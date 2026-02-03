Klempíř nepřijal nabídku umělců z demonstrace k veřejné debatě

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) nepřijal nabídku umělců k účasti na veřejné debatě. Uvedl, že s nimi chtěl řešit budoucnost kultury, nikoliv politiku. V pondělí řekl, že pozve umělce, kteří vystoupili na víkendovém shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla, na ministerstvo. Umělci později v reakci naopak pozvali Klempíře na veřejnou debatu.
Klempíř vysvětlil, že setkání nabídl umělcům proto, aby si vyslechl jejich názory a mohli vést debatu. „Tuto nabídku odmítli a mají na to samozřejmě právo. Je mi to líto. Jejich pozvání na debatu organizovanou politickou lobbistickou skupinou Milion chvilek neberu. Chtěl jsem s nimi řešit budoucnost kultury, ne politiku,“ prohlásil ministr s tím, že pozvání pro ty umělce, kterým ho zaslal, stále platí.
Na Staroměstském náměstí v neděli vystoupili herec Hynek Čermák, herečka Jitka Čvančarová či zpěvačka Hana Ulrychová. Dopis s pozvánkou na veřejnou debatu zveřejnil na svém facebookovém účtu Čermák, podepsali ji také Čvančarová, herci a moderátoři Michal Jagelka a Aleš Cibulka a herečka Sarah Haváčová.
Čermák napsal, že se s Klempířem rád sejde, ale ne na resortu. „Dialog považujeme za důležitý a potřebný. Domníváme se však, že prostředí a forma takového setkání mají zásadní význam pro jeho otevřenost a důvěryhodnost,“ míní. Ministra umělci pozvali do divadla Palace v Praze na 9. února kdykoli mezi 09:00 a 16:00 podle jeho možností. Debatu by dle nich řídil nezávislý moderátor.
Lidé, kteří v neděli odpoledne dorazili na shromáždění spolku Milion chvilek na podporu prezidenta, zaplnili pražské Staroměstské a spodní část Václavského náměstí. Demonstrovalo se i v dalších městech. Spolek chce za dva týdny na podporu prezidenta uspořádat menší shromáždění ve všech obcích, kde se najdou zájemci. Pokud získá milion podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem, naplánuje velkou manifestaci na pražské Letné.
Impulzem ke svolání demonstrace bylo vystupňování sporu mezi Pavlem a ministrem zahraničí Petrem Macinkou (Motoristé) kvůli tomu, že hlava státu odmítá jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Pavel minulý týden oznámil, že mu Macinka zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, neplánuje se omluvit ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.