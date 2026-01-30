Hygiena varuje před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ

Hlavní hygienička Barbora Macková v souladu s nařízením Evropské unie varuje veřejnost před konzumací několika šarží kontaminovaných kojeneckých výživ, které představují riziko pro lidské zdraví, upozornil v pátek na svém webu resort zdravotnictví. Podle hlavní hygieničky se do tuzemska dostaly desítky tisíc balení. Šarže mohou obsahovat toxin.
Na základě tohoto zjištění výrobce v souladu s evropským nařízením podle ministerstva neprodleně zahájil veškerá opatření ke stažení výrobků z trhu.
Zákazníci mohou zakoupené balení vrátit, případně vyměnit. Učinit by tak měli nejlépe v místě, kde výrobek zakoupili. Společnost podle resortu zdravotnictví vrátí peníze i bez předložení účtenky, a to i v případě už načatého balení.
Seznam konkrétních šarží lze nalézt v souboru níže. Ve zprávě, kterou zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví, nicméně u produktu BEBA EXPERTpro SENSITIVE chybí u šarže číslo 52610742F2 kompletní údaj o datu minimální trvanlivosti. Dle starší tiskové zprávy firmy Rossmann, která 8. ledna oznámila, že některé výrobky stahuje z prodeje, je datum minimální trvanlivosti u této konkrétní šarže 31.3. 2027.