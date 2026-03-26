Potravinářská inspekce odhalila nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin


před 39 mminutami|Zdroj: ČTK

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila při mimořádné kontrolní akci nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin cereulid. Jde o výrobek s názvem Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1, zemí původu je Nizozemsko. Informoval o tom mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.

Laboratorní rozbor hodnocené šarže potraviny prokázal přítomnost toxinu cereulid v koncentraci 0,5 mikrogramu na kilogram potraviny, což odpovídá množství 0,018 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti novorozence. Evropský úřad pro bezpečnost potravin (ESFA) však označil za bezpečné množství 0,014 mikrogramu na kilogram tělesné hmotnosti.

Šarži prodávala společnost Česká Lékárna Holding, a.s., která provozuje v České republice síť lékáren Dr. Max. SZPI nařídila neprodlené pozastavení prodeje.

Hygiena varuje před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ
Ilustrační foto

Mimořádná kontrolní akce SZPI zaměřená na sušené kojenecké výživy je reakcí na to, že někteří výrobci začali preventivě stahovat své výrobky kvůli tomu, že se v některých objevil toxin cereulid produkovaný bakteriemi Bacillus cereus.

Dosud inspekce hodnotila 126 vzorků těchto výživ, z nichž jeden vyhodnotili jako nevyhovující. Šlo o výrobek s názvem Happy Mimi 1 počáteční mléko, který prodávala Teta drogerie a pochází z Estonska.

Přehled všech již vyhodnocených šarží kojeneckých výživ, vyhovujících i nevyhovujících, SZPI průběžně zveřejňuje na portálu Potraviny na Pranýři a na webu SZPI.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

PŘEHLEDNĚ: Jak se financují veřejnoprávní média v Evropské unii

Členské země Evropské unie financují svá veřejnoprávní média nejčastěji pomocí televizních a rozhlasových poplatků nebo skrze státní rozpočet. Zároveň existují i různé kombinace těchto forem platby, stejně jako speciální daň, která poskytuje prostředky veřejnoprávním médiím. Novinář serveru iROZHLAS Vojtěch Dvořáček připravil přehled všech systémů v členských zemí Evropské unie i v další zemích na kontinentu a ve světě.
Paliva zdražují, Babiš vyzval hlavní distributory ke snížení cen

Premiér Andrej Babiš (ANO) vyzval hlavní distributory pohonných hmot Orlen, Mol a OMV, aby snížili ceny paliv a „nezneužívali“ konflikt na Blízkém východě. Situací by se podle něj měl zabývat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Paliva jsou v tuzemsku nejdražší za zhruba tři a půl roku. Část dodavatelů energií v důsledku blízkovýchodní krize zdražuje také plyn.
11:27Aktualizovánopřed 59 mminutami

Evropská vysílací unie i novinářské organizace vyjádřily podporu českým veřejnoprávním médiím

Změny ve financování veřejnoprávních médií v Česku mohou podle mezinárodních mediálních a novinářských organizací ohrozit jejich stabilitu i nezávislost. Signatáři společného prohlášení v čele s Evropskou vysílací unií (EBU) zároveň upozorňují, že zásadní zásahy mají být předmětem široké odborné diskuse a musí odpovídat evropským standardům.
před 2 hhodinami

Primátor Karviné nesouhlasí s obviněními v korupční fotbalové kauze

Soudy v Brně a Zlíně poslaly do vazby čtyři obviněné ve fotbalové korupční kauze: bývalého manažera třetiligového Startu Brno Jakuba Prokeše, bývalého funkcionáře FC Zlínsko a někdejšího rozhodčího Pavla Býmu, hráče Marka Kalinu a Michala Suchého. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. S obviněními v kauze nesouhlasí primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), který chce očistit své jméno.
09:07Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Nebyly to zlomené osobnosti, říká Surovcová o knize rozhovorů na hraně života

Jsou často plní života, plánů a dál bojují, přestože jsou vážně nemocní. Kniha s názvem Jenom chci bejt, kterou napsala redaktorka a dokumentaristka Lea Surovcová, nabízí rozhovory s těmi, kteří vědí, že se jejich čas krátí, nebo zažívají náročné období. Jak sama autorka dodává, kniha je velmi pozitivní a pro všechny. Surovcová se podobným tématům dlouhodobě věnuje.
před 3 hhodinami

Olomoucký soud vynesl v kauze IT zakázek znovu zprošťující rozsudek

Olomoucký krajský soud v kauze údajně zmanipulovaných třinácti veřejných zakázek na informační systémy znovu vynesl zprošťující rozsudek. V případu bylo původně obžalováno 24 lidí a firmy Tesco SW a Eunice Consulting, na verdikt ve čtvrtek čekalo nakonec jen sedmnáct lidí, u dalších sedmi soud již dříve rozhodl o zastavení trestního stíhání pro promlčení. Rozsudek není pravomocný, žalobce se na místě odvolal.
15:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Církev vyzvedla urnu s ostatky kněze Drboly, připravuje oslavy blahořečení

Zástupci církve, notářka, soudní lékař a archeolog na hřbitově ve Starovičkách na Břeclavsku vyzvedli urnu s předpokládanými ostatky Václava Drboly, který byl spolu s Janem Bulou zavražděn po vykonstruovaném procesu v 50. letech. Drbolův popel bude uložen v relikviáři spolu s částí Bulova primičního ornátu. Jeho ostatky totiž dosud nebyly nalezeny. Slavnost blahořečení obou kněží se uskuteční 6. června na brněnském výstavišti.
před 4 hhodinami
Načítání...