Umělci se Klempíře v divadle nedočkali, dva za ním půjdou na ministerstvo


před 29 mminutami|Zdroj: ČTK

Umělci, kteří pozvali ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) na pondělní veřejnou debatu do pražského divadla Palace, akci po 16:00 ukončili. Klempíř se nedostavil. Moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka jako dva z těch, kteří ministra zvali, však přijali jeho pozvání k úterní debatě na resortu za zavřenými dveřmi. S Klempířem chtějí mluvit hlavně o budoucnosti Českého rozhlasu.

„Ano, bylo to takové čekání na Godota. Na pana ministra kultury jsme čekali sedm hodin, nepřišel,“ řekl na závěr akce herec Hynek Čermák, který ji s dalšími svolal. Setkání v divadle ale dle něho nebylo zbytečné. Původní pětici umělců, která ministra pozvala, tedy Čermáka, Cibulku, Jagelku, zpěvačku a herečku Jitku Čvančarovou a herečku Sarah Haváčovou, přišli podpořit další kolegové a debatovali s nimi.

Na akci tak mimo jiné vystoupili Petr Janda ze skupiny Olympic, spisovatel a písničkář Jiří Dědeček, režisér Václav Marhoul nebo herci Daniel Krejčík a Kajetán Písařovic. Do divadla dorazilo také několik diskutujících, další pokládali dotazy prostřednictvím sociálních sítí.

Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě
Ministr kultury Oto Klempíř

Klempíř v pondělí dopoledne sdělil, že na setkání nepřijde kvůli jednání vlády. Zopakoval, že platí jeho původní pozvání na ministerstvo, které poslal formou SMS zpráv některým hercům po jejich vystoupeních na nedávném shromáždění Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla v Praze. „Kobereček, který z toho udělala média, se neměl konat a konat se nebude,“ ujistil ministr.

Nahrávám video
Studio ČT24: Umělci se Klempíře v divadle nedočkali
Zdroj: ČT24

Čermák ani Čvančarová však Klempířovo pozvání nepřijali, naopak na schůzku na úřadu kývli Cibulka s Jagelkou. „Třeba to nevyjde, ale alespoň si nebudu vyčítat, že jsme to nezkusili,“ míní Cibulka. Podle Jagelky je třeba s Motoristy a Klempířem mluvit. „Nejdeme k němu na návštěvu, jdeme na naše ministerstvo kultury,“ podotkl Jagelka. Jejich schůzka s Klempířem by se měla uskutečnit v úterý od 15:00.

Umělci zmiňovali v divadle Palace českou paralelu k situaci ve slovenské kultuře a kritizovali Klempířovo setkání se slovenskou ministryní kultury Martinou Šimkovičovou. Někteří Cibulku s Jagelkou před schůzkou varovali. Nemohou si totiž být podle nich jisti, jak bude interpretována.

Část radních ČT a ČRo poslala ministrům a poslancům výzvu k dialogu o financování médií
Česká televize

Výběr redakce

Starmera kvůli kauze Epstein opouští spolupracovníci

Starmera kvůli kauze Epstein opouští spolupracovníci

15:31Aktualizovánopřed 2 mminutami
Umělci se Klempíře v divadle nedočkali, dva za ním půjdou na ministerstvo

Umělci se Klempíře v divadle nedočkali, dva za ním půjdou na ministerstvo

před 29 mminutami
Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

04:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud v Hongkongu poslal prodemokratického aktivistu Laie na dvacet let za mříže

Soud v Hongkongu poslal prodemokratického aktivistu Laie na dvacet let za mříže

03:29Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

12:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Nové správce Gazy tiše brzdí Izrael i Hamás. Jejich úspěch straší Abbáse

Nové správce Gazy tiše brzdí Izrael i Hamás. Jejich úspěch straší Abbáse

před 2 hhodinami
Venezuela propustila několik opozičníků. Jednoho vzápětí zatkli

Venezuela propustila několik opozičníků. Jednoho vzápětí zatkli

08:35Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Železniční dopravu ve Španělsku ochromila stávka za zvýšení bezpečnosti

Železniční dopravu ve Španělsku ochromila stávka za zvýšení bezpečnosti

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Umělci se Klempíře v divadle nedočkali, dva za ním půjdou na ministerstvo

Umělci, kteří pozvali ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) na pondělní veřejnou debatu do pražského divadla Palace, akci po 16:00 ukončili. Klempíř se nedostavil. Moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka jako dva z těch, kteří ministra zvali, však přijali jeho pozvání k úterní debatě na resortu za zavřenými dveřmi. S Klempířem chtějí mluvit hlavně o budoucnosti Českého rozhlasu.
před 29 mminutami

Nezakazujte mladým sociální sítě, doporučují experti z Masarykovy univerzity

Odborníci z Masarykovy univerzity (MU) nedoporučují zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let. Potenciální dopady jsou nejasné, existují rizika. Doporučují spíše zvýšit tlak na technologické platformy, uvedli ve vyjádření pro média. Objevují se ale i hlasy zastávající opačný názor. Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli řekl, že je pro zákaz používání sítí u dětí do 15 let po vzoru Francie. Řada zemí podobné opatření zvažuje.
16:32Aktualizovánopřed 57 mminutami

Na Mnichovskou bezpečnostní konferenci má jet Pavel, Macinka i Zůna

Mnichovské bezpečnostní konference se za Česko zúčastní prezident Petr Pavel. Pojede i ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé), který po pondělím zasedání vlády sdělil, že na okraj fóra má dohodnutá bilaterální jednání. V Mnichově má naplánován program na pátek a sobotu. Premiér Andrej Babiš (ANO) v pondělí v Mnichově řekl, že se zúčastní i ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Kabinet na pondělím zasedání schvaloval technické zabezpečení cesty.
13:19Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vláda rozhodla o zrušení Národní ekonomické rady vlády

Vláda se na pondělním zasedání shodla, že zruší Národní ekonomickou radu vlády (NERV), která předchozímu kabinetu radila se strukturálními ekonomickými opatřeními. Podpořila rozšíření trestného činu obchodování s lidmi a odmítla pro nadbytečnost návrh novely opozičních poslanců o předcházení ekologické újmě. Také třeba jmenovala nové členy Rady vlády pro využití výnosu z dražeb emisních povolenek.
04:04Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ústecký kraj schválil vymezení ploch pro těžbu lithia v Krušných horách

Zastupitelé Ústeckého kraje v pondělí napodruhé schválili vymezení koridoru pro těžbu lithia v Krušných horách. Zpracovatelský závod má být v Prunéřově na Chomutovsku. Místopředseda představenstva společnosti ČEZ Pavel Cyrani řekl, že těžba a zpracování nerostné suroviny, která se využívá při výrobě baterií, patří s výší investice 42 miliard korun mezi největší transformační projekty v Ústeckém kraji. Rozhodnutí zastupitelů je klíčové pro další rozhodování investora o realizaci, zdůraznil Cyrani.
12:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Nezaměstnanost překročila v lednu pět procent

Nezaměstnanost v Česku v lednu meziměsíčně vzrostla o 0,3 procentního bodu na 5,1 procenta. Na zvýšení měl vliv každoroční sezonní nárůst i navýšení podpory v nezaměstnanosti v prvních měsících, které je platné od ledna, uvedl Úřad práce ČR. Analytici také zmiňují vliv flexinovely zákoníku práce a odliv pracovníků z průmyslu. Nezaměstnanost podle nich roste dlouhodobě.
11:38Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Města investují do obecních bytů, stále jich ale chybí až statisíce

Města a obce zpravidla v posledních letech staví nájemní byty. Někde tak samosprávy lákají určité profese, jinde má výstavba či rekonstrukce řešit bytovou nouzi či pomoci mladým rodinám nebo seniorům. Podle Mikoláše Opletala z Platformy pro sociální bydlení stále chybí statisíce obecních bytů. Ceny nemovitostí a výše nájemného v Česku v posledních letech výrazně vzrostly, mnoho domácností tak čelí stále většímu tlaku na rozpočet.
před 4 hhodinami

Kabinet mění opatření proti erozi půdy

Ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) oznámil, že mění požadavky na opatření proti erozi zemědělské půdy. Dále chce také upravit plochu, které se povinnost bránit odnosu části půdy vlivem srážek týká. Aktuálně to je zhruba 65 procent půdy v Česku. Někteří zemědělci upozorňují, že to je jeden z nejpřísnějších standardů v EU, kde je to průměrně 40 procent. Asociace soukromého zemědělství to vysvětluje tím, že v Česku je výrazně vyšší podíl velkých ploch v erozně ohrožených lokalitách.
před 4 hhodinami
Načítání...