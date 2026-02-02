Klempíř chce pozvat umělce z nedělních demonstrací na ministerstvo


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) chce pozvat vystupující z nedělních demonstrací na podporu prezidenta Petra Pavla na ministerstvo kultury. Při příchodu na pondělní jednání vlády řekl, že demonstrace považuje za demokracii v nejčistší formě, kdy každý může vyjádřit svůj názor, a že očekává, že o turbulentních událostech budou ministři na zasedání kabinetu mluvit.

Na Staroměstském náměstí vystoupili například herci Hynek Čermák a Jitka Čvančarová, zpěvačka Hana Ulrychová, kněz a teolog Marek Orko Vácha či vědec Daniel Kortus.

„Ještě dnes (v pondělí) všechny ty umělce z pódia pozvu na ministerstvo, abychom si to vyříkali z očí do očí, neokřikovali jsme se přes média,“ uvedl Klempíř ke svým plánům. Jak by měla postupovat celá vláda, nesdělil, ministerským kolegům do jejich postojů prý nechce mluvit. Přál by si, aby umělci z nedělních protestů jeho pozvání vyslyšeli co nejdříve.

Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla na Staroměstském náměstí 1. února 2026

Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) si nemyslí, že by se vláda měla nechat nějak ovlivňovat. „Myslím, že k programovému prohlášení vlády neměl nikdo na včerejší (nedělní) demonstraci výhrady, takže pro mě tohle je alfa omega,“ konstatoval.

Předseda SPD a sněmovny Tomio Okamura prohlásil, že o demonstracích mluvili ráno na svém jednání koaliční lídři. „Jsem rád, že lidi se mohou shromažďovat a říkat své názory, nemusí se bát,“ shrnul svůj pohled na věc.

V Praze a dalších městech lidé vyjádřili podporu prezidentu Pavlovi
Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla

Menší shromáždění se konala i v dalších městech. Akci svolal spolek Milion chvilek na podporu prezidenta. Za dva týdny chce uspořádat menší shromáždění ve všech obcích, kde se najdou zájemci. Pokud získá milion podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem, naplánuje velkou manifestaci na pražské Letné. Počet podpisů v neděli překročil 600 tisíc.

Impulzem ke svolání demonstrace bylo vystupňování sporu mezi Pavlem a šéfem diplomacie Petrem Macinkou (Motoristé) kvůli tomu, že hlava státu odmítá jmenovat Filipa Turka (za Motoristy) ministrem životního prostředí. Pavel minulé úterý oznámil, že mu Macinka zaslal prostřednictvím poradce Petra Koláře zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, neplánuje se omluvit ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Mimořádná schůze je v plánu v úterý.

