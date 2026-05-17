Evropa má poslední šanci se sjednotit, míní Dvořák. Červený varuje před federalizací


před 52 mminutami
EU potřebuje hlubší integraci, jinak hrozí, že se „rozpadne na sedmadvacet nevýznamných dílků“, míní exministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN). Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) naopak varoval, že další federalizace by oslabila národní státy. Exministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) zdůraznila, že by se EU měla vrátit k posilování konkurenceschopnosti. Senátor Róbert Šlachta (Přísaha, klub ANO) připustil potřebu většinového hlasování v zásadních otázkách. Nedělní debatu moderoval Lukáš Dolanský.

Exministr pro evropské záležitosti míní, že Evropa potřebuje více integrace, má-li si zachovat vliv ve světě globálních mocností. Připomněl, že myšlenku evropského sjednocení prosazovali už Jiří z Poděbrad, Tomáš Garrigue Masaryk či Winston Churchill. „Jestli Evropa nemá zmizet jako sedmadvacet malých dílků, tak má poslední šanci se sjednotit,“ míní.

Podle Dvořáka by Unie měla aspirovat ke „Spojeným státům evropským“. Důraz na národní hodnoty v evropské politice považuje zejména za snahu jednotlivých států „utrhnout si něco pro sebe“ namísto zastávání společného postupu. Doplnil, že právo veta bylo v minulosti zneužíváno například Maďarskem za vlády premiéra Viktora Orbána. Odkázal také na zprávu Maria Draghiho, kterou spojil s potřebou hlubšího evropského propojení, má-li Unie obstát v globální konkurenci.

„Evropa nebude o to silnější, že se zbaví národních států,“ oponoval Červený. Podle něj by předání dalších pravomocí na unijní úroveň neznamenalo rovnocennější postavení členských zemí, ale naopak by posílilo rozhodování nejsilnějších států, zejména Německa, Francie a zemí Beneluxu, které podle něj mají dominantní vliv na většinu rozhodnutí.

Ministr životního prostředí zároveň odmítl, že by odpovědí na slabší konkurenceschopnost Evropy měla být další centralizace. V souvislosti s Draghiho zprávou upozornil zejména na přebujelou byrokracii, která podle něj vzniká právě v Bruselu.

S tím, že Evropská unie musí v zásadních otázkách rozhodovat akceschopněji, souhlasil Šlachta. Podle něj si Evropa naplno uvědomila své oslabení až po návratu Donalda Trumpa do Bílého domu. „Zjistili jsme, že hrajeme druhé housle,“ řekl. Za cestu k větší konkurenceschopnosti považuje i rozšíření většinového hlasování v klíčových oblastech.

Senátor zároveň podpořil, aby Česko patřilo do užšího integračního jádra případné „dvourychlostní Evropy“. Upozornil přitom, že tuzemsko v některých oblastech ztratilo tempo i vůči státům, na které se dříve dívalo s odstupem. Jako příklad uvedl Polsko, které podle něj Česku „uteklo“ nejen v infrastruktuře. Část problémů přitom podle senátora nevzniká v Bruselu, ale v domácí politice, kdy si Česko evropská pravidla někdy zpřísňuje nad rámec unijních požadavků. „Jsme papežštější než papež,“ dodal.

Decroix prohlásila, že hlubší integrace nemusí sama o sobě znamenat ztrátu suverenity. Připomněla, že Evropská unie vznikala především jako ekonomický projekt, v posledních letech se však podle ní začala příliš soustředit na regulace a méně podstatné spory, například kulturní války. „Měli bychom se vrátit ke konkurenceschopnosti,“ uvedla. Současný systém podle poslankyně místo odstraňování překážek nové bariéry často vytváří.

„Musíme odpustit, nesmíme zapomenout,“ říká Šlachta

Debata se posléze vrátila také ke sporu kolem sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně, který se má konat od 22. do 25. května. Sněmovna se na mimořádné schůzi ve čtvrtek 14. května hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů postavila proti konání akce. Přijaté usnesení vyzvalo organizátory, aby od sjezdu ustoupili. Opoziční strany – ODS, STAN, Piráti, KDU-ČSL a TOP 09 – se jednání na protest nezúčastnily.

Sudetské Němce do Brna pozvala organizace Meeting Brno, která na jižní Moravě pořádá mimo jiné Pochod smíření připomínající poválečný odsun německých obyvatel města. Samotný sjezd organizuje SdL, jež zastupuje zájmy Němců odsunutých po druhé světové válce z Československa a jejich potomků.

Ministr životního prostředí zdůraznil, že podle něj je třeba odlišovat reálnou politiku Česka vůči Německu od aktivit „amatérského spolku“. Otevírat staré historické rány podle něj není vhodné, zároveň dodal, že česko-německé vztahy považuje za zdravé. „Naše generace by se do toho neměla plést,“ uvedl s tím, že vhodnost podobných gest, jako je konání akce v Brně, by měli posuzovat především lidé, kteří poválečné události sami zažili.

Konání sjezdu označil i Šlachta za nevhodné. Smíření podle něj musí přicházet z obou stran a česká společnost na podobný krok ještě není připravená, míní. „Musíme odpustit, nesmíme zapomenout,“ prohlásil. Zároveň však uvedl, že si nemyslí, že je namístě vyjadřovat se k podobné akci prostřednictvím usnesení Poslanecké sněmovny či Senátu.

Dvořák považuje přijetí usnesení proti akci za negativní signál směrem k Německu. Upozornil, že jde o akci soukromé organizace, s jejímž konáním souhlasila brněnská samospráva. Zároveň připomněl, že od podpisu česko-německé deklarace uplynulo 29 let, a podle něj proto nedává smysl znovu „vyhrabávat válečnou sekeru“.

Postup vlády zkritizovala také Decroix. Premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní ještě před dvěma měsíci v Mnichově prohlašoval, že česká strana do akce zasahovat nebude. Následně však kabinet podle poslankyně naskočil na „nejhloupější linku“. Varovala také před návratem nacionalistických nálad a odmítla postoj, podle něhož by se Češi a Němci měli „usmiřovat někde jinde, ale ne u nás“.

Moskvu a přilehlý region zasáhl velký ukrajinský dronový útok

Experti vyjmuli lebku svaté Zdislavy z betonu, je v zachovalém stavu

Změnu financování veřejnoprávních médií projedná koalice 25. května, řekl Babiš

Demonstranti v Bolívii blokují zásobování La Pazu, policie zadržela desítky lidí

„Stahující se mračna." Šéf Ústavního soudu v Terezíně varoval před projevy autoritářství

Kvůli bombě z druhé světové války evakuují ve Pforzheimu třicet tisíc lidí

Už v pěti letech do školy. Předčasných prvňáků je čím dál více

Experti vyjmuli lebku svaté Zdislavy z betonu, je v zachovalém stavu

Lebku svaté Zdislavy se expertům podařilo úspěšně vyjmout z betonu, vzácná relikvie je zachovalá, nyní ji čekají restaurátorské práce, oznámila policie. Lebku v úterý podle kriminalistů ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku pětatřicetiletý muž, podezřelého zadrželi ve čtvrtek. Obviněný podle policie zalil relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty do betonu s cílem ji pohřbít. V sobotu soud v České Lípě neposlal muže do vazby, stíhán bude na svobodě.
Změnu financování veřejnoprávních médií projedná koalice 25. května, řekl Babiš

Návrh zákona o médiích veřejné služby projedná 25. května koaliční rada, po dohodě v koalici pak předlohu dostane k projednání vláda, oznámil ve svém nedělním videu na sociální síti premiér Andrej Babiš (ANO). Podle něj se pak uskuteční i veřejná debata s generálními řediteli České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) o chystaných záměrech.
„Stahující se mračna.“ Šéf Ústavního soudu v Terezíně varoval před projevy autoritářství

Předseda Ústavního soudu ČR Josef Baxa na tryzně v Terezíně, která připomněla oběti nacistické perzekuce, varoval před projevy autoritářství. Současnou atmosféru ve společnosti přirovnal k době před nástupem nacismu. Vyzval lidi, aby nebyli lhostejní a bránili základní hodnoty a instituce. Pietní akce u příležitosti 81. výročí konce druhé světové války se účastnil také prezident Petr Pavel a další politici, diplomati nebo skauti.
Už v pěti letech do školy. Předčasných prvňáků je čím dál více

Do prvních tříd nastoupilo v letošním školním roce 930 dětí ještě před šestými narozeninami. Podle dat ministerstva školství (MŠMT) jde o nejvyšší počet předčasných prvňáků od školního roku 2010/11, kdy jich bylo 958. Vyšší počet žádostí může podle odborníků souviset například s plánovanými změnami odkladů školní docházky. Rodiče také argumentují vysokým nadáním dítěte nebo tím, že je oproti vrstevníkům napřed. Mluvčí České školní inspekce (ČŠI) Anna Brzybohatá ale upozorňuje, že pro kladné posouzení žádosti je důležitá komplexní připravenost dítěte, nejen dílčí schopnosti.
Letos přibude 130 kilometrů cyklostezek

Cyklisté se letos mohou těšit na dokončení lávky přes Labe u Kostomlat nad Labem nebo na nový akvadukt přes železnici na Domažlicku. V Česku se v letošním roce plánuje dokončit 130 kilometrů cyklostezek, o 34 kilometrů méně než loni. Vyplývá to ze statistik jednotlivých krajů, které má Česká televize k dispozici. Nejvíce tras dokončí Olomoucký kraj, a to 25 kilometrů. V Ústeckém kraji naopak letos nedostaví žádnou.
Krajům chybí peníze na sociální služby, do budoucna by mohlo pomoci víceleté financování

Domovy pro seniory a také další sociální služby pravidelně řeší potíže s financováním a volají pro dlouhodobém řešení. Některé kraje chtějí ještě od ministerstva práce a sociálních věcí získat víc peněz, než kolik pro letošek dostaly, a zároveň hledají zdroje ve svých rozpočtech. Současný a bývalý ministr práce se přou, kdo způsobil letošní vyhrocenou situaci. Řešením do budoucna by mohlo být víceleté financování, do kterého by se ve větším rozsahu zapojily také samosprávy a soukromé zdroje.
V Říčanech omylem zvedli daň z nemovitosti. Vynahradíme vám to, kaje se radnice

Vyšší daň z nemovitosti letos zaplatí majitelé bytů v Říčanech. Vedení města si totiž špatně vyložilo zákon a říká, že omylem zvýšilo koeficient, čímž celková taxa výrazně vzrostla. Po nespokojených reakcích teď radnice slibuje, že to v příštích letech občanům vykompenzuje.
