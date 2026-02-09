Umělci se Klempíře v divadle nedočkali, dva za ním půjdou na ministerstvo

Umělci, kteří pozvali ministra kultury Oto Klempíře (za Motoristy) na pondělní veřejnou debatu do pražského divadla Palace, akci po 16:00 ukončili. Klempíř se nedostavil. Moderátoři Aleš Cibulka a Michal Jagelka jako dva z těch, kteří ministra zvali, však přijali jeho pozvání k úterní debatě na resortu za zavřenými dveřmi. S Klempířem chtějí mluvit hlavně o budoucnosti Českého rozhlasu.
„Ano, bylo to takové čekání na Godota. Na pana ministra kultury jsme čekali sedm hodin, nepřišel,“ řekl na závěr akce herec Hynek Čermák, který ji s dalšími svolal. Setkání v divadle ale dle něho nebylo zbytečné. Původní pětici umělců, která ministra pozvala, tedy Čermáka, Cibulku, Jagelku, zpěvačku a herečku Jitku Čvančarovou a herečku Sarah Haváčovou, přišli podpořit další kolegové a debatovali s nimi.
Na akci tak mimo jiné vystoupili Petr Janda ze skupiny Olympic, spisovatel a písničkář Jiří Dědeček, režisér Václav Marhoul nebo herci Daniel Krejčík a Kajetán Písařovic. Do divadla dorazilo také několik diskutujících, další pokládali dotazy prostřednictvím sociálních sítí.
Klempíř v pondělí dopoledne sdělil, že na setkání nepřijde kvůli jednání vlády. Zopakoval, že platí jeho původní pozvání na ministerstvo, které poslal formou SMS zpráv některým hercům po jejich vystoupeních na nedávném shromáždění Milionu chvilek na podporu prezidenta Petra Pavla v Praze. „Kobereček, který z toho udělala média, se neměl konat a konat se nebude,“ ujistil ministr.
Čermák ani Čvančarová však Klempířovo pozvání nepřijali, naopak na schůzku na úřadu kývli Cibulka s Jagelkou. „Třeba to nevyjde, ale alespoň si nebudu vyčítat, že jsme to nezkusili,“ míní Cibulka. Podle Jagelky je třeba s Motoristy a Klempířem mluvit. „Nejdeme k němu na návštěvu, jdeme na naše ministerstvo kultury,“ podotkl Jagelka. Jejich schůzka s Klempířem by se měla uskutečnit v úterý od 15:00.
Umělci zmiňovali v divadle Palace českou paralelu k situaci ve slovenské kultuře a kritizovali Klempířovo setkání se slovenskou ministryní kultury Martinou Šimkovičovou. Někteří Cibulku s Jagelkou před schůzkou varovali. Nemohou si totiž být podle nich jisti, jak bude interpretována.