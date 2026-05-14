Nečekali jsme tolik pozitivních reakcí na náš sjezd, řekl ČT Posselt


před 22 mminutami|Zdroj: ČT24
Sudetoněmecké krajanské sdružení nečekalo tolik pozitivních reakcí na svůj brněnský sjezd, řekl České televizi jeho mluvčí Bernd Posselt. S negativními ohlasy počítalo, množství těch pozitivních ho ale podle něj překvapilo. Lidem, kteří mají stále strach z prolomení Benešových dekretů, Posselt vzkazuje, že se bát nemusejí. V rozhovoru, který s ním vedla zpravodajka ČT v Německu Helena Truchlá, také řekl, že jediným mateřským jazykem Evropy je dialog.

Když vidíte, jaké debaty vyvolal v Česku Sudetoněmecký den v Brně, připouštíte v tomto ohledu nějaké vlastní chyby?

Proč by měla být debata chybou? Naopak, debata je pro demokracii elixírem života. A říkám vám zcela jasně: s negativními reakcemi jsme počítali, ale nečekali jsme tolik pozitivních. Dostává se nám vlny solidarity z občanské společnosti, mnoha politických stran, vlastně všech proevropských stran. To jsem neočekával. Jsem příjemně překvapen.

V posledních týdnech jsem mluvila s mnoha lidmi, kteří se angažují v česko-německých vztazích, a mnozí z nich byli reakcí překvapeni, a to poměrně negativně. Vy ne?

Tito lidé byli negativně překvapeni proto, že Česko možná znají jen velmi povrchně. Víte, neustále se říká, že naše vztahy jsou nejlepší v historii. Samozřejmě však mnoho lidí v Německu žilo v iluzi, že už se nevedou vůbec žádné diskuse o problematických bodech. Ale ty zkrátka existují.

Sněmovna odmítla konání sjezdu sudetských Němců v Brně
Taťána Malá a Tomio Okamura při jednání Poslanecké sněmovny

Posselt: Každý smí Sudetoněmecký den kritizovat a demonstrovat proti němu

Pojďme ještě mluvit o přípravách Sudetoněmeckého dne. Když jste přijali pozvání do Brna, hovořil jste o tom také s českými politiky?

Samozřejmě. Mám mezi českými politiky mnoho přátel. Bylo to ještě za předchozí vlády.

S kým například?

No, s mnoha lidmi.

Konkrétní být nechcete?

Raději ne.

Zajímala by mě také vnitrobavorská dimenze celé věci. Jak dobře byla tato akce projednána s lidmi z CSU, tedy s lidmi kolem zemského premiéra Markuse Södera, který také přijede do Brna? Jak dobře to bylo prodiskutováno a připraveno?

K tomu tři věci. Zaprvé: sám jsem již 25 let členem předsednictva CSU a jsem tam odpovědný nejen za záležitosti vyhnanců, ale za celou střední a východní Evropu. Aktivně za to zodpovídám v předsednictvu. O tomto záměru jsem vždy informoval a všichni byli touto myšlenkou nadšeni.

Zadruhé: každý bavorský ministerský předseda, včetně jediného ministerského předsedy ze sociální demokracie, kterého Bavorsko ve své historii mělo, ale vlastně všechny demokratické frakce v bavorském zemském sněmu, se vždy zúčastní Sudetoněmeckého dne – bez ohledu na to, kde se koná.

Když se tedy někdo stane bavorským zemským premiérem, automaticky bude o letnicích vždy na Sudetoněmeckém dni. Letnice patří v Německu k nejvýznamnějším svátkům. V Bavorsku jsou prázdniny. Bavorský ministerský předseda však ví, že převzetím úřadu o letniční prázdniny přijde. Vždy přijede na Sudetoněmecký den, a tedy i tehdy, když se koná v Brně.

A zatřetí: bavorský zemský sněm i bavorská vláda financují Sudetoněmecký den stovkami tisíc eur.

Když byl před několika měsíci premiér (Andrej) Babiš zde v Mnichově, seděl během tiskové konference přímo vedle pana Södera. A pan Söder tehdy na tiskové konferenci řekl, že na Sudetoněmecký den rozhodně přijede.

Sudetoněmecké sdružení se během let proměnilo, usiluje o smíření
Snímek ze Sudetoněmeckého sjezdu v Řezně v roce 2023, na kterém si tehdejší český ministr školství Mikuláš Bek (STAN) potřásá rukou s nejvyšším politickým představitelem sudetských Němců Berndem Posseltem (CSU)

Byla jsem tehdy v únoru na tiskové konferenci v Mnichově také. Situace se však od té doby, alespoň na české straně, trochu změnila. Premiér Babiš teď například říká, že uspořádat Sudetoněmecký den v Brně není dobrý nápad, a poslanci české vládní koalice jeho konání v Brně odmítají a požadují jeho zrušení. Plánujete v této souvislosti nějaké změny programu?

Ne. Vůbec nic to nemění. Naštěstí žijeme v demokracii. Česká republika není banánová republika, ale středoevropská demokracie. Máme svobodu shromažďování, máme svobodu projevu. Máme nejlepší úmysly, pozitivní záměr. Jsou lidé, kteří jsou proti, a v demokracii na to mají právo. Toto právo bych já dokonce hájil. Myslím si, že každý člověk smí Sudetoněmecký den kritizovat a demonstrovat proti němu. To akceptuji. Musí tak ovšem činit v rámci zákonů, českých zákonů.

Už dávno se zabýváme jinými věcmi než Benešovými dekrety, ujišťuje Posselt

Když mluvíte o zákonech: v Česku jsou kontroverzním tématem především Benešovy dekrety. V Česko-německé deklaraci z roku 1997 se oba státy zavázaly vzájemně respektovat právní stav v jednotlivých zemích.

Ne, to není správně. Obě strany tehdy konstatovaly – a to je zajímavé, protože deklaraci podepsal i pan (Václav) Klaus, a já jsem byl tehdy mimochodem osobně přítomen v Lichtenštejnském paláci v Praze, když deklaraci Klaus a (Helmut) Kohl podepsali – v Česko-německé deklaraci stojí, že obě strany respektují, že druhá strana zastává odlišný názor.

Přesně tak. A v programovém prohlášení Sudetoněmeckého landsmanšaftu se přesto stále uvádí, že Benešovy dekrety by měly, respektive musí být zrušeny.

Toto programové prohlášení, to bych rád uvedl, má svou historii. Když jsem se před 25 nebo 27 lety postavil do čela landsmanšaftu, zvolil jsem jednoznačný kurz ke smíření. Existovaly stanovy, které jsou právně závazné. Programové prohlášení je dokument, sice důležitý, ale nemá právní charakter. Stanovy naopak právní charakter mají.

A ve stanovách stály dvě věci: zaprvé, že podporujeme majetkové nároky. Druhý bod bylo „znovuzískání vlasti“, tedy územní aspekt. Obojí jsem po dlouhém procesu nechal ze stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu odstranit.

Já vám říkám, pro mě nejsou Benešovy dekrety zajímavým tématem. Nezabývám se jimi. Ve svém projevu v Brně o nich neřeknu ani slovo. Pro mě to není téma. Je to minulost. A říkám zcela jasně: pro nás je to morální a historická otázka, nikoli materiální nebo právní.

V Brně na akci SPD se protestovalo proti konání sjezdu sudetských Němců
Protest proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Přesně tak, a já teď nechci mluvit o morální stránce, o historii ani o okolnostech Benešových dekretů. Zajímalo by mě, zda by z Vašeho pohledu nebylo strategicky rozumné se tohoto požadavku vzdát a říci: došli jsme tak daleko, že pro nás už to není důležité.

Celkově já jako odpovědná osoba, předsednictvo i velká většina sudetských Němců nestaví toto téma do středu pozornosti nebo do popředí. Už dávno se zabýváme jinými věcmi. Za to, že se tenhle strašák znovu probudil, můžou výhradně nacionalisté a komunisté, kteří toto téma jako hrozbu uměle znovu vytahují.

Posselt: Pro obavy mám pochopení, ale lidé se nemusejí bát

Máte ale možná pochopení i pro to, že v Česku jsou stále lidé, pro které je toto strašidlo zdrojem strachu?

Pro to mám pochopení, naprosté pochopení. A snažím se těmto lidem jasně říkat, že se nemusejí bát. Já ale také prosím o pochopení pro pocity mnoha sudetských Němců. Rozumíte? Vždy se říká, že Češi mají své pocity. To je pravda. Ale i sudetští Němci mají své pocity. A spojit tyto pocity ve smíření a přátelství, to je můj úkol.

Český ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) při své návštěvě Berlína hovořil o dvou skupinách v české společnosti: o jedné, která Sudetoněmecký den v Brně jednoznačně odmítá, a o druhé, větší skupině, která je víceméně lhostejná.

Zapomněl na tu největší skupinu.

Přesně to jsem chtěla teď říct. Zástupci česko-německých fór a lidé, kteří se této problematice dlouhodobě věnují, doplnili, že zapomněl na skupinu, která tuto událost možná vnímá i pozitivně. Proč není hlas této skupiny hlasitější?

Musím říct, že tento hlas je velmi hlasitý. V českém parlamentu se téměř všichni poslanci opozičních stran výrazně vyslovili ve prospěch Sudetoněmeckého dne. Vyjádřil se pražský arcibiskup, představitelé židovské obce, významný spisovatel Pavel Kohout, Radka Denemarková, Kateřina Tučková. Nedávno také ve Frankfurter Allgemeine Zeitung Jaroslav Rudiš. Tedy velcí intelektuálové této země.

Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně
Protestující na zasedání zastupitelstva města Brna

Když ministr Macinka říká, že jste možná podcenili negativní reakce, udělal byste dnes při přípravách něco jinak?

Ne. Dostali jsme pozvání. A my už mnoho let pořádáme v České republice celou řadu akcí. Každý rok se v Brně koná pochod smíření. Vždy přijedeme ve třech nebo čtyřech autobusech. Tentokrát jich prostě bude jedenáct, a ne tři nebo čtyři.

Vy zastáváte jednu ze dvou nejvyšších funkcí u sudetských Němců posledních 25 let. Jaké cíle si ještě kladete? Byl pro vás Sudetoněmecký den v České republice jedním z posledních velkých cílů?

Neřekl bych, že jedním z posledních cílů. Ale bezpochyby to bude jeden z vrcholů mé práce. Už 56 let, od svých čtrnácti let, bojuji za dvě věci: za lidská práva a za evropské sjednocení. To jsou témata mého života. A co jsem se naučil? Evropa má jen jeden mateřský jazyk: dialog. A tento dialog budu vést, dokud mrtvý nepadnu.

Policie zadržela muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy

Policie České republiky (PČR) zadržela ve Středočeském kraji 35letého muže podezřelého z krádeže lebky svaté Zdislavy, uvedla na sociální síti X. Kde se relikvie nachází, ví policie s vysokou mírou pravděpodobnosti, dodala mluvčí policie Ivana Baláková. Pachatel ukradl lebku nevyčíslitelné historické hodnoty v úterý vpodvečer z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Policisté o pomoc při pátrání požádali i kolegy ze zahraničí.
20:31Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoV Plzni zavřelo poslední kasino, plošný zákaz hazardu tam platí od ledna

V Plzni zavřelo tento týden poslední kasino. Nulová tolerance hazardu tam platí od 1. ledna, některé podniky však fungovaly dál. Osm z nich zavíralo postupně, provozovatelé se hájili povolením od městských obvodů. Právě ty v případě měst povolení k umístění herního prostoru vydávají. Podle plzeňského primátora Romana Zarzyckého (ANO) z průzkumů vycházelo zhoršení vnímaného pocitu bezpečí v blízkosti heren a kasin. Zákaz by tedy podle něho měl mít vliv i na bezpečnostní situaci města. K podobné regulaci přistupuje čím dál více měst, ne všechna ale přijímají plošné zákazy. Například v Karlových Varech hazardu vymezili konkrétní místa.
před 3 hhodinami

Požár na Jičínsku zasáhl bateriové úložiště, škoda je kolem dvaceti milionů

V devítitisícové Nové Pace na Jičínsku ve čtvrtek požár v areálu jedné firmy zasáhl bateriové úložiště. Podle předběžného odhadu způsobil škodu za 20 milionů korun, informovali hasiči. Podle nich nebezpečí šíření toxických zplodin již pominulo. Na místě zasahovalo několik jednotek hasičů, nikdo nebyl zraněn. Požár byl nahlášen ve 13:16 a před 16:00 hasiči sdělili, že se už nešíří. V současnosti byl zásah přerušen, na místo požáru hasiči dohlížejí.
15:41Aktualizovánopřed 3 hhodinami

VideoÚstava garantuje právo shromažďovací, komentoval Jurečka sudetoněmecký sjezd

Sněmovna se ve čtvrtek hlasy vládní koalice postavila proti sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Brně a vyzvala ke zrušení akce. Předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka v pořadu Interview ČT24 moderovaném Jiřím Václavkem řekl, že dolní parlamentní komora nemá mandát, aby se ke sjezdu takovýmto způsobem stavěla. „Ústava garantuje právo shromažďovací jako základní lidské svobody,“ vysvětlil Jurečka. Všechny podstatné argumenty k tomuto tématu podle něj už opozice sdělila minulý týden. Absurdní mu přijde, že sněmovní schůze byla nazvána „stanovisko vládní koalice vůči setkání sudetských Němců v Brně“. „Já nejsem vládní poslanec,“ vysvětlil, proč poslanci jeho strany během hlasování odešli ze sálu.
před 3 hhodinami

Na D1 se utvořila kolona kamionů dlouhá přes padesát kilometrů

Na dálnici D1 před Brnem se ve směru od Prahy utvořila kolona kamionů přesahující padesát kilometrů. Důvodem je velmi vysoká intenzita nákladní dopravy v souvislosti se začínajícími státními svátky v Německu, uvedlo na sociální síti X Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). Provoz podle ŘSD zkomplikovala i nehoda. Mluvčí jihomoravských policistů Petr Vala před 18:30 řekl, že od 168. kilometru po Brno je doprava relativně plynulá a situace by se mohla uklidnit okolo 20:00.
16:56Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Resort financí nabízí možnost nakoupit tři druhy státních dluhopisů

Ministerstvo financí od čtvrtka nabízí lidem možnost nákupu státních dluhopisů. Obligace jsou ve třech typech, a to pětiletý fixní, pětiletý protiinflační a tříměsíční, řekla ve čtvrtek na brífinku ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Lišit se budou výší výnosu. Upisovací období pro první emisi Dluhopisů Republiky potrvá do 28. června, obligace bude nutné zaplatit do 7. července. Vlastní emise bude vydána 15. července. Analytici znovuzavedení kvitují a dluhopisy označují za potenciální konkurenty spořicích účtů.
13:09Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Sněmovna se postavila proti konání sjezdu sudetských Němců v Brně

Sněmovna ve čtvrtek odpoledne přijala vládní usnesení, které odmítá konání sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SdL) v Brně. Text vyzval organizátory akce, aby od jejího konání ustoupili, což zástupci pořadatelských organizací odmítli. Poslanci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 se čtvrtečního jednání dolní komory na protest nezúčastnili. V lavicích na místech lidovců byl transparent se vzkazem: „Vyvoláváním nenávisti dluhy nezaplatíte“.
13:31Aktualizovánopřed 6 hhodinami
