním praktikám. Pak se ptám, proč zrovna tuhle lebku? Nebo to může být někdo, kdo třeba na objednávku pro někoho zkrátka tu lebku ukradl. Nic jiného mě nenapadá,“ řekl Přibyl.

Svatá Zdislava z Lemberka žila v první polovině 13. století. Proslula dobrotou a obětavou službou všem potřebným. Bývá zobrazována jako rozdavatelka almužen chudým či ošetřovatelka nemocných a k jejím dalším atributům patří děti, manžel, kostel, vinná réva, břečťan a erb se lvicí. S manželem, velmožem Havlem z Markvartic, vybudovala kostel, klášter a špitál, v kterém ošetřovala nemocné a mnoho jich uzdravila. Je patronkou Libereckého kraje, Litoměřické diecéze, České dominikánské provincie a patronkou rodin. Za blahoslavenou byla Zdislava prohlášena v roce 1907, papež Jan Pavel II. ji svatořečil v roce 1995. Bazilika v Jablonném je na místě, kde byly v roce 1252 uloženy její ostatky.

Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů

Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Analytici znovuzavedení kvitují a dluhopisy označují za potenciální konkurenty spořících účtů.
Na D1 stojí kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy utvořila kolona kamionů přesahující padesát kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu, uvedlo na sociální síti X Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Provoz podle ŘSD zkomplikovala i nehoda.
Na Jičínsku hoří bateriové úložiště, hasiči varují před zplodinami

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku hoří bateriové úložiště. Na místě zasahují hasiči, kteří kvůli šíření toxických zplodin doporučují lidem nevětrat. Odborníci měří koncentrace v ovzduší, informovali hasiči na sociální síti X. Hoří baterie v kontejnerovém skladu o délce přibližně čtyři krát deset metrů. Nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16, před 16:00 hasiči uvedli, že se už nešíří.
Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Sněmovna ve čtvrtek odpoledne přijala vládní usnesení, které odmítá konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Text vyzval organizátory akce, aby od jejího konání ustoupili, což zástupci pořadatelských organizací odmítli. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem: „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
Policisté znají totožnost všech mužů, kteří v derby napadli brankáře Sparty

Pražská policie už ztotožnila všechny muže, kteří v sobotním derby mezi Slavií a Spartou napadli sparťanského brankáře Jakuba Surovčíka. Zatím nikoho neobvinila. České televizi to sdělila mluvčí policie Eva Kropáčová. Napadení gólmana policie prověřuje pro podezření z výtržnictví, zabývá se i samotným vběhnutím fanoušků na hrací plochu a poničením vybavení stadionu.
KRNAP rozšiřuje kamerový systém. Cílem je omezení dopravy a klid pro ohrožené druhy

Správa Krkonošského národního parku (KRNAP) navzdory kritice některých boudařů rozšiřuje kamerový systém v národním parku. Ten má regulovat dopravu. Ve čtvrtek přibyly kamery pod Lesní boudou ve východních Krkonoších. Mluvčí Správy KRNAPu Radek Drahný řekl novinářům, že systém pomáhá kontrolovat dodržování pravidel pro vjezdy do národního parku a chránit jeho nejcennější oblasti.
Inspekce varuje před mletým vepřovým se salmonelou, lidé ho mohou mít v mrazničce

Státní zemědělská a potravinářská inspekce varuje před mletým vepřovým masem, které obsahovalo salmonelu. Podle údajů na balení maso pocházelo z Polska. V prodejní síti se už nenachází, mělo datum spotřeby do 17. dubna. Inspekce ale předpokládá, že by jej lidé mohli mít doma uložené v mrazničce.
